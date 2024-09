Ano passado, a Mija passou pelo pente fino do Skrillex e veio direto do Arizona pra aterrissar na família OWSLA, mostrando desde então seus sets e se estabelecendo como o mais novo talento da cena eletrônica de Los Angeles. Para a sua estreia na série ON DECK, Mija mostra o que a levou de plebe à realeza. Ela fica lá tranquilona, produzindo um house estilozão enquanto manda uns porradões influenciados pelo hip hop e uns hits aqui e ali, tudo no mesmo set.

Nessa mix, ela chega com um Durante e um Jack Beats, passa pela sua parceria com o Ghastly na faixa “Crank It”, manda um remix do Diplo até fechar na rasgação Skrillexiana feita pelo SPAG HEDDY. Detalhe que isso tudo foi mixado ao vivo. Resumindo, tá difícil de encontrar alguém com a mesma perspectiva que a Mija tem da dance music, com colhões o suficiente pra passar por tantos estilos numa boa, e por isso que o império da OWSLA tá crescendo tanto. Essa galera não dorme no ponto.

TRACKLIST:

Kruse and Nuernberg – We Find Deep (Distilled Noise Remix)

Durante – Slow Burn (Hot Since 92 Edit)

Go Freek – The Way You Dance

Jack Beats – Beatbox

Worthy – So Delicous

Catz ‘n Dogz – Booty Comes First

Camp Lo – Luchini (Sluggers WMC Remix)

Anna Lunoe – BDD V NBD (Mija Mix)

snilluM – Autograph

Mayra Veronica, Yolanda Be Cool – MAMA YO!

Ying’n’Yang & Marc Spence – VATE O’ EIGHT

Ghastly x Mija – Crank It Feat. Lil Jon

Troyboi – Forgive Me Not

Diplo – Biggie Bounce (Ghastly + Mija // Ass & Titties Mix)

Point Point – Morning BJ

Lost City, Shabba Ranks – Ting A Ling Remix (Darkart Master)

SPAG HEDDY – Permanent

Siga a Mija nas redes:

soundcloud.com/hi_mija

facebook.com/djmija

twitter.com/hi_mija