​Am vorbit cu bărbatul care face bere din urină umană

Biblia spune că Iisus a transformat, la o nuntă, apa în vin. E greu să întreci acest truc creștin de petrecere, dar doi cercetători belgieni sunt pe cale s-o facă. Sebastiaan Derese și Arne Verliefde, amândoi profesori la Universitatea Ghent, au creat un aparat care folosește energia solară ca să transforme urina umană în apă potabilă și – probabil pentru că sunt belgieni – vor folosi apa aceea ca să facă bere.

Derese și Verliefde au investigat în ultimii doi ani cum să recupereze apa potabilă și nutrienții din urină, în speranța că fermierii din țările în curs de dezvoltare vor putea utiliza aceste tehnici ca să-și fertilizeze recoltele. Dar, între timp, testează acest proces prin transformarea urinei în bere. De curând, și-au transportat instalația la un festival de muzică și teatru din Ghent, unde au colectat suficientă urină pentru a obține peste o mie de litri de apă pe care i-au trimis la o berărie locală. Berea rezultată va fi îmbuteliată și vândută sub numele „From Sewer to Brewer” ( Din canalizare în berărie ), un nume mai puțin dezgustător decât propunerea de la un alt festival de muzică, „From Piss to Pilsner” ( De la urină la bere fină). Da, îți vine să crezi sau nu, există mai multe grupări care încearcă să-ți transforme pișatul în bere.

Videos by VICE

Am avut ocazia să stăm de vorbă cu Verliefde, care ne-a spus cum a ajuns să studieze în acest domeniu și ce gust are berea din urină.

MUNCHIES: Ai scris mai multe studii despre recuperarea apei și nutrienților din urina umană. Cum ai început cercetările?

Arne Verliefde: Am început studiile acum doi ani cu grpul meu de cercetare. Eu și Sebastian Derese suntem interesați să lucrăm cu țările în curs de dezvoltare și de recuperarea resurselor, care e importantă din cauza lipsei anumitor nutrienți. Urina pe care o elimină o persoană într-un an are un conținut de nutrienți cu care poți fertiliza 135 de kilograme de porumb tot anul.

Câtă urină produce o persoană într-un an?

De obicei, o persoană produce cam doi litri pe zi, deci cam șapte sute de litri pe an.

Uau, o grămadă de porumb.

Ne-am gândit că, dacă tot recuperăm nutrienții, de ce n-am încerca să recuperăm și apa? Am început lucrul în laborator și instalația a funcționat bine, așa că am hotărât să încercăm și în afara laboratorului. Am hotărât să încercăm experimentul la festivalul Ghent pentru că aveam nevoie de o locație unde se produce multă urină. Și apoi ne-a venit ideea să facem și bere din apa curată pe care am obținut-o. Asta e a treia versiune de bere pe care o vom produce. Pe prima am produs-o din apa reciclată dintr-o berărie. Pe a doua am produs-o din apa din canalizarea municipală. A treia versiune va fi From Swer to Brewer, bere făcută din urină. Și s-a putut cumpăra la festival.

Ați avut clienți?

Au fost mulți oameni interesați s-o cumpere. Mulți au încercat-o. Chiar și familia mea, deși a fost nevoie de muncă de convingere din partea mea.

Ce gust are?

E foarte bună! Are aromă de ambră și șapte procente alcool, deci e destul de tare.

Citește și: Berea asta japoneză cu colagen spune că te va face mai drăguț

Deci, practic, berea aceea a devenit sursa unei alte beri, după ce oamenii care au încercat-o s-au pișat și au eliminat-o din corp.

Da, probabil că au rămas urme din ea în urina colectată de noi.

Explică-mi și mie ca la proști: cum transformați urina în apă potabilă?

Mai întâi o colectăm. La festivalul Ghent, am colectat doar urină masculină, pentru că trebuia să colectăm urina separat de fecale. Am colectat urina masculină din pișoare și am încălzit-o cu ajutorul energiei solare. Apoi am putut separa apa și nutrienții. Am recuperat apa curată, iar nutrienții i-am transformat într-un praf cristalizat cu nitrogen, fosfor și potasiu.

E interesant că folosiți urina reciclată ca să faceți bere, dar bănuiesc că nu ăsta e scopul vostru principal.

Nu, berea a fost un fel de experiment social, ca să ne facem cunoscută ideea. Am fost curioși câți oameni sunt dispuși să încerce bere făcută din urină? Dar cel mai mult ne interesează cum putem ajuta fermierii din țările în curs de dezvoltare.

Citește și: Ai bea o bere făcută din drojdie din buricul tău?

Cu ce fabrică de bere colaborați?

Cu De Wilde Brouwers, o fabrică de bere locală din Ghent. Tipul care are fabrica e chiar un fost student de-al nostru. Produce toate cele trei versiuni ale berii From Sewer to Brewer și face asta la el acasă. Produce cam două mii de litri pe lună.

Când va fi disponibilă a treia tranșă?

Am testat apa și știm că e bună, dar trebuie s-o testeze și Agenția de Protecție a Consumatorului. Testele se vor face în septembrie și apoi vom începe procesul de producție. Ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului.

Urmărește VICE pe Facebook.

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe despre bere pe VICE:

Un orășel din Slovenia va avea prima fântână cu bere gratis din Europa

Centrul de Studii despre Bere te face să regreți unele halbe nebăute

Cum am băut cu furtunul bere infuzată cu iarbă