Am vorbit cu femeile care dețin cel mai mare site feminist cu știri false și satiră

Dacă tot ai de gând să scrii știri false, măcar să fie amuzante, cel puțin asta e logica Reductress. Site-ul de știri satirice publică în fiecare zi articole de genul Patru salopete jucăușe care strigă: „Da, pot să-ți fac rost de Modafinil” și în ultimul an au câștigat popularitate pe Facebook. Alexa spune că Reductress se laudă acum cu mai bine de un sfert de milion de vizualizări unice pe lună. Fondatoarele site-ului au început să primească și ele atenție din partea media, datorită cărții satirice de self-help, How to Win at Feminism: The Definitive Guide to Having it All—and Then Some!, care este prezentată ca o carte groaznică scrisă de editorii unei reviste populare pentru femei.

„Noi am descris-o ca pe un manual bine-intenționat, dar foarte prost, despre cum să fii o feministă”, spune fondatoarea Sarah Pappalardo.

Pappalardo nu s-a gândit de la bun început să folosească un site ca o platformă de comedie. În 2012, ea și prietena ei Beth Newell, ambele aproape de 30 de ani, se chinuiau să se afirme în comedie. Umblau de ani de zile în aceleași cercuri de comedianți din New York. „A început să devină extenuant să car recuzita la teatru”, își aduce aminte Newell. „Amândouă ne doream și alte platforme creative”.

Într-o zi, după un workshop de la Magnet Theater, Newell a abordat-o pe Pappalardo în legătură cu crearea unei publicații de știri false. Pappalardo a fost de acord să se implice. Ea mai lucrase pentru o agenție digitală, iar Newell a lucrat ca intern la The Onion, deci amândouă știau în ce se bagă ca să scoată un website de succes, spune Newell.

Când s-au lansat în 2013, ele au combinat câțiva prieteni să scrie câteva articole. Zilele astea, ele au adunat suficientă popularitate, încât să includă în echipa lor comedianții precum Nicole Silverberg și Anna Drezen, scenaristă la Saturday Night Live. Fondatoarele lucrează acum cu Silverberg și doi colaboratori, într-un birou mic din New York, unde scriu articole, produc podcastul lor și programează turnee.

Ele au dorit un public mai presus de cei care sunt în stare să prindă o referință la adresa lui Audre Lorde și care să înțeleagă diferența dintre primul și al doilea val de feministe. „Nu am început site-ul cu ideea de a fi unul feminist”, spune Newell. „Noi doar făceam parodii despre media feminină, pentru că au existat niște lucruri care ne-au deranjat la felul în care media feminină se adresa femeilor.” De exemplu, un articol recent de-al lor se referă în mod sarcastic la producătorii La La Land care au fost suficient de curajoși încât să cedeze Oscarul filmului Moonlight.

Nu ai nevoie de o diplomă în studii feminine ca să înțelegi propoziția asta: „E nevoie de o anume bravură să cedezi un Oscar care nici măcar nu e al tău, dar producătorii La La Land au reușit fix asta.”

„Mi se pare ca o gură de aer proaspăt ca femeile să aibă un conținut care chiar li se adresează direct”, spune Pappalardo despre abordarea lor satirică. „Sunt anumite lucruri pe care oricine care a trecut printr-o așa numită experiență feminină o să i se pară amuzante, dar pentru cei care nu au trecut prin asta, pur și simplu nu o să prindă.”

De la stânga: Sarah Pappalardo și Beth Newell

Deși Reductress raportează că atrage un număr mare de bărbați (vezi: Five Feminist Men Who Will Give You a Hug Whether You Want One or Not), site-ul este destinat femeilor americane care au fost supra saturate de mesaje din revistele pentru femei, care subminează încrederea. „Noi suntem un mix între The Onion și revista Cosmo“, spune Newell.



Totuși, de când Newell și Pappalardo au fondat Reductress, Cosmopolitan și alte publicații parodiate de ele s-au reinventat. De exemplu, ediția din septembrie a revistei Teen Vogue a fost cu tematică #ForGirlsByGirls și a inclus un interviu cu procurorul general al Americii, Loretta Lynch, intervievată de către vedeta din Black-ish, Yara Shahidi. Personalul Reductress s-a bucurat de schimbare. „Eu cred că Teen Vogue și Cosmopolitan s-au descurcat de minune cu inițiativa online, vorbind despre lucruri pe care revistele pentru femei din trecut nu le conștientizau”, spune Newell.

Însă mai sunt multe lucruri de parodiat în 2017. De exemplu, ele au vorbit despre controversele recente de la Uber cu titlul: „Președintele Uber angajează un medium ca să afle de unde provine tot vibe-ul dubios”. Apoi mai e conversația necinstită a Americii despre hărțuire sexuală și vedete care se laudă pentru că au protestat împotriva lui Trump. „Facem ce putem să încadrăm conținutul într-un context de experiență feminină”, spune Pappalardo. „Am făcut un articol intitulat: Cinci activități pentru zile ploioase de făcut cu bebelușul tău după ce dădaca ta a fost deportată.”

Aceste titluri de știri au atras o turmă de troli. Reductress a desființat comentariile pentru a diminua hărțuirea scriitorilor, dar tot au fost atacate pe Twitter. Cele mai mari plângeri au venit din partea oamenilor care au crezut că Reductress e un site valid de știri. „Oamenilor li se pare greșit dacă cred că e real și de asta avem parte pe Twitter”, explică Newell. „E vorba doar de oamenii simpli, care pun botul și din când în când mai e și câte-o feministă bine-intenționată care crede că e adevărat și se cam supără.”

Cel mai probabil Reductress va continua să enerveze bărbații. Atât timp cât Fox News va continua să publice periodic articole personale care învață „femeile alpha” să-și servească soții, Reductress va avea material și bărbați de care să facă mișto.

„E o vreme amuzantă acum”, spune Pappalardo. „Noi am crezut că vom comenta rezervat despre o femeie președinte și toate lucrurile care ar fi venit cu asta, dar, de fapt, ne-am întors la probleme cu care ne confruntam acum 15 ani, public și personal.”

Traducere: Diana Pintilie

