​Cum e să naști un bebeluș înfricoșător de mare

Aproximativ 1,5 procente dintre femei nasc bebeluși cu greutatea peste 4,5 kilograme. Am aflat cum e să împingi așa un monstruleț afară din propriul vagin.

Când te confrunți cu posibilitatea de a avea un bebeluș enorm, e natural să manifești un comportament de evitare așa cum se întâmplă când te abordează martorii lui Iehova, de exemplu: închizi ochii și speri ca momentul să treacă rapid.

E tentant să crezi că ție n-o să ți se întâmple să naști un bebeluș gargantuesc. La urma urmei, e destul de greu să aduci pe lume și unul normal. Mamele stresate care recurg pentru consolare la forumurile despre naștere nu prea primesc ceea ce își doresc. O mamă spune, pe un astfel de forum, că nașterea e „ca și cum ai căca un frigider”. „Am simțit că îmi explodează curul”, zice alta. O veterană recomandă îndoparea cu narcotice: „Orice găsiți!”

Conform Colegiului Regal al Ginecologilor, 11 procente dintre femei nasc bebeluși macrosomici sau bebeluși care cântăresc între 3,7 și patru kilograme. Dar sunt și femei (1,5 procente) care nasc bebeluși cu greutatea peste 4,5 kilograme. Cele din urmă sunt demne de respectul nostru și rămân cu un număr impresionant de copci în urma nașterii.

Conform Cărții Recordurilor, cel mai greu bebeluș născut vreodată a aparținut Carmelinei Fedele și s-a născut în Italia în 1955. Băiețelul cântărea nu mai puțin de zece kilograme. Ceva mai recent, prin 2009, o femeie indoneziană a născut un bebeluș care cântărea aproape nouă kilograme (spre ușurarea tuturor, prin cezariană).

În 2014, Andrea Schrimp, 38 de ani, din California, a născut-o pe fiica ei, Viviane Bliss, un bebeluș de 5,5 kilograme. „A fost o naștere mai puțin dureroasă ca celelalte prin care am trecut”, a declarat ea pentru Broadly. „Am avut contracții, mi-am pus fiul în pat, am luat cina în oraș, am intrat în cada pentru nașteri și am născut-o două ore mai târziu.”

Viviane a fost născută fără anestezie. În plus, s-a născut cu brațele întinse în față, ca un super erou.

„A ieșit cu pumnii strânși pe lângă cap. La ultima împingere, mi-am rupt noada. Moașa m-a felicitat că am născut un bebeluș de mărimea unuia de trei luni.” Am întrebat-o cum s-a simțit după naștere. „Am avut mici rupturi, dar n-a fost nevoie de copci. În schimb, mi s-au deformat toți mușchii mai jos de talie.”

Viviane Bliss, la scurt timp după naștere. Fotografie via Andrea Schrimp.

Dr. Daghni Rajasingam de la colegiul Regal al Obstetricienilor și Ginecologiclo a spus că există mai multe explicații pentru bebelușii foarte mari. „Cel mai important factor care crește riscul de a avea un bebeluș mare e diabetul gestațional sau cel pre-existent. Alți factori de risc includ obezitatea sau creșterea în greutate în timpul sarcinii. Un bebeluș foarte mare poate cauza complicații în timpul travaliului și poate crește șansele de cezariană sau naștere instrumentală.”

Dacă nu au existat bebeluși foarte mari în istoria familiei tale sau n-ai fost diagnosticată cu diabet gestațional, e greu să stabilești cât de mare va fi bebelușul tău înainte de naștere. „Dacă suspectăm că un bebeluș va fi mai mare decât norma, îi sugerăm mamei să facă niște ecografii în plus pentru o estimare a greutății, dar nu ne putem baza sigur nici măcar pe asta”, a zis Michelle Lyne de la colegiul Regal al Moașelor.

Annabel, 27 de ani, din New Jersey, e însărcinată cu al treilea copil, dar e îngrozită de ideea de a naște un bebeluș extrem de mare. „Am avut depresie post-natală la ultima naștere, iar ginecologul meu a fost destul de neglijent încă de la început.” Annabel a avut și probleme cu diabetul care au fost diagnosticate abia în a 32-a săptămână de sarcină. „În momentul acela, ginecologul m-a certat că nu mi-am controlat mai bine diabetul și mi-a zis că o să nasc un bebeluș de 4,5 kilograme.”

