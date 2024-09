Daft Punk e The Weeknd estão trabalhando juntos

Após oBeauty Behind the Madness, parece que o the Weeknd está trabalhando pesado pra dar seguimento ao álbum mais vendido de 2015, com uma pequena ajuda de amigos-robô franceses. Segundo a Pitchfork, o estrela canadense do R&B Abel Tesfaye esteve em estúdio com ninguém mais, ninguém mais que o Daft Punk, o que foi confirmado por uma representante do selo do cantor durante um evento da Billboard no mês passado.

Quando a perguntam com que artista ela gostaria de trabalhar (o que você pode assistir aos 2:39 do vídeo acima), a representante da Republic Records disse “Bom, na verdade, nós temos uma sessão de gravação em dois dias com o the Weeknd e o Daft Punk, e eu sempre fui uma grande fã do Daft Punk. Essa é a primeira vez que eu estou envolvida com um artista que vai trabalhar com eles.”

Videos by VICE

O cantor de “Can’t Feel My Face” também insinuou que uma colaboração com a dupla francesa aconteceria em um post recente no Facebook.

Max Mertens está no Twitter.