Para One Está de Volta à Ed Banger Records com um EP de Tons Sul-Africanos

Para One é um dos melhores nomes da dance music francesa e o seu tão esperado retorno na Ed Banger Records aconteceu. Nascido e criado em Paris, o DJ que mandou mais das suas deliciosas particularidades no seu lançamento de 2004, agora está de volta com o EP Elevation, gravado com o ganhador do Grammy Todd Edwards.

“Eu gravei Elevation, durante o ano passado, na África do Sul, enquanto estava procurando por um coro gospel para colocar junto com os vocais.” Diz Para One ao THUMP, sobre sua house music de vocais rasgados. Durante seu trabalho com o coro, o produtor francês ainda estava ligado em outros cantores de Cape Town, e um deles era a filha mais nova de um dos vocalistas, chamada Victoria. Depois de ficar impressionado pelo seu talento, Para One convidou a mais nova não só para cantar, mas para criar a letra também. “A cabeça de Victoria mal alcançava o microfone!”, conta Para One rindo.

Enquanto o remix estava sendo feito, soava um lance 1000% garage feito com todo amor pelo Todd Edwards — o que só foi possível pela amizade de longa data de Todd com Para One. Tudo começou durante um improviso num estúdio pariense há muitos anos. “O uso do órgão e do coro gospel me trouxeram de volta para a house music que me inspirou quando eu era apenas um jovem produtor em Nova York, entre o fim dos anos 80 e começo dos 90,” diz Todd. Elevation é um exemplo perfeito da energia positiva que Para One coloca em todo trampo que faz. E eu espero que a gente trabalhe mais junto.”

Ouça o remix de Todd para o som de Para One e continue de ouvidos bem abertos para o próximo single do produtor francês — além do seu terceiro álbum pela Ed Banger, que sairá em 2016. Elevation vai rolar ainda neste verão, assinado pelo Ed Banger/Big Beats.

