Wrong maakt precies de juiste noiserock met ‘Turn In’

Wrong is een band uit Miami die de smerigste noiserock maakt, wat vrij logisch is als je weet dat de band bestaat uit oud-leden van Torche en Kylesa. Ze brengen hun debuut uit op 29 april via Relapse, en vandaag hebben we de eer om hun nieuw nummer Turn In te primeuren. Wrong klinkt als de hete, rauwe sound van bands zoals Unsane en Handsome, maar het is geen band die van nostalgie aan elkaar hangt – het is meer dat Unsane en Handsome de fundering vormen waarop Wrong verder bouwt aan een nog zwaarder geluid. Dit nummer schommelt tussen hallucinante snelheden en tragere refreinen, voordat het overschakelt in een sicke solo. Kortom, de band is alles wat je van een rauwe rockband mag verwachten.

