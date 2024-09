O Lindstrøm Transformou “Painted”, do MS MR, num Disco House

O Lindstrøm sabe como nos animar com seu som. O produtor norueguês lançou recentemente um disco de pop psicodélico com o Runddans, seu projeto paralelo em parceria com o produtor Todd Rundgren e o vocalista da banda Serena-Maneesh, Emil Nikolaisen. A nova jogada dele é um remix todo dançante de “Painted”, do duo nova-iorquino MS MR, no qual Lindstrøm construiu um disco house a partir de dois versos da faixa (A cruel dark box where a shadow took my place/when you put me in a unnatural space)

O MS MR contou ao THUMP que eles estão de olho no trampo do Lindstrøm desde o álbum de remixes do LCD Soundsystem e Annie que o cara lançou em 2005, passando pelos trabalhos que ele também fez com o Grizzly Bear e com as irmãs HAIM. “É sempre interessante ouvir a outra interpretação que um músico faz de uma de suas faixas, especialmente quando ela consegue colocar a música em um espaço sônico completamente diferente, como ele [Lindstrøm] fez aqui”, disseram, acrescentando o aviso: “preparem-se para dançar horrores!”.

