Cele mai bune seriale de pe HBO Max ca să evadezi din viața ta monotonă din România

HBO Max e în România din martie 2022. S-a lansat cu serialul RUXX și continuă cu diverse alte producții locale și internaționale. Nu e simplu să alegi din oferta de streaming, iar lucrurile se complică cu adevărat când încerci să decizi la ce te uiți în seara asta. În fiecare seară.

De câte ori nu ți s-a întâmplat să petreci zeci de minute ca să găsești un film sau care să te atragă, pentru ca, în final, să decretezi că pur și simplu nu este nimic de văzut – nicăieri? Și ai abonament la cel puțin două platforme de streaming, cel mai probabil Netflix și, mai nou, HBO Max.

Videos by VICE

Tragedia începe cu adevărat când se termină serialul pe care abia ai reușit să îl găsești – fie că e vorba de serialul Cernobîl sau serialul Game of Thrones, fie că e altceva, mai nișat sau mai altfel. Cinci sezoane și două luni mai târziu, ești în același punct – n-ai alternativă.

Pentru că știu cât de mult timp poți pierde în căutarea serialului perfect, am procrastinat eu în locul tău și am creat o listă a celor mai faine seriale pe care le poți vedea pe HBO Max.

Anii ‘90, crime și Yakuza – Tokyo Vice

Serialul Tokyo Vice îți va aminti cu siguranță de Miami Vice, cel puțin într-o primă fază. Serialul pornește și se bazează, într-o oarecare măsură, pe memoriul publicat în 2009 de Jake Adelstein în care prezintă, cu o acuratețe îndoielnică, experiențele sale într-ale jurnalismului de investigație în Japonia.

El, un tânăr jurnalist american, ajunge să lucreze ca reporter pentru o publicație japoneză foarte mare. Dincolo de așteptările sale despre jurnalismul de investigație, își dă seama că șeful lui nu era neapărat interesat de a expune lucrurile ascunse din lumea interlopă din Tokyo, ci mai degrabă dorea ca Jake să preia ce comunicate de presă mai dădea poliția și să le adapteze pentru cititori. De aici pornește clasica poveste a tânărului neinițiat care parcurge drumul maturizării.

Tokyo Vice este un serial antrenant, plin de suspans, care îți oferă o evadare clasic hollywoodiană, dincolo de veridicitatea contestabilă a scenelor prezentate. Nu pierde prea mult timp ca să exploreze subtilitățile sociale ale Japoniei sau ale Yakuza și modul în care Jake ar fi navigat, mai mult ca sigur cu mare dificultate, particularitățile sistemului japonez de castă.

Serialul preia naturalețea dictată de Michael Mann în Pilot, deși gurile rele spun că regizorii următoarelor episoade nu reușesc să păstreze nota unică a primului episod. Una peste alta, Tokyo Vice este un serial care te ține în priză și ia ceva distanță de proceduralele clasice pe care le-am tot văzut în ultimii ani.

Un serial hygge pentru când nu ești la dietă – Julia

Julia este un serial absolut delicios! Eu una o ador pe Julia Child, deși înregistrările de pe YouTube sunt cam anoste, că jumătate din cariera ei nu erau filmări color, am iubit întotdeauna entuziasmul și convingerea ei deplină că oricine poate face un Beef Bourginon perfect.

Julia are un joc actoricesc impecabil și, deși poate te-ai atașat de interpretarea lui Meryl Streep în filmul Julie & Julia, Sarah Lancashire joacă excepțional și îți pune în față o Julia Child jovială, plină de viață, cu replici bune și cu o voce care poți jura, pe alocuri, că este o înregistrare a iubitei Chef.

Căldura scenelor este surprinzătoare și incredibil de armonioasă în relație cu povestea Juliei. M-am bucurat că serialul surprinde provocările unei căsnicii în anii ‘60, dar mai ales m-au încântat personajele feminine puternice, determinate, care navighează, cu destule provocări, o lume a bărbaților.

Serialul nu este un statement, este doar parcursul către celebritate al Juliei Child. Este o interpretare caldă, perfectă pentru seri liniștite. Merge de minune cu un pahar de vin și niște gustări generoase. Zic să te pregătești dinainte, că foame o să ți se facă sigur!

Dacă ai făcut maraton de Bridgerton și parc-ai vrea mai mult – The Gilded Age

Serialul The Gilded Age are doar un sezon, dar nu trebuie să fii hapsân ca mine și să îl termini într-o noapte. Dacă ești puțin mai echilibrat, ai la ce te uita o săptămână întreagă.

