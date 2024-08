Vê o incrível discurso de Oprah na cerimónia dos Globos de Ouro

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

A cerimónia de domingo, 6 de Janeiro, dos Globos de Ouro, foi uma celebração triunfante do talento artístico no feminino. Nicole Kidman, Elisabeth Moss, Saoirse Ronan, Rachel Brosnahan, Frances McDormand e Laura Dern, todas levaram galardões para casa, pelos magistrais desempenhos de mulheres poderosas e complexas – a maioria delas vestida de preto, como forma de chamar a atenção para o movimento #MeToo e para a denúncia do assédio sexual em Hollywood.

No entanto, o tom dos discursos da noite só atingiu o auge quando Oprah Winfrey subiu ao palco para aceitar o Prémio Carreira Cecil B. DeMille. Winfrey “roubou” completamente o espectáculo de domingo à noite, ao tornar-se a primeira mulher negra a receber o galardão. Num discurso abrangente, contou a forma como foi inspirada pelo primeiro negro a recebê-lo, Sidnei Poitier, falou sobre a importância dos jornalistas que revelam a “corrupção e a injustiça” e não esqueceu a história de Recy Taylor, a mulher negra que em 1944 denunciou o seu caso de violação ao NAACP.

“Recy Taylor morreu há 10 dias. Viveu demasiados anos numa cultura corrompida pela brutalidade de homens poderosos. Ninguém acreditava nas mulheres”, disse Oprah.

Ao referir-se à história de Taylor, um caso investigado por Rosa Parks na era Jim Crow, Winfrey elevou a importância do movimento #MeToo e das histórias de violência e assédio sobre mulheres que não são contadas e que as mulheres enfrentam há décadas em todas as indústrias. Numa altura em que as mulheres exigem ser ouvidas, numa era de “fake news” e desculpas de mau pagador, Oprah, eloquentemente, chamou a atenção para a necessidade de as pessoas “contarem as suas verdades”, mas também da importância de serem ouvidas.

“Estou particularmente orgulhosa e inspirada pelas mulheres que se sentiram suficientemente fortes e empoderadas para falarem e partilharem as suas histórias pessoais”, sublinhou. E acrescentou: “Cada um de nós nesta sala é celebrado pelas histórias que conta e este ano tornámo-nos nós a história”.

Dá uma espreitadela ao discurso na íntegra (acima) e decide por ti se Oprah Winfrey arrancou no domingo para uma candidatura às presidencias norte-americanas de 2020.

