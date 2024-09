ON DECK: Howling

Com um currículo incluindo participações em projetos como Âme e The Acid, não é nenhuma surpresa que os integrantes do novo duo Howling (Frank Weidemann e Ry X, respectivamente) produzam uma parada foda. Posto isso, ninguém poderia esperar uma lista de sons tão despreocupada, de gêneros tão distintos entre si e vindos de décadas TÃO diversas como essa tracklist coletada pela dupla neste ON DECK.

Enquanto a mira de uma pá de DJs está na massa, tentando soltar uma sequência de peso-pesados para animar a geral, Howling, em vez disso, quer fazer o som chegar à sua alma, com o experimentalismo de Laurie Anderson, alcançando nomes como Fela Kuti, Radiohead e Nils Frahm.

É por isso que apropriadamente o álbum de estreia do Howling, Sacred Ground, lançado em maio pela Counter Records/Monkeyton, é um assombroso e reflexivo exercício de música eletrônica capaz de mover corpo e mente. É isso que os fez subir ao topo do mundo dance em um período muito curto de tempo.

Howling está no Facebook // SoundCloud // Twitter



TRACKLIST:

Laurie Anderson – O Superman

Rhythm & Sound – Aerial

Augustus Pablo – King Tubby Meets The Rockers Uptown

Fela Kuti – Water No Get Enemy

Will Powers – Adventures in Success (dub)

Jan Hammer – Don’t You Know

Burial & Four Tet – Nova

Pepe Bradock – 4

Radiohead- Idiotheque

Nils Frahm – Says

Kenneth Bager – Music for dreams