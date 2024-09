MIXED BY Rob Garza

Já se passaram quase vinte anos desde que Rob Garza e Eric Hilton se tornaram parte da Thievery Corporation em Washington D.C. Nesse tempo, eles mandaram não só todos os imagináveis estilos de dance music do Lounge, mas também toda uma movimentação política mundial e movimentaram grandes multidões em todo canto do mundo.

Essa MIXED BY fresquinha do membro da corporação Rob Garza é fodida de boa. Cheia de faixas de deep house que estão rolando no momento, a mix é uma hora de cativantes beats 4×4, toda trabalhada em um certo tom ameaçador com mixagem sem emendas (redonda). Ele a intitulou Out of Body Workshop, e estou escrevendo isso como se estivesse flutuando sob meu próprio corpo.

Tracklist:

Secret Lovers (Ania Iwinska Remix) – Rhoma, Mademoiselle Eva, Malikk

Your Rules Feat. Sutja Gutierrez (Dub Mix) – Edu Imbernon, Sutja Gutierrez

Shut It Down (Da Fresh Remix) – Jonathan Rosa

Under Dirt (Original Mix) – Nathan Barato

Ara Anam – TUR, Manuel

Cameleon (Hot Since 82 Remix) – Okain, Cuartero

Re Mana (feat. Vasuda Sharma) – Rob Garza

Mallorca – Wagon Cookin

Minus (Original Mix) – Beartrax

Grand Cru (Pachanga Boys Glam Drive) – Saschienne