The Return is een samenwerking tussen fotograaf Adrain Chesser en ritualist Timothy White Eagle. Samen wilden ze een mythisch portret van een volk, een plaats en een ideaal maken, en daarvoor legden ze een groep onverschrokken nomaden vast die door het Amerikaanse westen reizen. Deze nomaden leven hun ideaal van harmonie met de aarde, gebaseerd op de leefwijzen van oorspronkelijke indianen.

In 2007 woonde Chesser een indiaanse ceremonie bij, waar hij White Eagle, Finisia Medrano en JP Hartsong ontmoette. “Op dat moment in mijn leven kampte ik met medische problemen, en begon ik me gevangen te voelen in een systeem van werkglegenheid, ziektekostenverzekeringen en westerse geneeskunde. Ik was alleen nog maar bezig met mijn gezondheid, en in leven blijven. Toen ik hoorde hoe Finisia en Hartsong leefden, wist ik dat ik hen moest volgen om de foto’s te maken die samen The Return vormen. Ik had behoefte aan beelden van mensen die wild en vrij leefden, los van de samenleving. Hun leefwijze weespiegelde mijn eigen gevoel.”

The Return toont een losjes gebonden stam van mensen die een nomadisch bestaan lijden in de westelijke Amerikaanse staten Idaho, Nevada, Californië en Oregon. Ze reizen mee met de seizoenen en combineren jager-verzamelaarmethoden met kennis over inheemse gewassen.

“De hoofdrolspelers van The Return zijn over het algemeen geen oorspronkelijke indianen,” zegt White Eagle. “De meesten zijn arm, sommigen zijn homo, anderen zijn van geslacht veranderd, sommigen zijn kluizenaars en anderen weer politiek radicaal. Ze geloven allemaal dat er grote verschuivingen nodig zijn in de manier waarop de moderne maatschappij omgaat met de natuurlijke wereld. Ze zijn allemaal pioniers, die zich op nieuw en onzeker terrein begeven en op zoek gaan naar iets dat generaties geleden verloren is gegaan.”