Am fost în singurul sex shop gay din România ca să văd care-s cele mai perverse cadouri

Nu știu ce te-ai gândit să faci de Ziua Îndrăgostiților, dar îți dau eu un pont: poate ar fi bine să ți-o pui. Și ce merge cel mai bine cu romantismul, în cazul unui cuplu care are o relație de lungă durată, decât o jucărie sexuală? Pentru mine, nu există un loc mai bun decât lumea fascinantă, dubioasă și excitantă a unui sex shop gay din București, specializat în BDSM, tortură și dildo-uri uriașe.

Am mers așadar în depozitul Queer.ro, singurul sex shop gay din România, ca să vorbesc cu Valentin, un tip care de zece ani încoace face bani de pe urma românilor în călduri. De la el am aflat o grămadă de chestii interesante: că multora le place, mai mult decât sunt dispusi să recunoască, să le fie băgate diverse obiecte în fund sau pe uretră și că sunt unii care preferă să comande de la birou chestii obraznice. Așa că poate la anu, în loc de cutia aia penibilă de bomboane, încearcă și tu un jockstrap sau un duș anal.

Videos by VICE

Iată mai jos discuția cu Valentin:

VICE: Când ți-ai cumpărat prima dată o jucărie sexuală?

Valentin: Culmea e că mi-am cumpărat prima jucărie sexuală din propriul magazin, mi-am cumpărat-o de la mine însumi – un masturbator Fleshjack. Până atunci, în 2006, nu mi-am cumpărat nimic. Am produsul ăsta de 10 ani. Este de un simț al realității extraordinar – și ca dovadă că l-am păstrat atâția ani. Și e folosit în continuare.

Cum ai ajuns să ai un sex shop gay?

Faza e foarte amuzantă, în sensul că inițial am făcut niște tricouri, am făcut niște insigne cu steagul rainbow, am făcut un site și le-am pus la vânzare. Erau, de exemplu, șase pinguini, fiecare de o altă culoare – deci nu era nimic foarte evident, gen „I’m not gay, but my boyfriend is”, tocmai din motive de discreție. Numai că nu s-a vândut nimic. Gândește-te că vorbim despre anul 2005. O mare parte le-am donat, până la urmă.

Și eram cam amărât, pornisem la drum cu niște așteptări foarte naive, de fapt. Un prieten, stând la o cafea, m-a întrebat, zice „mă, da’ de ce nu-ți faci un sex shop, dacă tot ai pornit pe drumul ăsta?” Oricum, era o ocupație secundară, nu era full-time, era o chestie mai mult de hobby. Și atunci s-au aprins beculețele, ca să zic așa. Și am început să mă gândesc ce ar însemna și cum ar trebui să fac ca să pun la punct o treabă de genul ăsta. Și împreună cu iubitul meu de la momentul respectiv, am pus pe picioare firma și cam ăsta a fost începutul.

Pentru că sunt un autodidact, am învățat tot ce înseamnă legat de pagini de internet, servere, site-uri, le-am învățat eu de capul meu, încercând, testând, și s-a dezvoltat de la un mic site de vânzări tricouri în acest sex shop. Din 13 aprilie 2007 a avut primul aspect profesional, care chiar arată a magazin online specializat, cum te aștepți să vezi un site pe internet.

Afacerea asta e o nișă mică, dar care presupune multă pasiune

Cum s-a schimbat piața din România de atunci?

Lumea s-a schimbat – ne uităm în urmă și ne dăm seama că altfel eram în 2006 și altfel suntem în 2017. Dar părerea mea personală e că, de fapt, nu neapărat oamenii s-au schimbat atât de mult. Cei care aveau anumite pasiuni, gen piele, gen rubber sau bondage, dintotdeauna și-au dorit chestiile astea, dar nu au avut de unde să și le cumpere. Și de aici și ideea prietenului meu, care printre altele, este un fan bondage și piele. Probabil mi-a dat ideea respectivă impulsionat de această lipsă de magazine care îți oferă tipul ăsta de produse. Si a fost o idee bună.

