Mówimy jak jest: Kościół Kanye Westa nową Beatlemanią

Dwie rzeczy zdarzyły się w zeszły piątek. Po pierwsze, nauczyliśmy się, że Nowy Jork nie jest w stanie udźwignąć wielkich koncertów na zewnątrz i tym sposobem ostatni dzień Governors Ball Music Festival – headlinerem tego wieczoru był Kanye West – został odwołany z powodu złych warunków pogodowych. Podobna sytuacja spotkała imprezę radia Hot 97 Summer Jam. Zrezygnowano z występów Chance the Rappera, Tory’ego Laneza, Desiignera oraz Curren$y’ego. Po drugie, przekonaliśmy się, że Kanye West może sprawić, by zamknięto ulice jednego z największego i najważniejszego miasta na świecie.

Kanye najwidoczniej nastawiony na to, że zagra koncert, postanowił znaleźć inną miejscówkę, by zaprezentować widowni kilka numerów. Virgil Abloh opublikowała na Instagramie nagranie z zapowiedzią show, nie ujawniając jednak dokładnej lokalizacji. Tę informację wyjawił natomiast 2Chainz i chwilę później na Manhattanie pojawiły się setki osób.

Show at 2am SOLD OUT — KANYE WEST (@kanyewest) June 6, 2016

Trzydzieści minut później na East Village gromadziły się tłumy.

No big deal just 4,000+ people surrounding Webster Hall for this 2 am GOOD Music show pic.twitter.com/6DIrNHrQee

#breaking @kanyewest attempts to throw a surprise concert @WebsterHall and it causes a mob in the streets pic.twitter.com/QbmNVjd9nI — Christina Lemus (@ChristinaLCBS2) June 6, 2016

Jeśli wideo poniżej to dla was zbyt mały dowód na to, że na ulice wyszły tysiące ludzie, sprawdźcie materiał poniżej. awet ASAP ROcky i ASAP Nast nie mogli przemieścić się swobodnie.

ASAP Rocky and ASAP Nast trying to maneuver through the Webster Hall crowd. pic.twitter.com/eVVVhnzjp0

Na Twitterze pojawiły się informacje o użyciu gazu pieprzowego, żeby rozgonić towarzystwo, ale oficer NYPD powiedział magazynowi FADER, że nie było żadnych aresztowań.

Ostatecznie show odwołano całkowicie, ale Kanye zdecydował, że niczym papież pomacha do publiczności i zbije piątki z wiernymi.

KANYE GOT THE NYC STREETS ON LOCK pic.twitter.com/Ti6S6t109j — PREMIUM® (@mylespremium) June 6, 2016

Kanye has arrived in a car with @trvisXX and is waving to fans. pic.twitter.com/VNy08nCA2k — The FADER (@thefader) June 6, 2016

Podsumowując: te zdjęcia to tylko dowody na to, co w zasadzie wiemy już od dłuższego czasu. Czarny Bitels w pełnej krasie. Rosnąca forma Kanye Westa i nieustająca sława będzie niedługo zjawiskiem bardzo podobnym to beatlemanii. Hip hop wygrywa, a prawdziwymi gwiazdami rocka są teraz raperzy. Czytając tego newsa powinniście mieć już w słuchawkach “Power” czy “See Me Now”, żeby jeszcze bardziej poczuć prawdę, która właśnie została objawiona.

“We’re the greatest in the world!”

“We’re the greatest in the world!”

