Volg het advies van Nesim el Ahmadi als je vriendin je auto in de prak rijdt

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we presentator en komiek Nesim el Ahmadi over jongens in de wijk die nooit douchen, de lessen die zijn vader hem leerde en hoe je het beste de verzekering kunt oplichten als je vrouw je auto in de prak rijdt.

Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Ik heb weleens een auto gesloopt. Ik weet alleen niet of ik het kan vertellen. Ach, het is al zo lang geleden. Bij een plek waar ik vroeger werkte kreeg ik een Volkswagen Polo van de zaak. M’n vrouw wilde daarin rijden, en zij heeft al zo lang haar rijbewijs, dat ik zei dat het geen probleem was. Rij maar gewoon. Opeens, terwijl ze parkeert, knalt ze keihard tegen zo’n betonnen paal. De hele zijkant lag eraf. Ik had geen idee hoe ik dit kon verantwoorden. Toen kwam m’n vader met een geniaal idee. Hij zei: ga gewoon naar werk toe, en knal na je dienst keihard tegen een paal aan, en doe alsof het daardoor is gebeurd. Heeft de verzekering toch betaald.

Videos by VICE

Welk optreden wat je ooit hebt gedaan was zo goed dat je je eerstgeborene zou opgeven om het nog een keer te kunnen beleven?

Voor niks man, natuurlijk niet. Als kind heb je een veel lijper beeld van wat geluk is, en wat je voelt als je optreedt. Als je het eenmaal hebt meegemaakt vraag je jezelf al snel af of dit het nou is. Dat is wel gek. Ik word er ook zeker niet ongelukkig van, hoor. Veel artiesten zeggen dit altijd over die zomertours, omdat het zo zwaar is en omdat je zoveel moet vliegen. Maar ik heb altijd beseft dat dit tijdelijk is. Daardoor kon ik veel beter genieten van het moment. Een muziekcarrière was voor ons altijd mooi meegenomen, niets meer dan dat.

Wanneer heeft iemand voor het laatst gezegd dat hij of zij trots op je is?

M’n moeder, denk ik. Mijn ouders zeggen het vaak. Ze zijn vooral trots op het feit dat ik iets positiefs heb gemaakt van m’n leven. Nu zeker, met comedy en theater, maar ook m’n dingen op YouTube. M’n moeder checkt ook gewoon alles. Ze praat vol lof over mij bij familie en vrienden, en dat is zo lauw. Ze hebben echt m’n back. Waar ik vandaan kom wordt er soms gek naar me gekeken, en denken mensen dat ik ook gewoon in de fabriek kan gaan werken voor een stabiel inkomen. Dan komen m’n ouders echt voor me op.

Het duurde wel echt lang voordat ik tegen m’n ouders kon vertellen wat ik aan het doen was. Bij ons is het simpel; je gaat pas uit huis als je gaat trouwen, of als je gaat studeren. Er moet in ieder geval iets belangrijks gebeuren, anders blijf je gewoon thuis. Ik ging weg om te studeren. Na drie maanden ben ik gestopt, en op de dag dat ik stopte zei een klasgenoot dat BNN audities deed. Pas een jaar later, toen ik al was aangenomen bij BNN, heb ik gezegd dat ik gestopt was met school en voor televisie werkte. Ik had het gevoel dat ik met iets beters moest komen dan ik had. Ik heb anderhalf jaar gelogen dat ik allemaal achten aan het halen was op tentamens. Maar toen ik alles eenmaal vertelde werd er wel vol trots naar Irak gebeld. ‘Mijn zoon werkt voor televisie!’

Welke beautyproducten gebruik jij?

Even m’n routine nalopen. Ik ga uit de douche, en het eerste wat ik doe is een crème smeren. Overal, maar vooral op de droge plekjes. Daarna deodorant, altijd een roller. Yves Saint Laurent parfum, ik heb nu zes neppe flessen in Marokko gekocht. Zeg daar dat je Gucci wil, en ze komen met een brouwsel wat ze zelf hebben gemaakt. Daarna droog ik m’n haar, en smeer ik iets erin uit een potje van m’n vrouw.

Ben je ijdel als je er verzorgd uit wil zien? Niet per se, toch? Ik kijk niet de hele dag in de spiegel. Soms zie je iemand, en kun je gelijk zien dat diegene stinkt. Dat wil ik niet, man. Vroeger hadden we een jongen in de wijk, en hij zei ooit: “Niet met modder gooien, ik heb vorige week gedoucht”. Wat?! Vorige week?! Ik wil niet die guy zijn.

