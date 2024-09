Lou E leje na wszystkich studenciaków w debiutanckim singlu “What Do You Do It For”

Lou E to osiemnastoletni artysta z południowego Londynu. I mimo że “What Do You Do It For” to jego debiut, to już udaje mu się lać na całą fałszywą duchowość jego pokolenia i wszystkich studenciaków, którzy wrócili po sześciu miesiącach na Goa z niczym więcej niż kilka wyświechtanych wspomnień, para szarawarów i kawałek wzorzystego sukna do powieszenia nad łóżkiem.

Używając pseudonimu zamiast swojego prawdziwego nazwiska, Louis Milburn chce otworzyć pole do dyskusji nad problemami, o których stereotypowy Brytyjczyk średnio ma ochotę rozmawiać. To jego pierwszy kawałek, jednak londyńczyk ma już w zanadrzu materiał na co najmniej trzy albumy. Posłuchajcie więc “What Do you Do It For”, a następnie śledźcie każdy krok tego zdolnego gnojka!