Assista ao Set Sensacional do Optimo no Boiler Room

Depois do Krankies, o Optimo é provavelmente nosso duo escocês preferido de todos os tempos. Por quase 20 anos, JD Twitch e JG Wilkes pulverizaram festas ao redor do mundo com seu jeito eclético de discotecar. Nada está fora do alcance da dupla, e é bem provável que você ouça industrial, ambient, techno e house no mesmo set.

Conhecidos pela noite Optimo (Espacio) no infame Sub Club, em Glasgow (que durou de 1997 a 2010), eles também lançaram mixes essenciais, partindo do vulgar e estridente How To Kill the DJ [Part Two] (2004) ao estranho, sombrio e perturbador Sleepwalk (2008), que é a única mix que juntou Lee Hazlewood e Nurse With Wound até onde sabemos. Além disso e dos diversos shows todos os fins de semana, o selo Optimo Trax (do JD Twitch) é outro ouro que já lançou discos do Luco Lozano, do Alex Smoke e do Severed Heads.

Não sabemos como, mas eles arrumaram um jeito de participar da edição especial do Boiler Room. O Optimo passou um tempo em Edimburgo algumas semanas atrás pra participar dos eventos da Stay True, promovida pela Ballantines, em uma noite que contou com festas em quatro lugares diferentes da cidade, juntamente com Green Velvet e Neil Landstrumm. E aqui te damos a chance exclusiva de assistir ao set de 50 minutos do duo, então aproveite:

