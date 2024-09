MIXED BY Vito & Druzzi

Se nos anos 2000, você descrevia a si próprio como uma criança punk, indie, pós-punk ou um indie-dance-post-rock, certamente manja os novaiorquinos do The Rapture. O grupo que ganhou fama com álbuns como Echoes (lançado pela DFA), infelizmente está parado desde 2014, quando anunciou um “hiato por tempo indeterminado.” (Nós esperamos que os caras voltem para nossas vidas tanto quanto você espera por isso).



Desde aquele dia, porém, o baterista e criador da banda Vito Roccoforte e o saxofonista Gabriel Andruzzi mantém a chama acesa do Rapture com o trampo de DJ, Vito & Druzzi. Se liga no mais novo edit do duo abaixo, um xablau no hip hop de 1989 “Beyond This Word” do The Jungle Brothers, que está disponível para download gratuito.



Como prévia do próximo EP dos caras (que sai pela Throne Of Blood), você pode sacar a pegada dos caras nesse MIXED BY aí em cima. Aí está um pacote com altos dos seus edits de rock assim como umas faixas de amigos e artistas que os inspiraram. Apenas ouça.



TRACKLIST:



Anti Hero – Ressurection

Vito & Druzzi – Human

Mia Dora – Un.Sub

Jehan – My House (Terrence Parker Remix)

Emanuel Satie – To the Roots

Crystal Bandito – EEEWalk

Jungle Brothers – Beyond This World (Druzzi’s Educate the Fool Edit)

Entro Senestre – Rosegold

French Fries – 8 Hours from Nation

TORB – Forever Young

I:Cube – Makossa Suspens

G.S-Heron – Whitey on the Moon (Druzz Edit)

Tom of England – Germans in the Jungle

Moteka – Lost Drum Tape 1

Crass – Walls (Vito’s Drum Edit)

Chrome Canyon – Light

Delia Gonzalez – Remix IV