Citește și: Pe ce lucruri urinau femeile în vechime ca să afle dacă sunt însărcinate

După ce i s-a indus nașterea cu două săptămâni mai devreme, Annabel și-a născut copilul. „A avut patru kilograme și ceva și am avut probleme la naștere – i s-au blocat umerii în osul meu pubian. A fost o naștere traumatizantă. M-am simțit neajutorată și îngrozită. Am simțit că am supraviețuit amândouă printr-un miracol. Mi-am rupt coccisul la naștere și încă am dureri la contactul sexual. Am rămas și cu o ușoară amorțire a nervilor și nu mai simt când trebuie să-mi golesc vezica și să urinez.”

Acum, Annabel e îngrozită de ideea de a naște un bebeluș și mai mare. „Pe o scară de la unu la zece, am o frică de nivelul opt. Știu că am doctori mai buni de data asta, dar tot mi-e frică. Uneori am impresia că poate am greșit că am rămas din nou însărcinată, deși eu și soțul meu ne doream un alt copil.”

Tokofobia sau teama patologică de naștere poate afecta toate femeile, dar e exacerbată, de obicei, de o experiență traumatizantă anterioară. „De obicei, teama atinge un punct culminant după ce s-au recuperat, chiar mulți ani mai târziu”, a explicat Maureen Treadwell de la Asociația pentru Nașteri Traumatizante. Se gândesc să mai facă un copil, dar le îngrozește nașterea în sine. Mai ales dacă ai născut un bebeluș mare, riști să naști unul și mai mare data viitoare.”

Experta în planning familial Sarah Ockwell-Smith a născut doi bebeluși, amândoi peste cinci kilograme. Ultimul a cântărit 5,1 kilograme, dar m-a informat că n-a suferit rupturi și niciun fel de alte probleme.

„Prea multe persoane cred că bebelușii mari sunt greu de născut”, a zis ea. „Eu cred că, dacă sunt mai grei, gravitația e de partea ta. Ai la fel de mari șanse să ți se rupă perineul și la un bebeluș obișnuit.”

O purtătoare de cuvânt de la Colegiul Regal al Moașelor mi-a zis că e destul de adevărat. „Rupturile de perineu în timpul travaliului nu depind mereu de greutatea bebelușului, cât de cum progresează travaliul mamei. Fiecare femeie e diferită și va avea un travaliu diferit. ”

Dacă bebelușul pe care urmează să-l naști e uriaș, ai câteva opțiuni. Cea mai evidentă dintre ele e cezariana. Sau, dacă vrei o naștere vaginală, s-ar putea să fie necesară o episiotomie (o tăietură chirurgicală între vagin și anus, care mărește zona de trecere pentru copil.)

Evident, nu e o procedură prea prietenoasă. „Dacă o să ai un bebeluș mare, mai ales dacă ai avut scurgeri fecale de la nașterile anterioare, trebuie să vorbești neapărat cu un obstetrician“, a zis Treadwell. „Pentru că, dacă simptomele acelea devin permanante, poate fi îngrozitor. Îți va curge mereu o secreție maronie din fund. E oribil. ”

Citește și: Clinicile false pentru avort din Canada sperie femeile cu minciuni

Nașterea unui bebeluș imens poate fi o surpriză neașteptată, dar nu neapărat nedorită. Pentru fiecare travaliu traumatizant există multe altele foarte ușoare. Amber Robohm, 25 de ani, din Sacramento, și-a născut bebelușul de 4,7 kilograme într-o oră și 55 de minute – cam cât durata unui blockbuster de la Hollywood.

„Travaliul a fost atât de scurt încât nici n-am apucat să împing, a ieșit singură. N-am avut rupturi, nici complicații.” În mod ciudat, Robohm nu are diabet și nici n-a avut bebeluși mari în trecutul familiei, deci nu știe de ce Emma a ieșit atât de mare.

Cum nivelele mari de obezitate, renunțarea la fumat și schimbarea dietei cresc șansele de a naște bebeluși mai mari, specialiștii în nașteri sunt de părere că femeile ar trebui informate de posibilitatea de a naște un bebeluș imens.

„Femeile care nasc trebuie să primească toate informațiile posibile”, a zis Treadwell. „Nu trebuie să le încurajăm spre naștere vaginală sau spre cezariană, trebuie doar să le dăm toate informațiile necesare ca să facă singure alegerea corectă. ”

*Numele au fost schimbate.

