Ouça a nova faixa da M.I.A. produzida pelo Skrillex, “Go Off”

A rapper inglesa M.I.A. está indecisa quanto a vazar seu novo disco, AIM, mas uma coisa é certeza: ele contará com uma participação do Skrillex.

Depois de dar a dica que os dois fariam uma parceria em novembro, a faixa, chamada “Go Off” (que também conta com a participação de Blaqstarr), será lançada oficialmente na sexta (15), como o single principal do álbum. Letras como “Fans back home / Got my tracks bang on / Yeah you got it wrong / Cause my focus is so strong“, parecem perfeitas para as pontes estridentes e refrões explosivos do Skrillex.

Antes de seu lançamento oficial, ela estreou as letras de “Go Off” no Genius. Os fãs puderam ouvir uma prévia completa da música nessa quinta (14) graças à Annie Mac, que estreou a faixa na BBC Radio 1.

AIM será lançado no dia 9 de setembro.