The Gilded Age este o dramă de epocă care aduce în discuție niște probleme puțin diferite față de Bridgerton. Deși, pe alocuri, la fel de glamorous ca Bridgerton, serialul ăsta îți arată că la 1800 nu era așa ușor ca în ziua de azi să faci parte din clasa de elită, oricât de mulți bani ai fi avut.

Totodată, serialul The Gilded Age îți oferă puțin mai mult decât clasica feudă între două familii bogate și o portretizare romantică a vieții elitelor în epoca Victoriană. Explorează aspecte care țin de rasă, de gen sau de descendență. Un fir central în narativ este povestea lui Peggy, care navighează o lume foarte complicată pentru orice femeie de culoare, însă mult mai mult pentru una care își dorește o carieră în jurnalism.

Stai cu ochii și pe acest duo Christine Baranski – Cynthia Nixon, că-i absolut delicios. Ce-i drept, Christine Baranski a arătat deja că se pricepe la personaje atât de bine conturate, de la Diane Lockhart în The Good Wife și The Good Fight și până la Tanya în Mamma Mia! sau mama lui Leonard în The Big Bang Theory.

Povestea celei mai conservatoare femei din politica americană – Mrs. America

De un anti-feminism șocant, dar nu chiar străin nici măcar în zilele noastre, serialul Mrs. America te va pune față în față cu Phyllis Schlafly, femeia care a făcut posibil eșecul amendamentului pentru drepturi egale.

Serialul debutează cu remarca șocantă a lui Phyllis: „Nu am fost niciodată discriminată. Cred că unora dintre femei le place să dea vina pe sexism pentru eșecurile proprii, în loc să admită că nu s-au străduit foarte tare”. Apoi ești luat într-o călătorie în care ești pus față în față cu inabilitatea protagonistei de a sesiza că ea însăși, deși mai pricepută și mai informată decât oricare dintre bărbații din sală, este retrogradată, aproape pe loc, la funcția de secretară.

Desigur, interpretarea este magnifică. Cate Blanchett a dat viață atâtor personaje feminine, într-o carieră de o versatilitate uimitoare. Este pe alocuri dificil să o urăști pe Phyllis Schlafly datorită lui Blanchett, dar încearcă să nu refuzi serialul Mrs. America doar pentru că există riscul să empatizezi cu femeia care a spus cândva că „violența sexuală la locul de muncă nu este o problemă a femeilor virtuoase.”

Printre acele seriale în care nu se întâmplă absolut nimic – The Durrells

The Durrells este povestea timpului petrecut în Corfu de scriitorul Lawrence Durrell și familia lui. Acțiunea este cât se poate de simplă: pentru că i-a murit soțul și nu mai are bani să țină copiii în Marea Britanie, Louisa Durrell își mută familia în Corfu. Peisajele sunt superbe și nu există intrigi majore sau suspans.

Este pur si simplu un serial relaxant, cu ceva iubiri neîmpărtășite și cu multe explorări ale insulei de către mezinul familiei ce avea să devină marele naturalist Gerald Durrell.

O poveste SF bună pe HBO Max – Raised by Wolves

Dacă ești un fan al genului, știi prea bine că serialele SF bune nu se găsesc pe toate drumurile. De la eșecurile lamentabile precum The Stand, Another Life sau Stargate: Origins (mă rog, mențiune aici: seria Stargate îți place sau nu; dacă-ți place, o să te cam uiți la orice apare) și până la interminabilele serii cu supereroi, dacă vrei un science fiction care chiar să aducă ceva nou la masă, ai de așteptat – sau de căutat.

Serialul Raised by Wolves este o combinație excelentă între o societate distopică și modul în care tehnologia viitorului alimentează și susține credințele – sau lipsa acestora. Nu-ți spun ce se întâmplă în serial, dar nu pentru că mi-e teamă să las vreun spoiler, ci pentru că, sincer, amalgamul de evenimente și confuzia sunt atât de mari, încât nu aș ști de unde să încep și unde să termin.

Regia lui Ridley Scott, deși pe alocuri pare că nu se poate desprinde de ideea creaturilor bizare care țâșnesc dezgustător din femei ca-n Alien, este genială și este un serial care merită savurat pas cu pas, fără să îți pui prea multe întrebări.

Că tot sunt la capitolul ăsta, printre serialele bune de pe HBO Max te poți (re)arunca în Westworld sau Fringe. Despre primul pot spune cu mâna pe inimă că excelează la primul sezon, apoi, ce să mai, te-a prins și mergi cu el. Ambele sunt produse de J.J. Abrams așa că este bine să evaluezi cât de traumatizat ai fost după Lost și Person of Interest, deoarece există un risc destul de mare să ai aceleași sentimente față de orice film sau serial în care se bagă regizorul.

