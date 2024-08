Zwangere Guy ramt zonder pardon de gevel uit je pand als je ’m niet betaalt

In onze rubriek ‘het rock-‘n-roll-interview’ stellen we de vragen die we normaal niet in een regulier interview kunnen stellen, maar waar iedereen toch graag een antwoord op wil. En nu we dat toch doen, kunnen we net zo goed kijken of rock-‘n-roll nog bestaat. In deze editie spreken we onze favoriete belg Zwangere Guy over muilperen, een gesloopte gevel en mensen die uit hun muil meuren.



VICE: Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Zwangere Guy: Een huis. Ik werkte vroeger als bouwvakker, en na twee maanden wilde m’n baas me nog steeds niet betalen. Toen heb ik met een kraan en een betonmolen een half huis gesloopt. Allez, een gevel van ongeveer 5 bij 6 meter. Dat vind ik vrij groot. Uiteindelijk heeft-ie me nooit betaald, en was de schade die ik heb aangericht groter dan het bedrag dat hij me moest betalen. Tsja. Mijn vader zei: als je nu niet betaald krijgt, dan sla je maar iets kapot. Dat heb ik iets te serieus genomen. De aannemer werkte ook alleen maar met mensen die hij zwart in dienst had, dus bij de politie had hij geen voet om op te staan. En ik ook niet, want ik werkte natuurlijk ook zwart. Als twee van zulke idioten bij elkaar komen gaan er dingen kapot.

Als je morgen sterft, wie is er dan niet welkom op je begrafenis?

Dries van Langenhoven, Theo Francken, Filip Dewinter – allemaal zeer rechtse politici in België. Ik heb schijt aan het rechtse klimaat daar, ik vind dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Ze verdelen iedereen, en maken de mensen met heel weinig kennis niet alleen nog dommer, maar ook racistischer.

Vooral in Brussel denk ik dat het beleid minder corrupt moet zijn, al is het beleid daar links. Daar zitten de socialisten – die ik trouwens ook verafschuw. Ik denk dat ik tegen elke vorm van politiek ben. We mogen niet vergeten dat politicus een van de enige beroepen is die je kunt uitoefenen zonder diploma, maar waar je wel heel veel geld kunt verdienen met heel weinig werk. Ze brengen mij in ieder geval niet veel bij.

Het systeem is rot. In Brussel is het aantal daklozen de laatste vijf jaar verdubbeld. De organisaties die daartegen bestaan, zoals een Samusocial, zijn geplunderd door onze oude burgemeester. 400.000 euro is er gestolen, en hij heeft een affaire met de bazin van die organisatie, waarmee hij een huis heeft gekocht in Frankrijk. Ik bedoel: dat zijn Venezolaanse praktijken. Maffiapraktijken. Maar genoeg over politici. Ik pis op hun moeders.

Welk nummer dat jij ooit hebt geschreven kan je nu gestolen worden?

Even spieken hoor. Low & lowgisch , met Romeo Elvis en Jazz. Echt een kutlied. That’s it, eigenlijk. Romeo heeft de slechtste tekst erop, en dat weet-ie ook. Hij kan het niet eens rappen. We hebben het een keer samen live gedaan, en toen was het zijn idee om een bril op te doen en een blad papier vast te houden alsof hij een professor was. Maar dat was puur omdat hij z’n tekst niet kende.

Voor welk nummer van een ander zou je een moord plegen om het zelf te hebben geschreven?

De intro op de laatste Schoolboy Q plaat, Gang Gang . Die vind ik zo hard. De beat, de manier waarop hij rapt, alles. Daar kun je wel een festivalweide mee slopen.

Welke artiest is nu aan het branden in de hel?

Michael Jackson en Serge Gainsbourg. Die Serge was wel echt een viespeuk, denk ik. Hij heeft de mooiste muziek gemaakt die er bestaat, maar hij was ook een hele erge vrouwenzot. Daarom denk ik dat er een heleboel vrouwen zijn die hem de hel in wensen.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: ik ga nooit meer drinken?

Afgelopen zondag nog. Ik had in het weekend alles kapotgezopen. Dat hoort erbij hè, feesten. Vorig jaar had ik 65 shows in een jaar, dat zijn toch zeker 65 katers. Gelukkig heb ik nog niet het gevoel dat ik er te oud voor word. Ik doe ook geen dope, ik hou het bij lsd, wiet, hasj en drank. Maar natuurlijk merk je wel dat je dertig bent geweest. Die shit begint pijn te doen. Onlangs had ik voor het eerst een kater van twee dagen.

Een klassieke katerdag voor mij is: wakker worden, een kipburger of een bagel bestellen als ontbijt en als het echt heftig is een pizza, terug naar bed, iets doms kijken, opnieuw slapen en daarna nog een keer eten bestellen. Fuck it.

Welk optreden van jou was zo goed dat je je eerstgeborene zou opgeven om het opnieuw te kunnen beleven?

