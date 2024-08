Voor ongeveer 800 gram knäckebröd

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 2½ uur

Benodigdheden

12.5 gram gist

500 ml volle melk op kamertemperatuur

2 theelepels honing

400 gram broodbloem

330 gram roggebloem

1 theelepel anijszaad

1 theelepel karwijzaad

1 theelepel venkelzaad

2 eetlepels zout

Recept

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Los in een keukenmixer (met deeghaak) de gist op in 1 eetlepel warm water. Voeg de melk en de honing toe en roer het tot een geheel. Voeg het meel en de zaden toe en mix op lage snelheid.

3. Mix gedurende 1 minuut op middelmatige snelheid, voeg dan het zout toe en mix nog ongeveer 3 minuten, of tot het deeg stevig lijkt. Als het deeg er droog uitziet, voeg dan 1 of 2 eetlepels melk toe. Op dit punt moet het deeg zacht lijken, maar kleverig aanvoelen.

4. Vet een grote kom in, leg het deeg erin en dek het goed af met plastic folie. Plaats het op een warme plek gedurende ongeveer 1 uur of tot twee keer zo groot is.

5. Verdeel het deeg in 4 delen. Werk met 1 stuk deeg per keer, rol elk stuk in een 2,5 cm dikke rechthoek, ongeveer 30 bij 45 centimeter groot met een deegroller en prik er gaatjes in met een vork. Bestuif een stukje bakpapier met bloem, plaats het deeg erop en leg op een bakplaat. Herhaal met de resterende stukjes deeg.

6. Bak het deeg ongeveer 25 minuten, of tot het goudbruin en knapperig is, en laat het dan volledig afkoelen. Leg of smeer erop wat je maar wil, of eet het gewoon zo. Succes!