Am renunțat la job și acum e o ocupație full-time. E o nișă mică, dar cu multă muncă și pasiune, se poate. N-am mașini, n-am vile, dar pentru că a pornit totul de la o pasiune, a continuat să fie o pasiune și nu judec totul după încasări. Pun foarte mult suflet în relația cu clientul și nu e totul foarte contorizat din punct de vedere al banilor.

Iarna vânzările sunt un pic mai mici. Și vara mai scad un pic, pentru că lumea își programează bani de concedii. Primăvara și toamna sunt cele două perioade în care activitatea crește.

Citește și Mi-am făcut o proteză pentru un sex oral mai nobil și mai bun

Faptul că ai afacerea asta, ți-a schimbat în vreun fel atitudinea față de sex?

S-a schimbat foarte mult. În sensul că la momentul respectiv, când l-am deschis, eram într-o relație foarte clasică, simplă, fără foarte multe experimente. Însă dând peste universul ăsta, pot să spun că am aflat multe lucruri. Pot să spun că am întâlnit mulți oameni care apreciază sexul altfel decât în varianta tradițională si am înțeles că nu e nimic rău în asta. Fiecare își are întipărit în el patternul care îi generează plăcere.

Cel mai mare lucru este să condamni un om la a face sex în mod repetat în același fel, în același ritual. Orice lucru bun se tocește. Orice experiență plăcută. Până la urmă plăcerea continuă devine un chin. Și atunci, am descoperit că există multe alte feluri în care poți să simți plăcere – și nu sunt singurul, sunt mulți alții care apreciază și caută obiecte care ar putea să le condimenteze viața sexuală.

Cine sunt clienții tăi?

Nu toți cei care folosesc obiectele astea le-au folosit dintotdeauna. Undeva trebuie să începi. Trebuie să-ți descoperi lucrurile care-ți provoacă plăcere și ambianța care te duce la orgasm. Te gândești că cineva își ia un dildo sau un masturbator sau alt obiect sexual pentru ca să-l folosească de unul singur. Dar nu se limitează numai la persoanele singure. Sunt persoane care folosesc în cuplu, poate chiar în grup.

Deoarece căutam diversitatea asta, și poate noi ca gayi cu atât mai mult, avem gradul ăsta mai mare de libertate în cuplu. Cel puțin asumat. Dacă stai și te gândești, si bărbații hetero se laudă cu tot felul de amante, cu tot felul de aventuri, de care nevasta știe mai mult sau mai puțin. Poate noi ca gayi avem deschiderea asta de a ne asuma diversitate în ceea ce privește sexul.

Jucăriile din China nu sunt bune

Din ce ai observat, ce fetishuri merg cel mai bine în Romania?

Dacă te uiți pe internet, sunt sute de sex shop-uri care, fiecare vând, după părerea mea, cam aceleași lucruri. Și eu am încercat să aduc niște lucruri care, într-adevăr, nu le găsești într-un sex shop obișnuit. Fisting-ul este foarte popular. Am constatat în ultima vreme că sunt tot mai mulți care vor să încerce inserabile – tijele care se introduc pe uretră.

Acum, gama de produse e foarte variată. La început aveam probabil 30 de produse cu totul și încăpeau pe două răftulețe. Marea majoritate erau aduse pe comandă. Acum diversitatea e mult mai mare. Am încercat să aduc exact produsele care sunt cerute, ca omul să aibă obiectul la îndemână, astfel încât să-și satisfacă plăcerea.

Apoi, desigur, sunt tot felul de jucării, dildo-uri, plug-uri anale, unele chiar de dimensiuni generoase, și care stârnesc de fiecare dată interesul prin faptul că arată diferit de dildo-urile roz și vibratoarele foarte timide pe care le găsești în altă parte. Aici într-adevăr poți să încerci lucruri extreme chiar.

