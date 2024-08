Wees niet verbaasd als je Boef ooit ziet zoeken naar een piratenschat

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Boef over waarom hij al bijna tien jaar niet heeft gehuild en waarom de jeugd niet voor het snelle geld moet gaan.

Stel de Apocalyps breekt uit, bij welke collega ga jij schuilen?

Poeh, ik mag niet bij mezelf zeker? Dan toch bij Lil’ Kleine, denk ik. Hij heeft een mooi pandje hier op de gracht. Hij heeft een huis waar ik zeker een paar weken zou kunnen blijven. Maar dan moeten we het wel goed beveiligen, natuurlijk. Trouwens, Snelle heeft ook een leuk huisje gekocht met genoeg ruimte. Dus ik zou bij een van de twee gaan, dan.

M’n eigen huis is wel een soort fort, nu. Moet ook wel met al die fans die aan de deur komen. Ik ben blij met m’n poort, die houdt iedereen lekker buiten. Er wordt wel veel aangebeld, maar echt last heb ik er niet van. Ik ben heel duidelijk: thuis maak ik geen foto’s. Als je me buiten ziet kun je me rustig aanspreken, maar als zelfs je huis geen privacy meer oplevert – wat dan wel?

Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Ik denk m’n vriendin, man. Nee, geintje, cut! Een waggie, toen ik jong was. Een beetje kloten, auto’s kapot maken – als bestuurder en als vandaal. Ik was vroeger wel baldadig, maar nu hou ik het alleen bij m’n eigen spullen. Ik heb wel twintig telefoons gekocht omdat ik er te veel mee heb gegooid.

Met dat auto-ongeluk reed ik niet, trouwens. Ik zat achterin. Een vriend van me had net een nieuwe auto gekocht voor 300 euro, en daar kwam hij heel stoer mee de buurt in. Kijk m’n nieuwe auto! Ik stapte in, en drie minuten later crashten we. We gingen vol gas, en hij stuurde wel, maar die auto bleef gewoon rechtdoor gaan. Boem, tegen een boom aan. Sindsdien ben ik heel zuinig op m’n auto’s.

Welk nummer wat je ooit hebt geschreven, kan je nu gestolen worden?

Voy a Bailar, man. Om heel eerlijk te zijn heb ik die track destijds gemaakt omdat Ali mij dat vroeg. ‘Bro, spring hier alsjeblieft op’. Ik vond het echt een kuttrack. Maar volgens mij zijn we wel dubbel platina gegaan, dus wat kun je erover zeggen? Qua streams doet-ie het goed. Ik kijk niet zo vaak terug. Om eerlijk te zijn: vanaf het moment dat ik begon met rappen vond ik mezelf keihard. En ik vind dat nog steeds. Dus daarin heb ik genoeg zelfvertrouwen. Natuurlijk hoor je verbeterpunten, maar ik vind niets slecht.

Wanneer heb je voor het laatst ontzettend hard gejankt?

M’n vrouwtje zegt wel eens tegen mij: “Jij huilt nooit!” En als ik daar dan over nadenk, denk ik dat ik de laatste keer heb gehuild toen mijn moeder doodging. Dat is negen jaar geleden. Soms wil ik het wel, en ga ik het proberen, maar het lukt niet. Het komt er niet uit. Ik hoef gelukkig niet te huilen om me opgelucht te voelen. Muziek maken, een potje Fifa spelen, m’n vrienden bellen – dat lucht me ook op. Janken gaat ’m niet worden bij mij.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter had?

Proberen doekoe te maken op de een of andere manier. Maar los daarvan: ik wil graag op een plek komen waar je anders niet komt. Noord-Korea ofzo. De mensen daar worden voorgelogen hè. Ze hebben het WK gewonnen, Kim (Jong-un, red.) poept of plast nooit, eenhoorns bestaan. Het fascineert me wel. Zin om hem een klap op z’n achterhoofd te geven.

Wanneer heeft voor het laatst iemand gezegd dat hij of zij trots op je is?

Ik hoor dat dagelijks, man. Vrienden, familie, mensen om me heen. Ze komen ook naar me toe met dat ze het sick vinden dat ik het heb geflikt. Dat zijn momenten die ik koester. Erkenning is heel belangrijk in ons vak. Je wil dat Nederland, en eigenlijk de hele wereld, je hard vindt, maar je wil vooral ook dat je eigen mensen genieten van wat je doet.

Op welke jeugdvriend ben jij jaloers?

Ik ben een klein beetje jaloers op iedereen, op al m’n vrienden. Zij hebben hun vrijheid en kunnen gaan en staan waar ze willen zonder aangekeken te worden. Voor de rest voel ik geen jaloezie. Hoe kun je iemand op wie je jaloers bent een vriend noemen? Ik gun m’n vrienden echt de wereld. Toch kan ik niet echt spijt hebben van m’n bekendheid. Dat was misschien zo geweest als het financieel niet zo was uitgepakt als nu. Liever dit leven, dan het leven wat ik hiervoor had toen niemand me nog kende.