Wanneer was jij voor het laatst echt over de rooie?

Ik word soms helemaal gek als ik FIFA speel. Dat is de grootste boosdoener. Niemand moet tegen me praten als ik speel, want dan heb ik een reden om daar de schuld op te schuiven. Iedereen die speelt weet dit.

Maak de volgende zin af: ‘het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is….’

Dat ze letten op alles en iedereen, behalve op zichzelf. Ze zoeken problemen bij een ander, ze zoeken issues bij een ander om hun eigen issues te verbergen. Als je meer focust op jezelf, en de liefde voor jezelf, creëer je niet alleen een beter leven voor jou maar ook voor de mensen om je heen. Als je elke ochtend begint met haat, ga je die shit over alles en iedereen verspreiden.

Je moet nooit geluk bij andere mensen vinden. Ik heb dit zelf ook moeten leren. Bro, weet je hoe veel mensen ik heb gemute op Instagram? Als ik de hele dag kijk naar mensen die een Lamborghini kopen, of een Range Rover, denk ik op een gegeven moment dat iets bij mij niet goed gaat. Terwijl ik zelf ook een huis heb gekocht. Maar er is altijd meer, en er is altijd groter. Misschien is het gras aan de overkant groener, maar je weet niet wat voor onkruid daar groeit. Ik weet, het klinkt simpel, maar, eh, ja, het is ook gewoon simpel.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot een superdier, welke zouden dit dan zijn en waarom?

Ik hou van katten, maar daar heeft niemand wat aan. Katten zijn egoïstische dieren. Maar het zou wel vetter zijn als ze vleugels zouden hebben. Mijn katten mogen vleugels krijgen, zodat ze op m’n schouders kunnen landen.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Toen ik een jaar of 17 was, was ik niet per se radicaal, maar ik zat wel op een heel andere plek in m’n hoofd. Ik was lijp aan het strijden voor Palestina, bijvoorbeeld. Ik voelde dat heel heftig, en wilde alles aan de kant zetten om een punt te maken. Maar ja, tegenover wie? Man, dat is zo’n gevaarlijke leeftijd. Je gaat namelijk dingen doen of roepen waar je de consequenties niet van kent. Ik haatte alle blanke mensen en alle Joden. Blanke mensen haatten mij namelijk ook. Joden haatten ons ook. Dit was in m’n hoofd beland, en ik was daar in gaan geloven.

Mijn vader kreeg op een gegeven moment door dat ik raar aan het doen was. Hij is een politieke vluchteling, uit Irak, en heeft echt oorlog meegemaakt. En toen hij mij zag, lachte hij me uit, en zei hij: kom, zit hier, ik ga je nu iets vertellen. Hij vertelde over zijn strijd met de regering, en de burgeroorlog in Irak. Hij heeft mensen dood zien gaan, maar weet nog steeds niet waarom. Wie is hier iets mee opgeschoten? Daarna vertelde hij me dat ik eerst moet strijden om zelf een beter mens te worden, en dat dat nu het enige is wat telt. Dat is het belangrijkste op aarde. Begin daar, en zie daarna hoe ver je komt. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik helemaal niet meer zo denk.

Voor welke traditie zou jij de barricades opgaan?

Als er een traditie is waar ik voor zou moeten strijden, betekent dit waarschijnlijk dat andere mensen zich er niet prettig bij voelen. En dan doe ik het niet. Klaar. Zo makkelijk kan het zijn.

Is er een docent die jou heeft getekend voor het leven?

Maarten Mesdag. Hij gaf kunstgeschiedenis, en heeft mij bijvoorbeeld kunst van Dalí laten zien. Dat heeft me op een creatieve manier wel echt gevormd. En juffrouw Sabine. Zij stuurde me laatst een bericht op Facebook, dat was fucking lauw. ‘Hey Nesim. Onze school bestaat 100 jaar. Dan begin je eens na te denken over frappante figuren in de klas die passeren. Jij was daar natuurlijk eentje van. Zalig om te zien dat je doet waar je in het zesde leerjaar ook al goed in was; anderen gelukkig maken met je humor. Veel succes verder.’.