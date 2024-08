Prin ce treci când afli că partenerul ți-a dat o boală venerică

Să faci o infecție cu transmitere sexuală nu este idealul nimănui. E neplăcut, te mănâncă și câteodată poate fi chiar dureros, iar din momentul în care ai fost diagnosticat, trebuie să alertezi toți partenerii sexuali anteriori, ca să se ducă la control, lucru care, în funcție de relațiile cu foști parteneri poate fi la fel de neplăcut ca infecția în sine.

Cele mai recente statistici susțin că ratele de infecții cu transmitere sexuală din Regatul Unit au scăzut cu 4% din 2015, dar nu sunt tocmai joase, cu aproximativ 420 de mii de cazuri raportate în Anglia în 2016. În același an, 59% din cazurile de clamidia și gonoreea au fost la persoane cu vârste între 16 și 24 de ani, iar Terrence Higgins Trust evidențiază că „tinerii, comunitățile etnice în minoritate și negri, oamenii care trăiesc cu virusul HIV și bărbații gay sau bisexuali”, continuă să aibă cea mai deplorabilă sănătate sexuală.

Videos by VICE

Veștile bune: infecțiile cu transmitere sexuală pe bază de bacterii, cum ar fi clamidia, gonoreea și sifilis sunt ușor de vindecat. Vești și mai bune: dacă folosești un prezervativ scad considerabil șansele să iei vreo ceva. Public Health England a vrut să reamintească oamenilor această informație simplă cu noua campanie, Protect Against STIs, așa că VICE a luat legătura cu un cuplu tânăr, Gaia și Jesse, care au contractat împreună o infecție cu transmitere sexuală.

Cuplul folosea prezervative la început, dar, când au simțit că relația e mai serioasă, s-au oprit, ambii trăind cu impresia că nu au niciun fel de infecție. Însă Gaia habar nu avea că era purtătoare de clamidia, lucru de care Jesse și-a dat seama după ce a început să simtă dureri la nivelul zonei inghinale și o senzație usturătoare atunci când urina.

VICE: Jesse, povestește-mi despre momentul în care ai realizat că ai făcut clamidia.

Jesse: Sincer, a fost un amestec de groază, dezamăgire și enervare. După ce am fost la doctor și mi-a confirmat, a fost ceva de genul: Acum am luat-o, hai să o rezolvăm. Înainte de asta, a fost un pic mai stresant. Dar a fost în regulă, am mai făcut și înainte, deci nu era o experiență nouă.

V-ați testat în același timp sau ai aflat după Gaia?

Gaia: Eu am aflat când Jesse m-a sunat și mi-a spus. Imediat după am sunat doctorul.

Ați discutat vreodată despre infecțiile cu transmitere sexuală?

Jesse: Gaia lua anticoncepționale, așa că am simțit că suntem în siguranță. Nu prea a intrat în conversație subiectul. Parcă am mai avut discuțiile în zona asta, despre contracepție, dar ajunsesem într-un punct în care eram ceva de genul: „Suntem de atât timp împreună, avem încredere unul în celălalt, putem să începem să facem sex fără prezervativ.”

Erați protejați împotriva unei sarcini nedorite, așa că amândoi v-ați gândit că nu aveați vreo infecție.

Jesse: Da, amândoi trăiam cu impresia că nu aveam vreo ceva. La bărbați, se pare că simptomele infecțiilor sunt mai notabile, în timp ce la femei e comun să fie o infecție latentă.

Gaia, ai idee de un ai luat-o și consideri că ar trebui să contactezi și partenerii anteriori ca să-i anunți că ar putea avea și ei o infecție?

Gaia: Cred că știu cum am luat-o și mi-am contactat fostul și foștii parteneri, pentru orice eventualitate. Problema mea a fost că ultima oară când m-am testat de infecții a fost pe la 16 sau 17 ani. Nu e o problemă de mulți parteneri sexuali sau că nu am folosit vreodată prezervative, dar nu eram complet sigură de unde am luat clamidia, deși le-am spus tuturor persoanelor de la care aș fi putut contracta infecția.

Jesse, tu ai trebuit să vorbești cu partenerele anterioare când ai contractat infecția prima dată.

