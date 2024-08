Fiz chouriço usando o meu próprio sangue

Quando contei pras pessoas que queria fazer linguiça usando o meu próprio sangue, suas narinas dilataram como se tivessem cheirado algo horrível. Literalmente todas as pessoas com quem falei sobre o assunto disseram, “Eca, isso é nojento.”



Nojento? Pra mim, nojento é quando porcos ou uma vacas são abatidos. Meu próprio sangue tem quase os mesmos nutrientes – ferro, vitaminas e minerais – que o sangue de porco que geralmente é usado pra fazer chouriço, a linguiça de sangue, mas só machuca a mim mesma, e nenhum outro animal.

Videos by VICE

Procurei por cinco minutos até encontrar um site onde eu poderia comprar os suprimentos médicos que eu precisaria. Rolei por listas de bisturis, serras de gesso ortopédico, e roupas de cirurgiões.

Como eu queria ter certeza de que teria o tipo certo – e porque eu só poderia comprar agulhas em lotes de 100 – pedi seis caixas. Elas custaram 8 euros cada. Na categoria de “materiais para transfusão,” encontrei bolsas de sangue para fazer doação. Depois de pagar por todo o material, tudo o que eu podia fazer era esperar meu pedido chegar.

No dia seguinte, tudo o que eu pedi foi entregue na porta de casa e eu fiquei feliz como uma criança na manhã de natal, desempacotando minhas 600 agulhas e bolsas de sangue. De repente minha sala de estar parecia uma sala cirúrgica.

Assisti a alguns vídeos no YouTube e entrei no site de relacionamentos Inner Circle pra pedir uns conselhos – já que alguns dos meus matches diziam ser médicos. Uns dias depois, perfurei uma veia na parte de dentro do cotovelo com uma agulha grossa conectada à bolsa de sangue.

Enquanto a bolsa se enchia devagar com meio litro do meu sangue (a mesma quantidade que é colhida pra doar ao banco de sangue), fiquei encarando o nada. O que minha mãe pensaria se me visse na sala fazendo isso? Me perguntei. Ou meus professores do ensino médio?

Depois que a bolsa já estava cheia, meu braço estava um pouco fraco e meio roxo. Será que meu torniquete estava apertado demais ou será que tirei muito sangue? Não tinha certeza, mas já estava na hora de tirar a agulha da minha veia. Minha falta de experiência resultou em um jato de sangue no meu tapete. Um preço pequeno a pagar por uma bolsa enorme de sangue.

Ouvi minha campainha tocar e abri a porta – era minha amiga Fayette, que disse que me ajudaria a cozinhar porque ela sabe tudo o que precisa saber pra fazer uma linguiça de sangue.

Preparei todos os ingredientes, e eu e Fayette conversamos sobre nossas vidas amorosas enquanto misturávamos lentilhas, extrato de tomate, shoyu e ervas em algo que seria um recheio suculento ao estilo surinamês. E então, deliberadamente – mas com cuidado – derramei quase a bolsa de sangue inteira na mistura. Moldamos a massa em forma de linguiça e colocamos no meu microondas-forno dos anos 90. Pela primeira vez, entendi as pessoas que dizem que cozinhar “dá um sentimento de realização.”

Enquanto a linguiça de sangue que fiz com meu próprio sangue assava no forno, eu e Fayette limpamos a cozinha. Nesse ponto ela parecia um matadouro.

A linguiça estava quase pronta, mas que tipo de festa seria essa sem a presença de convidados? Surpreendentemente, várias pessoas estavam dispostas a provar minha criação sanguinária. Vários colegas de trabalho, amigos e meu roommate – cuja matéria fecal eu usei pra fazer uma pílula de cocô alguns meses atrás – estavam brigando por um lugar à mesa. Eu não tinha tantas linguiças, então decidi fazer um jantar para dois e convidei um amigo.

Após retirar as linguiças do forno, preparei dois belos pratos. E como toque final, derramei um pouco do sangue que restou em cada prato.

Acendi algumas velas e tomamos nossos lugares. Estávamos prontos para comer. Cortamos um pedaço da linguiça e muito felizes, mastigamos como se fôssemos jurados de algum reality show de culinária. A textura era muito boa e a picância estava perfeita. Infelizmente eu peguei um pouco pesado na quantidade de shoyu e a linguiça acabou ficando meio salgada. Mas não ficou nada mal.

Matéria originalmente publicada no Motherboard Holanda.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.