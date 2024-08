O êxodo venezuelano

A Venezuela é a responsável pela maior produção de petróleo no mundo e passa por uma crise econômica, social e política sem precedentes — longe da promessa de futuro próspero feita durante o governo de Hugo Chávez. Atualmente, sob o comando do presidente Nicolás Maduro, a moeda local está desvalorizada, a população sofre com o aumento da pobreza e muito venezuelanos atravessam a fronteira para buscar uma vida melhor nos países vizinhos.



Neste episódio da série documental Explorer Investigation, produzida pela VICE para a National Geographic, Débora Lopes presencia de perto as condições preocupantes que vivem os habitantes de Cidade Guayana, na Venezuela. Na cidade ela conhece Alexander, um jovem que deixa sua esposa e filha na Venezuela para atravessar a fronteira em busca de melhores oportunidades econômicas sua família. Débora conhece também outros venezuelanos que já estão meses morando Brasil, porém com dificuldades de se estabelecer no país e são obrigados a morar na rua e serem alvos de uma onda crescente de xenofobia dos habitantes do estado de Roraima, a porta de entrada para imigrantes venezuelanos.



Videos by VICE

Foto: Divulgação.

Já adentrando o estado de Roraima, Débora visita a capital Boa Vista para entender os problemas que a população passou a ter com a chegada da população venezuelana no país. Em uma conversa com a Teresa Surita, prefeita de Boa Vista, Débora ouve as limitações de orçamento da cidade e a solicitação de ajuda ao governo federal. Nas ruas, imigrantes venezuelanos passam a se virar trabalhado na rua. Algumas mulheres recorrem à prostituição para sobreviver, devido à falta de emprego. Não é raro elas serem alvos de insultos e ameaças por parte dos brasileiros, devido ao ódio à imigração. No entanto, em um contexto de crescente repúdio, também existem brasileiros dispostos a estender a mão aos imigrantes recém-chegados. No bairro Caimbé, José Oliveira distribui preservativos como uma forma de ajudar as trabalhadoras sexuais venezuelanas e oferece aulas gratuitas de Português em uma biblioteca comunitária que ele mesmo fundou para poder ajudar a estas pessoas em situação de risco.

Para compreender melhor a profundidade desta crise migratória que afeta o Brasil, Débora vai à Universidade Federal de Roraima para falar com João Carlos Jarochinski, professor de relações internacionais, que esclarece a dinâmica entre brasileiros e venezuelanos. Apesar das dificuldades, existem medidas governamentais, como os albergues para imigrantes, que ajudam a atenuar a situação. Débora visitou as instalações da Operação Acolhida, que atende parte da demanda dos venezuelanos que chegam ao país, ainda que com como vagas limitadas.

Foto: Divulgação.

Como solucionar a crise humanitária de imigrantes venezuelanos no Brasil? Por que o governo federal ainda não conseguiu abrigar essas pessoas que fogem da pobreza? Entenda o êxodo venezuelano neste episódio de Explorer Investigation. Ao longo de 14 episódios da série nós visitamos México, EUA, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Brasil e Venezuela para documentar os problemas e conflitos sociais que mais afetam a região, como migração, meio ambiente, regulamentação de drogas, violência, intolerância e direitos humanos.