Wat is de vreemdste dm die je ooit hebt gekregen?

Zo, ik krijg rare shit, bro. Ik heb het gevoel dat er mensen in een psychose zitten en mijn inbox gebruiken om maar wat te kunnen praten. Ik kan letterlijk niet uitleggen wat ze typen – het is te lijp. En er zijn chicks, natuurlijk. Meisjes die ‘BOEF’ op hun tieten schrijven. Maar de laatste tijd ben ik rustig, ik hoef dat niet meer te zien.

Welke beautyproducten gebruik jij?

Niks. Niet eens huidcrème. Laatst had ik van iemand een paar crèmetjes gekregen, vier stuks, die ik ook echt in een volgorde moest gebruiken. Ik heb dit twee weken volgehouden en toen dacht ik: fuck deze shit. Scrub dit, nacht dat – nee man, ik wil dit niet. Douchegel, shampoo, luchtje, that’s it. Ik hou ervan om er goed uit te zien, maar ik zou mezelf geen ijdel persoon noemen.

Ik train nu keihard, maar dat is eigenlijk alleen voor m’n gezondheid. Ik was best wel dun, op een gegeven moment. Ik woog maar 66 kilo, dus ik moest sterker worden en aankomen. Nu is er twintig kilo bij. Als er straks weer een festivalseizoen kan zijn, ben ik de eerste zonder shirt op een podium.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Dat ze niet willen werken voor hun dromen en doelen. Iedereen wil het grote plaatje, maar niet iedereen ziet de route die het kost om daar te komen. Dat is waar heel veel jongeren de mist in gaan. Alles moet snel en het liefst zonder daar het gewicht voor te heffen. Dat is niet hoe het werkt. Ik moest dit zelf ook leren, alleen denk ik dat het verschil is dat ik wel altijd dezelfde doelen en mindset heb gehad. Voor mij draait het allemaal om financiële onafhankelijkheid. Er zit een ding diep in mijn hoofd, en dat is ‘geld is vrijheid’. Daarom jaag ik elke dag achter geld aan, want eigenlijk ben ik op jacht naar vrijheid.

Ik denk dat dit komt door m’n thuissituatie. Ik woonde met mijn stiefvader, en ik dacht: wat als hij straks dood gaat? Wat gebeurt er dan? Dan zit ik hier, zonder geld. Wat ga ik dan doen? Dan ben ik eenmans hier. Dit heeft me zo getriggerd dat ik wel moest. Eerst op straat, waar ik verder geen details over zal delen, tot het lukte met muziek. Dat heeft me gered. Maar als je geen doelen hebt, gaat het niet lukken.

Een langetermijndoel van me nu is om een voetbalclub te hebben. Bouwen aan mijn eigen team, en een eigen stadion. Dat lijkt me lauw, man. Als het even kan koop ik AZ, pomp ik er wat money in, koop ik wat spelers. Als ik mag dromen zouden Zidane, Ronaldinho, de twee Ronaldo’s en Messi voor m’n club spelen.

Ik heb trouwens een keer gevoetbald met Ronaldinho. Een paar vrienden van mij, kickboxers, hadden in Marokko een feestje georganiseerd voor oud-voetballers. De koning van Marokko heeft allemaal mensen uitgenodigd, waaronder ik dus. Stond ik daar met Ronaldinho, Seedorf, Cafu, Crespo – allemaal legendes. Natuurlijk kon ik niet meekomen. Ik liep een keer tegen Seedorf aan en ik wilde gelijk gewisseld worden.

Als jij darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Een darter?! Poeh. Iets van Tupac, denk ik. All Eyez On Me. Waarom moeilijk doen? Darten is alleen niet mijn ding. Dat is jammer, want je maakt er wel goed money mee. Ik zat toevallig een keer in hetzelfde hotel als Michael van Gerwen in Dubai. Ik moet je eerlijk zeggen: het gaat heel goed met die gasten. Zij maken geen geintjes, hij was lekker aan het clippen. Goeie gast.

Wat vind jij het leukste aan het internet?

De toegankelijkheid. Ik hou er echt van om dingen te weten. Ik kan nu in de auto een gesprek hebben, maar als ik iets niet zeker weet of erachter wil komen wat een persoon nu doet, wil ik dat direct opzoeken. Ik ben daar echt een detective in. Ik wil weten wat er om me heen gebeurt.

Stel je hebt een tijdmachine. Naar welke periode ga je?

Natuurlijk zou ik teruggaan naar de tijd waarin m’n moeder nog leefde, maar als ik daarna verder kon reizen zou ik dieper de geschiedenis ingaan. Even kijken of het allemaal wel klopt wat ze ons aan het leren zijn op school. Duizend jaar terug? Piraten vond ik ook altijd lauw. Misschien zou ik een schatkist verstoppen en proberen die in 2021 weer op te graven. Ik wil Napoleon ook wel ontmoeten. Gekke Fransman.