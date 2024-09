MIXED BY Bonobo

Quando alguma espécie alienígena conta para seus pequenos a história da humanidade, a seção “Maior Cabeça na História da Música Eletrônica” com certeza tem um grande capítulo sobre Simon Green, mais conhecido como Bonobo. Por mais de uma década, Green vem nos conquistando com sua arquitetura brilhante em cima de ritmos orgânicos e downtempo, variando entre beat-centric hip-hop, linhas pesadas de baixo e belíssimas e bem estruturadas camadas de instrumentação ao vivo. Seus álbuns do antigo selo Ninja Tune, quebraram as regras na experimentação e fusão de gêneros – retratando uma vibe tão diversa que se adequa a absolutamente tudo, desde uma caminhada no parque a ficar horas a fio na pista de dança.

Seu mais recente LP The North Borders, seguiu esse exemplo com uma turnê itinerante rodando vários lugares superestimados ao redor do mundo, onde Green usou uma banda completa com 12 integrantes, se apresentando no baixo como frontman e heartbeat. O cara estará apresentando o último show live no famoso Alexandra Palace, em Londres, em novembro, mas em compensação tem se ocupado bastante em turnês de DJ-sets e o vimos recentemente no Electric Zoo neste fim de semana apresentando uma jam. Hoje, nós estamos muito contentes de finalmente vê-lo mixando para os holofotes do MIXED BY. Agora, na boa? Sem mais delongas, escuta aí!