M’n show in Ancienne Belgique dit jaar, op 28 maart. En mocht ik twee kinderen kunnen opofferen, dan ook m’n show van 29 maart. Volgend jaar sta ik er drie keer, dus het is maar goed dat ik zwanger ben. Ancienne Belgique is denk ik te vergelijken met de Paradiso in Amsterdam. Ongeveer 2.000 man, twee keer uitverkocht, dat was wel echt vet. Ik heb er vroeger nog gewerkt als barman, afwasser en kok. Van de kelder tot het podium. Dus om twee jaar later al m’n collega’s in hun smoel te kunnen lachen was leuk.

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gejankt?

Vorige week, toen ik mijn moeder voor het eerst in vijf jaar weer zag. Echt, bam, tranen. Ik had dat nog nooit zo gehad. Maar ik denk wel dat het tranen van geluk waren – er was in ieder geval geen verdriet. Een heel goed gevoel, ja. M’n zus was er ook bij, zij heeft ons een beetje bij elkaar gebracht. Een mooi moment. We hebben heel goed kunnen praten over de hele situatie. Ik weet dat ze graag vis eet, dus ik had gelijk het beste visrestaurant van de stad genomen. Heel fijne babbel.

Op m’n vorige album gaat het veel over m’n moeder. Daar leg ik alles uit. Ze heeft het lied ook al gehoord voordat ik het uitbracht. Ik had het gestuurd, zodat ze wist wat eraan zat te komen. Als ze het via YouTube of de radio had leren kennen, had dat echt niet cool geweest. Maar op m’n volgende plaat gaat het er amper over, we zijn allebei klaar om naar de toekomst te kijken. Blijven hangen in het verleden zorgt voor slechte gevoelens.

Het lied van Zwangere Guy waarin hij vertelt over de situatie met zijn moeder

De rol die familie speelt in m’n leven is heel klein, ik heb amper contact met ze. Ik ben geen familiemens, mijn vrienden zijn mijn familie. Ik hou veel van mijn familie, maar ik voel niet de noodzaak om ze elke week te zien. Mijn vader heeft me altijd geleerd: geen nieuws is goed nieuws, en dat is de mentaliteit die ik meedraag. Al moet ik hem vaker bellen. Dat wel.

Wat is jouw happy place in de chaos van het bestaan?

Cafe Daringman in Brussel. Heel klein, maar ik heb er m’n vaste plekje. Iedereen is daar super chill. Ik kan daar in m’n eentje naartoe gaan na een show, en ik weet zeker dat ik wel iemand tegenkom.

Wanneer was je voor het laatst echt over de rooie?

Een week geleden heeft er een of andere marginaal in de bar – een dikke debiel, ik geloof dat hij Jelle heet, ik pis op u en op uw moeder – een pint in mijn gezicht gesmeten. Daarna heb ik die gast moeten neerslaan. Niet binnen hoor, ik heb ‘m eerst naar buiten gestuurd en daarna ben ik hem om de hoek op z’n muil gaan peren. Wát een dom kind.

Wanneer heeft er voor het laatst iemand tegen je gezegd dat hij of zij trots op je is?

Mijn mama. Ze is trots op alles wat ik doe in de muziek. Toen we geen contact hadden, had ik nog maar een album uit. Vijf jaar later liggen er zes albums. Ze heeft het allemaal zien groeien. Moet ik nu weer wenen? Cool.

Wanneer schrok je voor het laatst toen je in de spiegel keek?

Elke ochtend. Vanochtend nog. Dan schrik ik van hoe mooi ik ben. Nee, oké, ik kijk eigenlijk bijna nooit in de spiegel. Ik was op vakantie in Italië, heel hard aan het trippen, en er hing daar een spiegel in de vorm van een octopus. De spiegel had twee ogen, ook. Ik schrok niet echt van mezelf, maar wel van de spiegel. Dat hele huis was blauw, heel gek.

Wat voor beautyproducten gebruik je?

Parfum, deodorant en tandpasta. That’s it. Als ik ergens bang voor ben, is het stank. Dat meen ik echt, ik haat het. Ik haat mensen die stinken. Fuck off, stinkzak. Ik stink wel altijd na een show, als ik helemaal bezweet ben. Maar uit uw muil stinken is nog erger dan stinken naar zweet. Dat is een angst, man, argh.

Wanneer werd je voor het laatst ergens wakker zonder te weten waar je was?

Dat was ergens in onze studio. Ik kon niet meer lopen na een feest, en toen werd ik daar wakker. Na vijf seconden weet je wel weer waar je bent, maar het is wel heftig. Ik heb sowieso elke week wel gaten in m’n geheugen. Ik ben niet eens meer bang dat ik domme dingen heb gedaan, ik heb dat al lang geaccepteerd.

Brutaal is vanaf nu te streamen.