5 beatboxeri mi-au spus ce s-a ales de trendul ăsta care rupea la „Românii au talent”

Cândva la începutul anilor ’80, Doug E. Fresh, unul dintre pionierii beatboxului, lăsa istoriei mai mult sau mai puțin scrise a fenomenului de a imita sunetele scoase de diverse drum machines (în special, cele ale legendarului Roland TR-808) unul dintre primele momente în care un beatboxer experimenta în fața unui public. Despre reacția celor adunați în timpul unei petreceri ilegale (așa-zisele block parties) dintr-un parc aflat în estul cartierului Harlem, Fresh ne lămurește, scurt și la obiect, într-un interviu pentru The Washington Post: „Yo, they lost their damn mind” („Yo, și-au pierdut mințile”). Ceea ce, de altfel, s-a tot întâmplat de-atunci.

La noi, primul eveniment dedicat a fost în 2007, când Ervin Herskovics a câștigat un campionat de beatbox organizat ad-hoc la Satu Mare în 2007, iar în anii ce-au urmat câțiva tineri talentați au participat la show-ul de televiziune Românii au talent (punctul culminant s-a consumat în urmă cu aproape zece ani, când Cosmin Agache a ajuns în finală), într-o perioadă în care mainstreamul nostru devenea tot mai prietenos și, în același timp, impresionat de fenomen.

Au urmat alte campionate în diferite orașe al țării, dar și un atelier inedit organizat de Asociația Paradaiz în comunitățile din Horea și Cuprom, iar, printre altele, așa am ajuns anul acesta la Blip, prima platformă de beatbox şi looping din România, și la cinci beatboxeri români, curioasă să aflu ce înseamnă pentru ei acest gen muzical, cât de des se antrenează și cum a evoluat toată treaba în ultima vreme. Bașca, fiecare a făcut un video special pentru VICE.

Cosmin Agache, 24 de ani, agent specialist pe Order Support

Cosmin Agache, fotografie din arhiva personală

VICE: Când și cum te-ai apucat de beatbox?

Cosmin Agache: Când aveam în jur de 12 ani. Urmăream pe YouTube formatul Got Talent de la britanici, iar la clipuri recomandate mi-a apărut Joseph Poolpo. Apoi am început să fac research și să descopăr comunități de beatbox și alte materiale despre asta.

Ce înseamnă stilul ăsta muzical pentru tine?

Am avut parte de multă expunere, am călătorit în zone ale lumii unde nu m-am gândit că voi ajunge vreodată și am ajuns să cunosc tot felul de oameni care mi-au devenit prieteni buni. Mi-a adus multe amintiri frumoase și cumva m-am maturizat deodată cu beatboxul, pentru că am descoperit alte culturi și am reușit să privesc lucrurile din jurul meu într-un mod diferit. Probabil n-aș fi fost la fel astăzi dacă aș fi ignorat clipul ăla cu Poolpo.

Cum vezi cultura de beatbox din România, exista deschidere către acest gen?

Întotdeauna va exista deschidere către scena asta. Singura problemă la noi e că nu prea sunt inițiative, nici inițiere, nu e îndeajuns de bine stimulat procesul de dezvoltare, încât să creștem precum cei din Franța sau Statele Unite, unde comunitățile sunt huge și extrem de unite. Nu zic că noi n-am fi la fel de uniți, dar e nevoie de acțiune, de evenimente, battle-uri, ateliere și așa mai departe.

A fost un prim concurs național, acreditat oficial, în 2012 la Iași, iar câștigătorul a reprezentat România la campionatul mondial de beatbox din Berlin. Și cam aia a fost pentru comunitatea din România. Recent, oamenii de la IndieBox observ că încearcă să miște lucrurile, în primă fază prin challenge-ul Blip, și pot spune că membrii comunității au fost foarte entuziasmați în privința asta.

Cât de des te antrenezi?

