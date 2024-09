Check de allerbeste korte docu’s met ons tijdens de VICE Night at IDFA

Ook dit jaar zijn er weer meer dan 300 documentaires te bewonderen in onze hoofdstad tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam, beter bekend als IDFA. Dat betekent dat je je twaalf dagen lang kan onderdompelen in een net iets te grote selectie aan verbijsterende verhalen en visuele hoogstandjes.

Begin je nu al keuzestress te voelen? Wij ook. Vandaar dat we dit jaar weer ons best hebben gedaan om uit het overrompelende aanbod vijf steengoede korte documentaires te selecteren. Je kunt deze films zien op 29 november tijdens onze VICE Night at IDFA bij het Eye Filmmuseum.

Tijdens de VICE Night at IDFA zullen we niet alleen deze cinematische hoogstandjes vertonen, maar houden we ook Q&A’s met de makers. En na afloop kan je tijdens de borrel nog even je lever kietelen om al het moois dat je hebt gezien te verwerken.

Dit zijn de docu’s die je op de VICE Night at IDFA kunt zien:

Foreplay

In deze documentaire legt Anne van Campenhout de spannende uren vast tijdens de seksuele voorlichting op de middelbare school. Niet alleen worden de reacties van tweedeklassers op een vijftal Nederlandse scholen nauwkeurig uitgelicht, maar de pubers worden ook geïnterviewd over onderwerpen zoal sexting, porno en toestemming voor seks.

The Jump

The Jump vertelt het verhaal van de 22-jarige waaghals Alain Demaria. In zijn buurt in Marseille kent iedereen hem, omdat hij als enige al jarenlang van een dertien meter hoge rots de zee in springt. In de documentaire wordt een korte glimp van Alains leven gegeven waarin de grens tussen kind zijn en volwassen worden centraal staat.

The Tough

Regisseur Marcin Polar legt in deze korte film zijn expeditie vast naar een plek die nog nooit eerder door de mens werd betreden: een grottenstelsel hoog in het Poolse Tatra-gebergte. In de ontoegankelijke en claustrofobische binnenkant van de berg speelt Polar met licht en donker, de weidsheid van het berglandschap en de benauwdheid van de grot.

All Cats Are Grey in the Dark

In deze korte docu wordt een liefdevol en intens portret geschetst van de Zwitserse Christian, die zichzelf ‘’Kattenman’’ noemt, en zijn twee poezen: Marmelade en Katjuscha. Marmelade verwacht binnenkort kittens, waarvan Christian graag de liefhebbende vader wil zijn. Deze ietwat onconventionele relatie tussen mens en dier wordt op een statische maar toch indrukwekkende manier vastgelegd door regisseur Lasse Linder.

Year of the Robot

Filmmaker Yves Gellie reisde twee jaar lang met een robot langs ziekenhuizen en zorginstellingen in Frankrijk en België en legde vast hoe de bewoners contact maakten met een kunstmatig wezen. In zijn korte documentaire staat de relatie tussen mens en robot in het middelpunt en speel jij als kijker de onderzoeker die de tekenen van empathie tussen mens en robot waarneemt.

De VICE Night at IDFA is op vrijdag 29 november van 21 tot 23.30 uur bij het EYE Filmmuseum. Koop hier je tickets.