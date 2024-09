O DVBBS e o Jay Hardway se Uniram na Nova Faixa “Voodoo”

Seja a Lady Gaga entrando para o elenco de American Horror Story ou o Alexander Wang trazendo o gótico de volta na sua última coleção, uma coisa é certa: as artes ocultas ainda estão na moda. Até os figurões do EDM entraram na dança. Nesta sexta (27), o duo canadense DVBBS se uniu ao produtor holandês Jay Hardway na faixa “Voodoo”, que acabou de sair pelo selo de Amsterdã Spinnin’ Records.

A parceria veio depois de alguns rolês de backstage. “Toda a comunidade de DJs é tipo uma enormefamília. Nos conhecemos nos festivais da vida e nos demos super bem. Decidimos fazer essa colaboração e sentamos com o Jay no estúdio dele em Amsterdã no último inverno, quando tivemos as primeiras ideias para ‘Voodoo’. Um mês atrás Chris veio pra Amsterdã pra terminar a faixa com o Jay. Estamos muito felizes com o resultado”, disse a dupla. Os brasileiros puderam ouvir a música em primeira mão no Skol Summer ON, em Maresias, em janeiro.

Essa não é a primeira vez do Hardway. Ele estourou ano passado com “Wizards”, uma música que ele fez junto com seu parça Martin Garrix. Também rolaram uns boatos na webzzz sobre o Garrix estar envolvido com “Voodoo”, mas o Hardway negou – embora ele também diga que eles curtem dar feedback nos projetos um do outro por que “eu conheço ele antes da fama e sempre fomos muito honestos um com o outro”. Pegue seus bonequinhos vudu, prepare o ritual e ouça aí em cima a faixa nova.