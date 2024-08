A Internet é a “Besta do Apocalipse”, mas no 25 de Abril parece que se respira melhor

As redes sociais despertam o pior do Mundo. Já se sabe. Escondidas atrás do computador, as pessoas sentem-se à vontade para dizer coisas que, provavelmente, não teriam coragem de dizer cara-a-cara. É só quando abrimos o Twitter, ou qualquer outra caixa de comentários por este mundo online fora, que nos deparamos com os anti-feministas, com os xenófobos e homofóbicos, com os fascistas, os racistas e os nacionalistas. Com os anti-democráticos e os violentos, com os insultos despropositados daqueles que gostariam de nos retirar as liberdades que tanto nos custaram a conseguir. Na vida real talvez nem conheçamos ninguém assim, mas no plano virtual estão por todo o lado, esses eternos ofendidos e auto-intitulados donos da moral e dos bons costumes.

Num dia normal, há mais ofensas no Twitter do que elogios. Há mais “nós” contra “eles”, até mais críticas do que memes. Mas, hoje não é um dia normal – é o dia da Liberdade. O dia da democracia. O dia que nos permitiu a todos – até aos trolls da Internet – dizer o que pensamos e publicá-lo sem medos, para toda a gente ver. O dia que tornou possível virmos a ser Europa, votar em quem queremos, formar partidos, fazer greve e gritar por melhores condições. O primeiro dia do Portugal que somos hoje. O 25 de Abril foi há 45 anos e parece que hoje se tornou mais importante que nunca assinalá-lo, explicá-lo, celebrá-lo.

Videos by VICE

Num momento em que a democracia parece tão ameaçada, é um alívio abrir a Internet e ver que, afinal, também lhe sabemos dar valor. Afinal, sabemos que há que agradecer aos que lutaram pela liberdade de imprensa, de opinião e pensamento, de poder de decisão e voto. Pelos direitos das mulheres, pela igualdade e, acima de tudo, pela celebração da diferença. Portugueses, espanhóis – principalmente galegos e catalães, por razões óbvias – e até franceses, têm vindo a mostrar no Twitter o seu impagável apreço pelo que a Revolução dos Cravos tornou possível: sermos livres.

Hoje, estamos orgulhosamente (quase) todos juntos, por isso escolhemos alguns tuítes que nos alegraram a manhã e nos fizeram esquecer, pelo menos por uns momentos, que o ódio continua aí à espreita e que, como ainda ontem nos lembrava Manuel Fúria, “a Internet é a Besta do Apocalipse”. Podemos continuar assim?

Povo. Liberdade. Democracia.



O dia mais bonito do ano.

25 de abril, sempre. 🌹❤️ — Ann (@anafmreis13) April 24, 2019

No dia 23 de Abril, lembro me perfeitamente de ver os meus Pais a fazer um fogueira no quintal,tinha 6 anos.Mais tarde contaram me o motivo. Queimavam documentos que os ligavam ao PCP e a resistência anti fascista. Ligaram a minha tia para nos vir buscar porque tinham q fugir. — Jose prata (@prata_jose) April 24, 2019

Unha lección para nunca esquecer, diante dos que queren roubarnos dereitos e liberdades. Gañámolos na loita, e defendéremolos.



O povo é quem mais ordena.#25deAbrilSempre #25deAbril 🌹https://t.co/KA6BWtaflm — Marea Atlántica (@mareatlantica) April 25, 2019

25 de Abril Sempre! Em Portugal, na Europa e em toda a parte. https://t.co/XbERPL8xYj pic.twitter.com/4xLQF7B4oK — rui tavares (@ruitavares) April 24, 2019

https://twitter.com/ElsaMarCastro/status/1121184452107997184

Hoje é o dia certo para agradecermos a liberdade de dizer barbaridades. De criticarmos, de ser jocosos. No fundo de podermos usar o Twitter. Obrigado a quem fez o #25deAbril.#25a74 #25deAbrilSempre #25deAbril1974 https://t.co/zGa2y6ptdE — PIDE FICTION (@PIDE_DGS) April 25, 2019

#25deabrilsempre Revoluçao dos cravos

Estem vius quan fem la història amb les nostres pròpies mans https://t.co/BipnWBDQwc pic.twitter.com/7T7fe4Zvou — Ermen (@ErmengolGassiot) April 25, 2019

https://twitter.com/NoeliaSantaRosa/status/1121176837437128705

Le 25 avril 1974, le Portugal se debarrassait d'un regime de droite policier et oppresseur. Bon anniversaire à la révolution des oeillets ! #25deabrilsempre#25deAbrilhttps://t.co/3BWlcWogrL — Hoy (@henrihoy) April 25, 2019

Hoje é #25deAbril#25deAbrilSempre

Viva #Portugal #25Abril

Grândola, vila morena

Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena

Dentro de ti, ó cidade.

Em cada esquina, um amigo

Em cada rosto, igualdade

Jurei ter por companheira

Grândola, a tua vontadepic.twitter.com/KOsA3NG0Gq — Manel Márquez🔻🇵🇸 (@manelmarquez) April 25, 2019

"Estamos reféns de quem?

Estamos reféns de quem escolhermos.

E podemos escolher quem quisermos?

Sim. Aproveite! Uma cascata começa apenas com algumas gotas de água."



(Texto no vídeo)#25deAbrilSempre #RevolucaoDosCravos 🥀



Versión de Julio Resendehttps://t.co/nYO5gMWHh7 — Nair M. García (@NairMGarcia) April 25, 2019

https://twitter.com/homo_viator/status/1121318271054176256

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.