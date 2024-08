Ik testte vijf tactieken om met rust gelaten te worden door mannen in de club

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Iedere vrouw die ik ken heeft het volgende weleens meegemaakt: je bent in een bar of een club je met je eigen zaken aan het bemoeien, als er ineens een man heel dicht naast je komt staan. Als je geluk hebt, zegt hij je eerst gedag voordat hij je aanraakt, maar in de meeste gevallen krijg je meteen een arm om je middel.

Op zo’n moment kun je normaal gesproken gewoon weglopen, maar soms is het zo’n uitzonderlijk optimistische man, die na een afwijzing alleen maar meer z’n best gaat doen. Hoe kom je van zo iemand af? Ik bedacht vijf manieren en probeerde ze allemaal uit.

Gekke bek

Het duurde even voordat de juiste persoon voorbijkwam om dit op te testen, want de meeste gasten stonden direct te dicht op mijn lichaam om mijn hele gezicht te kunnen zien.

Ik liet me niet ontmoedigen en bleef wachten op het perfecte moment. Uiteindelijk werd ik door iemand benaderd in de rookruimte. Hij leunde dichterbij, begon met me te praten, keek me recht in de ogen aan. Ik staarde strak terug, trok mijn gezicht naar achteren en probeerde zoveel mogelijk onderkinnen te verzamelen.

Hij leek verward, maar bleef praten. En maar praten. En nog meer praten. Ik bleef minstens een minuut mijn onderkinnen in de plooi houden, maar het deed hem niets.

Toen kwam er een vriend van me bij ons staan en droop de man af. Dus het heeft een soort van gewerkt? Mijn gekke gezicht en het feit dat ik geen enkel woord tegen hem heb gezegd, deed hem waarschijnlijk beseffen dat het weinig zin had om door te blijven ratelen.

Cijfer: 6/10

Griepje

Voordat ik de stad in ging, vroeg ik mijn vriendje wat volgens hem een enorme afknapper is.

“Als iemand verkouden is,” zei hij. “Bah.”

Klinkt logisch. Dus toen er een gast op me afkwam in de club, hoestte ik de longen uit mijn lijf.

“Gaat-ie?” vroeg hij. “Moet ik een glaasje water voor je halen?”

“Ik ben erg ziek,” zei ik.

“Oh, nou, dan had je misschien beter thuis kunnen blijven.” En hij liep weg.

Hij was aardig, vroeg of ik iets nodig had en ging daarna vrij snel weg. Prima!

Cijfer: 8/10

De schreeuw

Dit was mijn favoriet: simpel, efficiënt, opluchtend en gewoon lachen.

Ik liep naar de bar toen een man uit het niets tegen me aan begon te schuren. Toen ik me omdraaide, glimlachte hij en boog hij zich naar mijn oor. Ik opende mijn mond een slaakte een luide, hoge gil.

Hij fronste en vroeg nogal agressief: “Wat is er mis met je schatje? Wat is je probleem?” Ik bleef schreeuwen. Het duurde niet lang voordat hij opgaf.

Cijfer: 10/10

Confronterende vragen

Ik had deze tactiek van tevoren met mijn vriendje overlegd en hij zei dat mannen gewoon zouden liegen. Maar als mannen geconfronteerd worden met vragen over hun familiegeschiedenis, hun plannen voor de toekomst en hoeveel kinderen ze willen, zullen ze toch zeker gewoon direct rechtsomkeert maken, zoals in elke sitcom gebeurt?

Dat deden ze niet. Of ze nu logen of niet, deze tactiek was de minst effectieve en leidde zelfs tot een paar daadwerkelijk interessante gesprekken.

“Je moet echt mijn moeder ontmoeten,” zei een gast tegen me. “Zodra zij jouw liefde voor mij ziet, zal zij ook van jou houden.”

Toen ik een andere man vroeg hoeveel kinderen hij wilde, antwoordde hij: “Zoveel als God me zal geven.”

Cijfer: 2/10 voor de tactiek, maar absoluut een 10 voor de gesprekken

Het vriendje

Dit werkte goed, maar dat kwam misschien omdat ik toevallig een respectabele man trof. Het begon allemaal heel vriendelijk. Hij vroeg hoe ik heette en waar ik vandaan kwam.

“Ik ben Nicole, uit Guatemala,” zei ik.

“Oh sick! Kun je me iets vertellen over de cultuur?” Hij greep het feit dat ik mijn naam hardop tegen hem had gezegd met beide handen aan en boog zich dicht naar mijn gezicht toe.

“Ik heb een vriendje,” zei ik.

“Oh. Dan zoek ik het wel op Wikipedia op.” En weg was hij.

Cijfer: 9/10

Ik ben er lichtzinnig mee omgegaan, maar het punt is dat vrouwen nog steeds niet van een avondje uit kunnen genieten zonder dat ze ongevraagd en zonder toestemming worden betast, vastgegrepen of geschuurd.

Deze hele ervaring spreekt boekdelen over wederzijdse toestemming in de club. Het lijkt erop alsof het er niet meer toe doet – alsof de regels ineens anders zijn – op het moment dat je tien euro entree betaalt en tijdelijk verblind bent door een laser. Dit is een dikke tip voor alle mannen van de wereld, omdat het blijkbaar nodig is om dit nogmaals te zeggen: als een vrouw niet positief reageert op je avances, laat haar dan met rust.