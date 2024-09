No curtíssimo espaço de dois anos, Patrick Topping passou de um produtor desconhecido para um dos ouros do tech-house. Muito disso se deve a algo que sempre ajudou os produtores que estavam começando: ter seu debut lançado por um selo icônico. Foi assim que a estreia do cara aconteceu em 2014 pelo Hot Creations do Jamie Jones, e seu trampo foi considerado uma das mais renomadas produções do ano — não à toa que duas faixas, “Forget” e “Beasty”, alcançaram a primeira posição no Beatport. O resultado é que Patrick logo caiu no gosto da galera, prova disso foi a sua colaboração com o Green Velvet, que o fez marcar presença em sets em Ibiza, além de integrar o seleto grupo dos chegados de Jones, e isso, claro, o fez conhecer cada vez mais gente.



Surfando nessa onda de sucesso, o verão de 2015 tem sido muito bom para o Topping, que vive na cidade inglesa de Newcastle, mas que cola às vezes no famoso pico paradisíaco do Jamie Jones em Ibiza, a DC-10. E como o verão no hemisfério norte está chegando ao final, o produtor mandou uma hora de MIXED BY, que foi lançado no Mixcloud, numa nova parceria do THUMP com a plataforma de streaming que vai abrigar todas as nossas mixes. Ouça:

MIXED BY Patrick Topping no Mixcloud do Thump.



