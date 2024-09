Meek Mill wypuścił kolejną EP “4/4”

Skoro Drake wypuszcza nowe kawałki i zapowiada pełny album, Meek Mill stara się nie zostawać w tyle i nie daje o sobie zapomnieć ani na moment. Życiowy partner Nicki Minaj (tak, dla niektórych to naprawdę ważne), wypuścił kolejną EP “4/4”. Oczywiście nie zabrakło wersów wycelowanych w Drizzy’ego, konkretnie w kawałku “War Pain”, gdzie Meek nawija “You ain’t writin’ nigga, we caught ya, can’t erase that shit. And you clamin’ you HOV now? Why you state that shit? Hotline Bling, don’t get no bing up in this new Wraith”.

Wygląda na to, że konflikt pomiędzy panami potrwa jeszcze długo. Dla zabicia tego czasu, posłuchajcie sobie “4/4”.