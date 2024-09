De digitale fidget spinner die je wist dat zou komen is eindelijk hiééér

De fidget spinner is helemaal nu. Van klaslokalen tot bedrijfskantines: overal is wel zo’n stressverlichtend draaiapparaat te vinden. Er gaat zelfs het gerucht dat er al fidget spinner-porno is – al is dat voor mensen met een beetje internetervaring nauwelijks een verrassing. Het zou megavermoeiend zijn om nu op te merken dat het friemelwieltje er eigenlijk al sinds de jaren negentig is, dus doe ik dat maar niet. Het is gewoon een leuke, gezellige rage. Laten we het ook leuk en gezellig houden.

Wat er in de jaren negentig zeker niet was, is een digitale freubeldraaier – sorry voor mijn vergeefse poging er een Nederlands woord voor te vinden. Op ffffidget.com, een website van Mike Bodge, vind je een digitale variant van de spinner waar vast al weken over droomt. Geef het ding een kleine zwieper met je muis en het gaat draaien. Totdat-ie stopt met draaien. En dat is het dan wel zo’n beetje.

Probeer het hier en op de website van Mike Bodge vind je meer van zijn werk.