Cât de sigure sunt jucăriile sexuale?

Sincer, eu am o părere foarte proastă despre multe jucării sexuale care se găsesc în magazinele din România. Toată perioada de când am activitatea asta am fugit de produsele chinezești. Cel puțin jumătate din sex shop-urile din București sunt aprovizionate din aceeași sursă. Am fost la un distribuitor local de jucării sexuale. Marea lor majoritate sunt aduse din China, foarte ieftine, dar și de foarte proastă calitate.

Citește și Am vorbit cu niște bărbați care își țin penisurile în cuști

Sunt unele substanțe care pot da reacții alergice. Si sentimentul pe care-l ai când le folosești e ciudat. Jucăriile astea te poartă într-o lume jumătate fantezie, jumătate realitate. Da, folosești un dildo sau folosești un masturbator, dar dacă-l simți că-i de plastic pe piele și îți dă un sentiment de falsitate nu te vei bucura de el foarte mult timp. Recent au apărut pe piața locală niște producători europeni, care sunt dublu, sau triplu poate la prețul de aprovizionare, în schimb, calitatea este mult mai bună. Am încercat să găsesc surse cu care să lucrez și care să ofere calitate.

Ai clienți și bărbați heterosexuali?

Am foarte mulți clienți care sunt pe piața asta: hetero, dar perversă, hetero, dar bondage, hetero, dar piele. Pentru că nu găsesc în altă parte. Chiar am primit mesaje de mulțumire și de apreciere de la clienți care știu sigur că sunt hetero, în care mi-au spus că e formidabil că pot găsi în România altceva decât cătușe cu puf roz sau vibratoare mov, prea dulci, așa, deci pentru piața mai hard, poate, ceva. Mi-a spus ca e fericit că în România există cineva care vinde produse care nu se găsesc în alte sex shopuri. Din punctul meu de vedere personal nu mă interesează dacă persoana este gay sau nu. Pe mine mă interesează doar faptul că omul ăla are nevoie de un produs și visează la o anumită experiență sexuală și eu încerc să fac tot ce pot ca să-l ajut. Imi face plăcere să aud că oamenii sunt încântați de ce și-au cumpărat și că se vor mai întoarce.

Te-ai lovit vreodată de prejudecăți în munca asta?

Da, m-am lovit. Culmea este că m-am lovit de niște prejudecăți dintr-o direcție din care nu m-am așteptat. E vorba de niște prieteni foarte apropiați, care au avut o perioadă în care îmi spuneau că nu-i ok, că poate ar trebui să-mi găsesc un job serios. „Ce ocupație e aia să vinzi dildo-uri?” Lucru care m-a supărat, pentru că dacă venea de la niște străini nu era nicio problemă, dar venind de la niște persoane pe care le simțeam foarte aproape, m-a afectat, m-a durut treaba asta.

Cu ce e diferit un sex shop de un alt fel de business?

Comerțul cu obiecte sexuale e considerat high risk, nu numai în România, în toată lumea. Asta e unul dintre motivele pentru care operatorii de carduri evită să furnizeze servicii către sex shop-uri. Pe de-o parte pentru că produsele care sunt aici nu sunt produse de strictă necesitate, nu sunt ca pâinea, ca laptele sau ca ouăle. Sunt produse pe care omul le cumpără și le folosește pe moment, să-și satisfacă niște impulsuri de moment. Poate peste o săptămână, sau două luni, nu te mai atrage dildo-ul respectiv, lenjeria sau alte obiecte pe care le poți cumpăra. Sunt oameni care dintr-un impuls comandă niște chestii și a doua zi de dimineață la lumina zilei își dau seama „Băi, parcă nu-mi trebuie treaba aia”. Sunt niște costuri care se transferă procesatorului de card și care se reflectă și asupra vânzătorului. Și apoi, prejudecățile și puritanismul care unora le spun că nu e bine să lucreze cu sex shop-urile că nu e bine ce se întâmplă acolo.

