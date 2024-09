Database, o Retorno: Ouça com Exclusividade o EP ‘Prime Time’

Passados quatro anos de remixes e edits do Lucio Morais e do Yuri Chix aka Database, estávamos afinzaço de ouvir material inédito da dupla, afinal os caras já trabalharam com nomes como Mark Ronson, Jay Z e Fatboy Slim. Duas semanas atrás, eles apontaram uma possível volta quando soltaram a faixa “I Wish” no SoundCloud, e hoje a gente confirma que sim, o Database está vivo e você ouve com exclusividade aqui o EP Prime Time.

Dicas de Produção e Mixagem com Database



Videos by VICE

“Já tínhamos muito material pra soltar desses quatro anos, estamos sempre produzindo”, conta Lucio. “Não temos pressa em lançar material sempre, mas temos uma preocupação de lançar algo sempre especial”. E o Yuri explica que o nome tem tudo a ver com esse lance. “Prime Time simboliza aquela hora mágica, assim como a própria música ‘Prime Time’, diz. “Essa hora se desenrola nessa melodia que fica subindo e descendo, uma espécie de slow/fast motion na forma de escalas. Então o ‘Prime Time’ se torna elástico”.

Depois desse tempão de espera e dos dez anos de carreira, eles acreditam que levam o projeto muito mais a sério do que antes. “Acho que tudo era novidade antigamente, hoje já levamos mais no profissional”, explica Lucio. “Isso pode ser percebido nas nossas produções, rolou uma evolução com certeza, afinal estamos sempre aprendendo e nos adaptando”. Sobre essa mudança na forma de fazer música, Yuri conta que “montar harmonias e melodias novas que mexem com o humor e sentimento de quem escuta foi o primeiro passo das músicas novas (não em todas)”.

Ouça a Mix de Fim de Ano do Database



Depois do EP, afirma a dupla do Database, o primeiro disco do duo sai ainda em 2015. “O Prime Time foi apenas o começo de algumas sonoridades que vão rolar no nosso álbum”, segundo, Yuri. “Esse novo EP não tem músicas com vocais, já o álbum vai estar cheio deles. Quisemos segurar esses vocais e deixar o EP como uma ponte do que éramos e pra onde estamos indo”. E Lucio arremata: “Estamos trabalhando no disco neste exato momento”.

Prime Times sai no dia 2 de junho pela Life On Planes. A festa de lançamento do EP rola em São Paulo, na D-Edge, no dia 5 de junho.

O Database está no Facebook // SoundCloud