O antologie care transcende genurile cinematografice – Room 104

Ador antologiile precum Solos, Black Mirror sau The Twilight Zone, pentru că îmi este foarte greu să mă plictisesc de ele. Fiecare episod este de sine stătător și nu e nevoie să rețin personaje, intrigi și fire de narațiune de la un episod la celălalt sau, mai rău, de la un sezon la celălalt.

Fiecare episod din serialul Room 104 este atât de diferit față de celelalte. Nu doar din punct de vedere al acțiunii și personajelor, dar și al stilului abordat, al tonului și al întregului concept. Explorează evenimente, uneori cu tentă horror sau science fiction, alteori te va surprinde cu suprarealismul său sau cu momentele de liniște. Room 104 este ca și când ai păși într-un moment singular din viața unor oameni, pentru ca 30 de minute să vă spuneți adio. Jay and Mark Duplass, creatorii serialului, demonstrează fără echivoc că poți realiza un serial care chiar merită privit fără un buget infernal și fără platouri impresionante.

Serialul pe care o să-l urăști și iubești (dacă n-ai făcut-o deja) – Euphoria

Practic, serialul Euphoria este OC sau Gossip Girl la superlativ – nu când vine vorba profunzimea personajelor, sau de calitatea scenariului, deși interpretarea Zendayei este marcantă și i-a adus deja un Emmy la doar 25 de ani. Este sex la superlativ. Droguri la superlativ. Probleme, drame și bârfe la superlativ. Este un haos care te atrage ca o gaură neagră de unde ieși pe partea cealaltă, două sezoane mai târziu, bucuros că viața ta de liceu nu a fost nici pe departe atât de palpitantă și deranjată și mult mai îngrozit de „ce fac generațiile astea noi.”

Dacă la OC te puteai uita pe când aveai vreo 16 ani, Euphoria nu este un serial simpatic pentru adolescenți, chiar dacă este cu adolescenți. De la crime și violență până la sex și abuz de substanțe, serialul ăsta le are pe toate. Totuși, dacă reușești să ieși din tot vârtejul ăsta, Euphoria poate fi un prilej să meditezi asupra efectelor profund devastatoare ale consumului de droguri și asupra provocărilor cu care se confruntă adolescenții astăzi. La final, probabil ajungi să te bucuri că nu ai avut niciodată prilejul să iei decizii atât de distructive.

Unul dintre cele mai ciudate și cringe seriale – Carnivale

Carnivale este un serial vechi, chiar foarte vechi. Era pe HBO – TV, nu streaming – undeva la începutul anilor 2000 când încă mai existau oameni care piratau canalul HBO cu un decodor meșterit de oameni de la firma de cablu. Cu toate astea, din punctul meu de vedere a fost o capodoperă fotografică, dar și cinematică.

Se pierde pe drum, undeva, ca multe dintre serialele atât de promițătoare, însă farmecul întunecat, murdar, sumbru și neobișnuit fac din Carnivale „fleur du mal” al serialelor TV. Și este cel puțin ciudat. O alegorie a eternei lupte între bine și rău dusă într-un cadru de circ la începutul secolului 20. Nu excelează prin profunzimea scenariului, însă este incredibil de captivant vizual și, pe alocuri, filosofic.

Serialul a fost anulat abrupt după cel de-al doilea sezon. Pe bună dreptate, de altfel, însă dacă îți asumi finalul deschis, serialul Carnivale este un adevărat rollercoaster vizual.

În cinci ore vezi cum se destramă o căsnicie – Scenes from a Marriage

Scenes from a Marriage este o adaptare modernă a miniseriei suedeze cu același nume și care a fost acuzată, în anii ‘70, de explozia de divorțuri din Suedia. Ce vezi pe HBO e o reinterpretare a ideii originale, dar cu inversarea rolurilor în căsnicie. În acest caz, te uiți la un cuplu în care femeia are mai mult succes profesional și nu are suficient timp pentru copii, așa că ei cad în grija bărbatului.

Oscar Isaac și Jessica Chastain fac și-un duo care aduce plus valoare seriei, iar portretizarea personajelor este excelentă. Fiecare episod din Scenes from a Marriage pune pe masă noi dificultăți în relația de cuplu, noi dileme și confesiuni care, în final, stau la baza destrămării căsniciei.

Gata, am ajuns și la final. Că le vezi pe toate pe HBO sau prin alte locuri, nu mă privește. Dar dacă ai ceva timp și vrei să vezi ceva cât de cât onorabil, dacă nu chiar foarte bun, poți începe de aici. Și că tot am făcut listă pentru platforma asta de streaming, mai poți pune pe listă serialul The Sopranos cu un interlop care merge la terapie, seria And Just Like That… dacă încă te hrănești cu nostalgia din Sex and The City sau serialul românesc Umbre.