Obișnuiam să mă închid în camera mea și să repet până îmi ieșeau ochii din cap, în timp ce prietenii mei descopereau partyurile și restul caterincilor adolescentine. Aveam comunități online unde ne strângeam beatboxeri din toată lumea și ne arătam fiecare stilurile și tehnicile pe care le tot practicam și învățam sau organizam battle-uri între noi, să evoluăm împreună. Erau alte vremuri, acum simt când e timpul potrivit pentru repetiții și când nu. E ca atunci când ți-e foame și trebuie să mănânci, să ți-o potolești.

Ce calități trebuie să aibă un beatboxer bun?

Răbdarea e cea mai bună calitate. E o regulă universală, pe care dacă o încalci și nu te dedici îndeajuns de mult muncii pe care o depui sunt șanse mici să fii mulțumit și să ai succes.

Adam Gabriel aka Ezreal, 22 de ani, liber profesionist

Adam Gabriel aka Ezreal, fotografie din arhiva personală

VICE: Când și cum te-ai apucat de beatbox?

Adam Gabriel: L-am văzut pe Reeps One și am fost fascinat. M-am uitat la el vreo două, trei săptămâni, și încercam să imit sunetele alea. La început nu-mi ieșea nimic, dar măcar am realizat că asta vreau să fac.

Cât de des te antrenezi și ce faci să-ți perfecționezi stilul?

Mă antrenez zilnic, două, trei ore. Lucrez la sunete noi și diferite combinații ale lor și ale stilurilor muzicale. Mă las purtat de respirație și de creativitate. Îmi place să fac freestyle-uri să văd ce iese din asta.

E doar un hobby pentru tine sau vrei să-l transformi într-o carieră?

La început era doar un hobby, dar apoi mi-am dat seama că nu pot rezista o oră fără să scot un sunet, indiferent unde mă aflu. După facultate, mi-am propus ca următorii doi ani să-i dedic beatboxului, e un stil de viață de care m-am îndrăgostit.

Ce calități trebuie să aibă un beatboxer bun?

Răbdare. Cât se poate de multă.

https://www.youtube.com/watch?v=_AasePsjQYI

Dragoș Pădureanu aka MCx Woodie, 25 de ani, vânzări B2B/muzician

Dragoș Pădureanu aka MCx Woodie, fotografie din arhiva personală

VICE: Când și cum te-ai apucat de beatbox?

Dragoș Pădureanu: Pe 2 mai 2012, pe esplanada Teatrului din Craiova, am participat la un show caritabil organizat de DJST Dolj, însă la vremea respectivă făceam doar street dance. La eveniment i-am cunoscut pe David Pokker, Bogdan Ilie și Bogdan Bușe, care făceau deja treaba asta de ceva timp. Ne-am împrietenit și am început chiar din acea zi să exersez.

Ce înseamnă stilul ăsta muzical pentru tine?

O combinație între sport și artă, unde munca depusă e la fel de importantă precum talentul. Totodată, mi se pare un stil universal de exprimare, pentru că se poate aplica oricărui gen muzical.

Cum vezi cultura de beatbox în România, crezi că există deschidere către acest gen?

În toamna lui 2012 am participat la primul Romanian Beatbox Battle, care a fost un eveniment de amploare, cu invitați internaționali, unde ne-am întâlnit cei mai buni 16 beatboxeri din România la vremea aceea. De atunci, comunitatea a explodat, sunt sute de practicanți la noi, iar nivelul e mult mai ridicat. Există deschidere către acest gen, dar trebuie îmbrăcat într-o formă accesibilă tuturor. Acum e doar o nișă, o cultură underground, însă are potențial să aibă notorietatea de care se bucură la nivel mondial.

E doar un hobby pentru tine sau vrei să-l transformi într-o carieră?

Încă de la început am tratat beatboxul ca pe o profesie. În prezent, îmi privesc latura muzicală ca pe o carieră în derulare, fiind și MC de vreo patru ani, iar cea mai importantă experiență de până acum a fost participarea la Sheikh Zayed Heritage Festival 2018-2019 ca beatboxer.

Ce calități crezi că trebuie să aibă un beatboxer bun?

Ureche muzicală și imaginație, combinate cu răbdare și mult drive. Trebuie să vii, să arăți, să te implici, să te faci văzut, să ai curaj.

