Essa rave irlandesa revive a cena trance dos anos 90

Belfast Goes Large é uma rave anual organizada pela Energy 106, uma conhecida rádio pirata irlandesa que promove dance music na Irlanda do Norte desde 1998. Mesmo não fazendo mais transmissões por rádio, a Energy 106 agora tem uma estação online e dá festas na cidade regularmente. A Belfast Goes Large apresenta 20 DJs em três ambientes na União de Estudantes da Queens University, a mais conhecida da Irlanda do Norte.

Os sons da noite são do auge da estação sem licença, com os DJs tocando principalmente trance e dream house — estilos muito populares no meio dos anos 90. E embora a música possa parecer datada hoje para alguns, ela é fonte de uma imensa nostalgia para o pessoal que cresceu ouvindo a dance da rádio.

Na rave, que aconteceu no dia 22 de julho de 2017, conheci gente mais jovem que a própria Energy 106, gente que não era parte da primeira onda da cultura de rave irlandesa. DJs celebridades locais como Danny Creegan passavam pelo palco, animando o público. Enquanto isso, espetáculos de laser penetravam a atmosfera, e confete caía sobre a multidão de moleques sem camisa e ravers vividos que tinham idade para ser pais deles. “Cresci ouvindo Energy 106 com meu pai”, diz Brian Woods, do subúrbio de Belfast. “Ele curtia muito qualquer música com sintetizador. Não sei se ele, como os outros pais, tinha consciência da cultura de rave por trás disso.” Um pouco depois de conhecer o Brian, cruzei com o primo dele, pai de dois filhos, que escapou das responsabilidades daquela noite para reviver uma parte de seu passado.

E a diversidade da audiência não é só geracional. Por seis horas, garotos de bairros centrais suam suas emoções com estranhos de condados rurais distantes. Os adolescentes usam os conjuntos de moletom e chapéus cata-ovo dos pais — um tributo à estética rave retrô que está na moda de novo. E as pessoas esperam pacificamente nas longas filas do bar — uma energia diferente da maioria dos outros eventos abastecidos por álcool e drogas de Belfast.

A Belfast Goes Large pode ser um tipo de reunião, mas mais importante, é uma janela para o futuro. Em Belfast, uma cidade conhecida por suas divisões sociais, eventos assim sugerem um futuro mais luminoso e integrado para a Irlanda do Norte. A próxima festa acontece em 24 de março de 2018.

