De ce ai fantezii sexuale cu partenerul tău mai mult decât cu oricine altcineva

Când majoritatea oamenilor au fantezii sexuale, se gândesc la mai mulți parteneri – sau chiar la toți deodată, cum ar fi sex în trei sau o orgie.

Există totuși o persoană care are șanse să ne apară în fanteziile sexuale mai mult decât alții: partenerul romantic curent. (Și chiar dacă ești singur, unul din foștii.)

Pentru carte mea Tell Me What You Want am intervievat peste 4 000 de americani despre fantezii sexuale. Printre alte lucruri, am descoperit că nouă din zece participanți au spus că au mai avut fantezii despre un partener romantic curent, și că dintre cei care erau în relații, aproape două treimi au spus că au fantezii dese despre partenerul lor.

Prin comparație, mai puțin de unul din zece participanți care erau în relații a spus că are fantezii frecvente despre celebrități de la Hollywood, staruri porno, politicieni sau alte persoane faimoase.

Merită observat că a fost valabil pentru persoanele de toate genurile și orientările sexuale. Mulți oameni probabil că sunt surprinși de aceste rezultate. Există o preconcepție că, atunci când vine vorba despre sex, vrem ce nu putem avea – cum ar fi acea fantezie sexuală în care e o aventură de-o noapte cu Channing Tatum sau Scarlett Johansson. (Întâmplător am descoperit că acestea două erau cele mai dorite celebrități.)

Fantezii sexuale mai aproape de realitate

Aceste rezultate, totuși, sugerează că oamenii în relații au fantezii sexuale care sunt mai bine împământate în realitate decât crede lumea, cel puțin când vine vorba despre persoana cu care să facă sex.

De ce persoanele în relații au fantezii în număr disproporționat despre partenerii lor romantici? Un set de studii oferă o explicație rezonabilă: fanteziile sexuale despre partenerii noștri pare să ne facă bine vieților sexuale și relațiilor.

Într-un studiu, de exemplu, studenții heterosexuali care erau în relații monogame au fost instruiți să se gândească la o fantezie sexuală fie cu partenerul lor sau oricine altcineva și să scrie despre această fantezie într-o formă narativă.

Apoi, au fost rugați să spună cât de multă dorință sexuală au simțit pentru partenerii lor, și cât de interesați au fost să facă ceva drăguț pentru ei.

În comparație cu participanții care aveau fantezii sexuale despre alte persoane, cei care se gândeau la partenerii lor aveau mai mult chef de sex și să-i facă pe partenerii lor fericiți.

Un studiu ulterior a căutat să clarifice direcția acestui efect: Să ai fantezii cu partenerul tău crește dorința sau fantezia despre altcineva o scade?

Două condiții au fost adăugate la experiment, în care participanților li s-a cerut să se gândescă la activități non-sexuale cu partenerul lor sau cu altcineva.

Fanteziile sexuale care cresc dorința

Aceste condiții de bază au scos la iveală că fanteziile sexuale despre propriul partener creșteau dorința; totuși, fanteziile despre altcineva nu au avut niciun efect asupra dorinței. Traducere: Să ai fantezii despre alte persoane nu este ceva nociv, dar nu te ajută în relație așa cum te-ar ajuta dacă ai avea fantezii cu partenerul tău.

În alt studiu, cuplurile heterosexuale au completat un jurnal zilnic timp de trei săptămâni în care au notat toate fanteziile sexuale pe care le-au avut. Cercetătorii au urmărit apoi cum fanteziile despre partener au fost legate de comportamentele din relație.

În al patrulea și ultimul studiu, cercetătorii au adunat din nou însemnări zilnice din jurnalul cu fantezii sexuale ale cuplului, dar le-au pus și întrebări despre cum s-au simțit în legătură cu relațiile lor.

Ce au descoperit a fost că atunci când oamenii au avut fantezii sexuale despre partenerii lor, le cresc percepțiile pozitive despre relație, iar cele negative scad.

Practic, oamenii au simțit că relațiile lor au fost mai valoroase în măsura în care au avut fantezii sexuale despre partenerii lor și asta a părut să-i motiveze să se comporte în moduri favorabile relației, cum ar fi să facă orice le stă în putință ca să ofere atenții drăguțe.

Ce sugerează aceste rezultate este că fanteziile sexuale despre partenerii noștri par să aibă valoare adaptivă pentru relațiile noastre – se poate ca nu doar să stimuleze pasiunea sexuală, cât și să ne aducă mai aproape unul de celălalt.

Având în vedere asta, nu ar trebui să ne surprindă că oamenii în relații au fantezii despre partenerii lor mai mult decât despre oricine altcineva.

Să-ți ridice semne de întrebare dacă ai fantezii erotice cu alte persoane?

Acestea fiind spuse, merită să spunem din nou că fanteziile despre alte persoane nu sunt ceva inerent problematic. Marea majoritate dintre noi vom aveam fantezii despre alți oameni din când în când, dar ăsta nu este neapărat un semn că partenerul nu este adecvat sau că urmează o despărțire.

Fanteziile sexuale despre alții pot duce la probleme numai atunci când înlocuiesc efectiv fanteziile despre partener.

Într-adevăr, după cum spun în Tell Me What You Want, oamenii care au fantezii sexuale mai dese despre vedetele cu corpuri perfecte sunt cel mai puțin satisfăcuți de viețile lor sexuale și relațiile avute.

Pe scurt, dacă ai fantezii despre alte persoane până în punctul excluderii partenerului, asta e altă treabă, și ar putea fi semnalul unei relații problematice.

Justin Lehmiller este un cercetător la The Kinsey Institute și autor al blogului Sex and Psychology și al cărții Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life.