Jesse: Da, de data asta nu a mai fost cazul, eram destul de sigur că era de la Gaia. Eu m-am testat destul de recent și eram ok. Relația noastră era nouă și ea a fost singura persoană cu care m-am culcat de atunci. Dar prima dată a fost destul de inconfortabil și stânjenitor. Pe atunci, eram destul de relaxat în relațiile mele sexuale. Eram la universitate pe vremea aia.

Cum ai anunțat persoanele?

Jesse: La început am fost defensiv. Am vorbit cu persoana de la care credeam că am contractat infecția și am acuzat-o pe nedrept, spre rușinea mea. Ea a fost și s-a verificat și nu avea nimic. Apoi a trebuit să vorbesc cu câteva alte persoane până să-mi dau seama de la cine am luat. Apoi am devenit din ce în ce mai calm în abordare.

„Cu cât ești mai jenat și timid în privința admiterii infecției cu transmitere sexuale, cu atât e mai grav pentru tine.”

În retrospectivă, aveți vreun sfat pentru persoanele care s-ar putea afla într-o situație similară?

Jesse: Cred că trebuie să scoți din ecuația învinuirea, deoarece, în primul rând nu știi exact de unde ai luat-o, deci trebuie să fii atent atunci când ai conversația asta cu persoanele implicate. E important de ținut minte că e un lucru foarte comun. Oricui i se poate întâmpla și trebuie tratată ca orice altă boală.

E un subiect pe care l-ați abordat cu prietenii sau e un aspect pe care nu vreți să-l menționați?

Jesse: Nu prea mă stresez în privința asta. Am vorbit cu tovarăși de multe ori, deoarece am prieteni care nu au avut niciodată și îmi imaginez că pentru ei e un subiect de interes. În același timp, nu văd care e problema să ai o infecție cu transmitere sexuală la un moment dat în viață. Eu cred că oricine o să se lovească de asta. Nu mi se pare mare chestie. Cu cât ești mai jenat și timid în privința admiterii infecției cu transmitere sexuale, cu atât e mai grav pentru tine.

Cu siguranță. Un alt aspect important de care să fii conștient e că o dată ce ai descoperit că ai anumite infecții cu transmitere sexuală, cum ar fi cele bacteriene: clamidia, gonoreea, sifilis și tricomonază, sunt ușor de vindecat, din păcate nu și cele virale precum herpes.

Jesse: Da, clar.

Cât a durat să treacă infecția?

Jesse: A trebuit să luăm antibiotice timp de o săptămână, sau ceva de genul asta. Dar ni s-a spus să nu facem sex, pentru că unul dintre voi ar putea să se vindece mai repede decât celălalt. Dar am fost un pic nesăbuiți și am făcut sex din nou fără prezervativ. Am fost un pic neglijenți și asta a prelungit boala și a trebuit să luăm o nouă rundă de antibiotice. După ce am făcut asta, am fost mult mai atenți.

Care sunt cele mai bune sfaturi despre sănătatea sexuală pe care ați vrea să le dați mai departe?

Jesse: În primul rând, protejează-te. Mai bine îți iei toate măsurile de precauție. Dacă-ți place să faci sex fără prezervativ, e OK, există multe opțiuni disponibile. Dacă ești într-o relație serioasă, bazată pe încredere reciprocă, ar trebuit totuși să porți prezervativ, până când vă testați. Însă consider că la început, ar trebui mereu să porți prezervativ, deoarece pe termen lung cu siguranță merită.

Gaia: Pentru mine, evident, cel mai important e să folosești un prezervativ și să nu-ți fie rușine să vorbești despre infecții cu transmitere sexuală, poate cu prietena cea mai bună sau cineva apropiat. E dificil, dar câteodată, atunci când nu vorbim despre o situație, avem impresia că doar nouă ni se întâmplă, deși infecțiile cu transmitere sexuală sunt foarte comune. Totuși, dacă folosești prezervativ, nu o să ai niciodată problema asta.

Citește mai multe despre infecțiile cu transmitere sexuală:

Japonia o folosește pe Sailor Moon să prevină sifilisul



Cum a ajuns gonoreea rezistentă la toate medicamentele folosite pentru tratarea ei



Gonoreea netratabilă se răspândește la nivel global din cauza sexului oral



Cum e să te împaci cu gândul că ai herpes