Am avut un client care mi-a cerut o mașină de sex

Care sunt cele mai ieșite din comun lucruri pe care ți le-au cerut clienții români?

Cea mai nostimă fază a fost acum câțiva ani când am primit un apel de la un potențial client care a observat că pe site sunt produse de bondage, BDSM și m-a întrebat foarte serios dacă organizăm cursuri de BDSM, că ar vrea să fie inițiat în domeniul BDSM-ului. M-a surprins întrebarea lui. E o chestie care m-a amuzat pe moment, dar reflecta exact nevoia omului. Omul voia să încerce și ar fi vrut un curs care să-l inițieze în treaba asta. Mi-am păstrat calmul și am răspuns foarte profesional că din păcate nu avem serviciul ăsta, doar vindem produsele. Dar am fost amuzat și plăcut surprins.

Chiar săptămâna trecută am vorbit cu cineva care era interesat de mașini de sex – un cadru metalic, prevăzut cu o pompă si un motor, iar la capătul celălalt se fixează un dildo, sau două dildouri. Sunt niște produse foarte scumpe și care au o super nișă de clienți. Era foarte interesat să afle dacă există în România așa ceva. I-am spus că există, dar lucrurile acelea sunt extrem de scumpe și se aduc numai pe comandă. Nu sunt lucrurile uzuale pe care le vinde un sex shop. Tipul voia să-l testeze înainte să-l cumpere.

Sunt foarte mulți, am remarcat în ultima vreme, care optează pentru livrarea la birou, pentru că le dă posibilitatea să nu-și ocupe ziua așteptând curierul. Pe site scrie că aceste colete sunt anonime, că nu apare numele site-ului, că nu apare tipul de produse care sunt în interiorul comenzii. Totul este foarte profesional și foarte discret. Pot primi coletele respective inclusiv la birou. Eticheta e făcută în așa fel încât nu apare adresa de internet a site-ului, obiectele din interior.

Ce le recomanzi clienților să încerce ca să aibă parte de un Valentine’s Day obraznic?

I-aș invita să încerce chestii ce presupun legatul – de bondage: sfori de legat, benzi de piele pentru piept, pentru mâini. Pentru că am adus în ultima vreme obiecte de piele, chiar lumea a remarcat și chiar am primit mesaje de mulțumire că au început să se găsescă în România obiecte de fetish de piele, lucru care nu prea era înainte.

De asemenea, sunt situații în care un cock ring poate face o foarte mare diferență, pentru că prelungește erecția si îți dă încredere în tine, te stimulează ca bărbat și oferă și partenerului mulțumirea pe care și-o dorește. Apoi aș recomanda un duș anal, care este întotdeauna foarte util.

Și foarte, foarte mult lubrifiant pentru că vrem ca experiența sexuală să fie una plăcută, și să nu fie una brutală. Sunt tot felul de tipuri de lubrifianți, sunt lubrifianți pe bază de apă, lubrifianți pe bază de silicon, lubrifianți clasici, lubrifianți de fisting – pe care nu le găsești chiar în toate sex shop-urile. Favoriții mei sunt lubrifianții pe bază de silicon. Au avantajul că nu intră in piele, nu se evaporă si rămân alunecoși pe toată durata experienței. Ai nevoie să completezi foarte puțin, dacă sesiune de sex e mai lungă, spre deosebire de cei de apă care se usucă imediat si rămân lipiciosi.



Există persoane care folosesc lubrifiantul în combinație cu spray-uri de relaxare anală. Ajung exact unde trebuie și te fac să nu te mai gândești la stresul penetrării. Pur și simplu te lași pradă momentului și simți plăcerea.

Citește și alte articole despre sex-shopuri:

Cinci chestii pe care nu le știai despre un sex-shop românesc



Un sex shop a ajuns unul din cele mai populare locuri unde poți să joci Pokemon Go



Creierul tău nu face diferența dintre sex, droguri și muzică bună