Cum am slăbit peste 50 de kile fără să-mi distrug viața

„Am fost mare dintotdeauna”, spune Charles Vines. Asta nu a fost mereu un lucru rău pentru el, a avut o carieră școlară în rugby, inclusiv patru ani în echipa de rugby de la Universitatea Fairleigh Dickenson. Dar în primul an de facultate, statutul de „băiat mare” s-a schimbat când și-a rupt un ligament la genunchi. „Probabil că nu m-aș fi rănit dacă eram mai slab și mă mișcam mai bine”, spune el. În plus, faptul că a fost imobilizat la pat a mai adăugat câteva kilogramele la greutatea lui deja de 136 de kile.

După opt ani de zile, Charles Vines, acum în vârstă de 26 de ani, e cu 56 de kilograme mai slab și în cea mai bună condiție fizică din viața lui. Oamenii mereu își doresc să slăbească, dar dacă nu ai grijă după, greutatea revine la loc, chiar din plin. Dar nu și pentru Vines, așa că l-am întrebat cum a reușit să fie consecvent.

Videos by VICE

Cum ai rezistat atât de mult fără să deraiezi de la curs?

Oamenii mereu mă întreabă cum am reușit. Câte un pic în fiecare zi. Dar când aveam genunchiul avariat, am trecut prin chirurgie și toate cele, așa că m-am îngrășat și mai mult. Când am început prima oară să monitorizez greutatea, aveam 150 de kilograme. Mi-era frică să mă urc pe cântar, pentru că nimeni nu vrea să vadă asta. Eram sătul. Mi-am promis ca după ce mă vindec, o să mă duc la sală și o să fac ce trebuie. Așa a început totul. Iar acum am un metru optzeci și 90 de kilograme.

Îți este ușor?

(Râde) Știi ce, eu nu am vrut să slăbesc prea mult cât încă jucam rugby. Am jucat pe toată durata facultății, așa că am pierdut la început între cinci și zece kile, apoi încă vreo 15 între campionate. După ce m-am lăsat complet de sport, am zis s-o fac cum trebuie.

A ținut mai mult de mâncare decât de exercițiu? Tu oricum erai un atlet.

Da, principalul aspect a fost alimentația. Am început să iau asta mai în serios. Nu mâncam foarte sănătos. Ții minte când Taco Bell avea oferta aia de meniuri la 79, 89 și 99 de cenți?

Cum să nu.

Eu spărgeam cam 20 de dolari acolo.

Tare!

Deci mai mult a fost despre schimbarea regimului. Mâncam mai sănătos și beam mult mai multă apă, știi tu, toate lucrurile recomandate. Fără trucuri, doar alimente mai bune în cantități corecte. Atunci a început să se lege.

Deci încă o dată, întrebarea e cum ai reușit să menții atât de mult timp, greutatea la care ai ajuns? Aici se încurcă toată lumea, slăbesc dar apoi pun la loc.

Cam așa a funcționat pentru mine: când încep să se vadă rezultatele și nu vorbesc despre primele kilograme, pentru că toată lumea slăbește relativ ușor primele 10-15 kilograme. Totuși, când te uiți în oglindă după ce ai slăbit vreo 30 și rămâi surprins, ăla e un sentiment grozav. Așa că am devenit dependent de asta.

Asta te-a motivat, dar ce făceai la ordinea zilei? Pentru că toată lumea are zile când nu are chef să facă nimic sănătos.

Răspunsul plictisitor pe care nimeni nu vrea să-l audă e că atunci când implementezi un regim alimentar bun și te ții de el, o să obții și rezultate. Pentru mine a funcționat pentru că îmi place să văd rezultatele. Dar sincer, e vorba să nu te complici și să fii consecvent. Am zile când nu mă simt bine sau nu vreau să exersez, dar nu-mi place nici alternativa. Astăzi, dacă mănânc un cheeseburger, mă simt oribil după.

Nu-mi place să mă simt așa. Deci poți spune că sunt dependent de starea mea de bine. Pot să spun că nu vreau să mă duc la muncă, ok, dar dacă nu vreau să dorm pe străzi, trebuie. Asta e atitudinea mea. Nu vreau să mor de diabet, așa că nu o să mai mănânc și gogoașa glazurată.

Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat care te-a ajutat să continui?

Eu cred că lumea confundă motivația cu disciplina. Sunt două lucruri diferite. Nu prea poți controla motivația. E un sentiment și nu îl ai mereu. În plus, nimeni nu o să-ți șoptească la ureche discursuri motivaționale de fiecare dată când simți că vrei să renunți. Eu am obiective pe pereți, de carieră, de slăbit, chestii de genul. Eu controlez dacă îmi ating sau nu obiectivele astea. Și sunt ceva de genul: „Am zis că o să fac asta, dar nu am chef azi, dar tot o s-o fac.”

Spune-mi unul dintre obiectivele tale din momentul de față.

Cel mai mare obiectiv al meu acum e să ajung la 85 de kilograme. Mereu mi-am dorit să am sub 90. Mai am un pic!

Citește mai multe metode de slăbit:

Am vorbit cu oameni care au slăbit zeci de kile ca să aflu cum e să faci asta



Ghid pentru leneșul din tine: cum să slăbești fără dietă sau sală



Femeile care dorm ca să slăbească