Mihai Zăvoian, 24 de ani, IT-ist și masterand în inteligență artificială

Mihai Zăvoian, fotografie din arhiva personală

VICE: Când și cum te-ai apucat de beatbox?

Mihai: Prin 2010 am descoperit niște videouri virale cu beatboxeri pe YouTube, cu Joseph Poolpo și cu Joel Turner. Atunci mi se părea ceva incredibil de rar și imposibil. După câteva luni, l-am văzut pe Cosmin Agache la Românii au talent și mi s-a trezit și mai mult interesul, el fiind de aceeași vârstă cu mine. Am mai căutat pe YouTube, inclusiv pe canalul lui Cosmin, și am ajuns la tutorialele lui FatTonyBBX din care am reușit să învăț bazele.

Ce reprezintă stilul ăsta muzical pentru tine?

E un instrument unic, dar și o ocazie extraordinară de a mă exprima muzical, și chiar mai mult de-atât. E o dovadă a capacității minții umane de a învăța. Mi se pare fascinant că după atâtea mii de ani, brusc am descoperit sunete inimaginabile. Sunt convins că există multe lucruri de învățat în neurologie și lingvistică, de exemplu, care încă așteaptă să fie descoperite.

Cum vezi cultura de beatbox în România, crezi că există deschidere către acest gen?

Cu ocazia competiției Blip, am văzut că există mai mulți beatboxeri buni în România decât aș fi crezut, deci există clar deschidere. Au lipsit însă evenimentele care să unească comunitatea. Cred că concursul și articolul ăsta construiesc deja în direcția care trebuie pentru unirea și creșterea comunității.

Cât de des te antrenezi?

În majoritatea zilelor fac cel puțin jumătate de oră, chiar și în timp ce fac altceva. Să învăț mai ușor beaturi noi, înregistrez alți beatboxeri și-i ascult la viteză mică.

Cosmin-Dominic Baicu, 17 ani, elev

Cosmin-Dominic Baicu, fotografie din arhiva personală

VICE: Când și cum te-ai apucat de beatbox?

Cosmin-Dominic Baicu: Am avut mult acces la tehnologie în casă și am dat de un video pe YouTube cu cineva care făcea beatbox, nu-mi mai aduc aminte exact cine, și am hotărât că vreau să învăț și eu. Asta se întâmpla în urmă cu șase ani, iar primii doi au fost doar de „observație”.

Cum vezi cultura de beatbox în România, crezi că există deschidere către acest gen?

Mi-o imaginez ca pe o cutie de cadou care încă n-a fost deschisă. E plină cu tot felul de persoane extrem de talentate, dornice de exprimare artistică, dar nu există cineva care s-o deschidă încă. Tinerii clar înțeleg mai bine acest act artistic, dar alte persoane vor spune că tot ceea ce faci e să scuipi. (Râde)

Cât de des te antrenezi și ce faci să-ți perfecționezi stilul?

La început stăteam și șase sau șapte ore, nivelul de motivație era maxim, dar, acum, vreo două ore dacă mai prind. Sunt într-o perioadă de stagnare, mă concentrez mai mult pe școală, vine BAC-ul…

E doar un hobby pentru tine sau vrei să-l transformi într-o carieră?

E doar un hobby, deși am performat pe câteva scene, dar la evenimente locale și non-profit, desigur. Nu vreau să-i supăr pe cei care spre asta țintesc, dar eu n-o văd ca pe o meserie. E mai degrabă un job foarte imprevizibil, într-o zi poți câștiga mult, următoarea nimic.

Ce calități crezi că trebuie să aibă un beatboxer bun?

Să facă asta din plăcere, nu doar pentru că vrea să aibă un cool party trick. Să fie dornic să învețe și să experimenteze lucruri noi, pentru că beatboxul e ca orice materie educațională. Să poată performa în fața unui public, confidence is key, și să nu renunțe niciodată, indiferent dacă nu-i iese un sunet sau dacă lumea îl demoralizează, dacă nu are unde să performeze, dacă nu are echipament și așa mai departe. Toate vor veni la timpul lor.

