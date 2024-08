7 filme pe care e musai să le vezi de sărbători, pentru că n-au nicio treabă cu ele

Există două tipuri de filme de sărbători: cele cu vâsc, bărbați rotunzi în costume roșii cu mustăți albe și poveștile de dragoste plictisitoare care nu conving pe nimeni de nimic, iar apoi sunt cele care pur și simplu poartă esența sărbătorilor.

Am ajuns la mijlocul lui decembrie, ceea ce înseamnă că până acum ne-am luat deja porția de The Grinch, A Christmas Story și Love Actually. Pentru cei care s-au săturat, am făcut lista asta la care să te uiți când ești spart acasă pe canapeaua părinților.

The Shining

În acest thriller de groază, Jack Torrance (Jack Nicholson) devine îngrijitorul unui hotel gol din munți preț de o iarnă, împreună cu familia sa. Acolo, Torrence speră să-și continuie romanul, dar înnebunește ușor în timp ce aspectele supranaturale ale hotelul încep să se facă văzute, iar realitatea se rupe și-l face pe Torrence să-i atace pe cei pe care-i iubește cel mai mult. Clasicul ăsta de Kubrik merge în preajma sărbătorilor când poți să te faci comod în timpul unei nopți întunecate de iarnă.

101 Dalmațieni

Iubitoarea de blănuri Cruella de Vil a speriat copiii cu misiunea ei de a ucide 101 de dalmațieni pentru a-l găsi pe cel perfect pentru colecția ei de haine. Dar nimeni nu poate să zică că nu ar putea ține un master despre stil; de la părul ei sălbatic, în două culori, la port-țigaretul lung, de Vil nu prea-ți vine să o urăști din toată inima. Filmul îți amintește că trebuie să-i aperi pe cei mai vulnerabili dintre noi, o lecție numai bună pentru sărbători.

Spotlight

Drama biografică cu Rachel McAdams și Mark Ruffalo urmărește o echipă de jurnaliști de la The Boston Globe în timp ce investighează o epidemie de abuzuri infantile făcute de preoții romano-catolici din Boston. Deși filmul numai despre sărbători nu este, lunile de iarnă îți fac poftă de un mister bun care să te țină cu sufletul la gură – iar Spotlight o face minunat.

Rumor Has It

Sarah Huttinger (Jennifer Aniston) este logodită cu Jeff Daly (Mark Ruffalo) când descoperă că bunica ei ar fi fost inspirația pentru Mrs. Robinson din The Graduate. În timp ce încearcă să înțeleagă trecutul familiei, se încurcă cu un bărbat care are un trecut romantic cu mama și bunica ei. Filmele cu iz de sărbătoare își au locul și timpul, dar cât să poți duce? Uită-te la Rumor Has It când nu mai poți suporta săruturile de sub vâsc.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Ce ar putea fi mai interesant decât distrugerea oricăror amintiri legate de cele mai nefericite momente din viață. Să treci peste o despărțire, să uiți de mizerie și să o iei de la capăt. Eternal Sunshine of The Spotless Mind își conduce publicul într-o călătorie suprarealistă prin timp și amintiri, celebrând valoarea din experiențele umane, indiferent cât de dificile sau dureroase ar fi de acceptat. În timpul sărbătorilor, ești gata să renunți la evenimentele din anul ce a trecut și să începi ceva nou – Eternal Sunshine of The Spotless Mind, deși trist, este o introspecție bună în părțile vieții la care n-ar trebui să renunți, indiferent cât de mult te dor.

Beauty and the Beast

În versiunea asta a musicalului romantic clasic, Beauty and the Beast, Belle (Emma Watson) se îndrăgostește de o creatură care trăia în castelul din afara satului, după ce bestia l-a ținut pe captiv la început pe tatăl ei – iar apoi pe ea. Deși a fost ținută în captivitate de un animal hidos, Belle decide să facă apel la empatie și devine prietenă cu mai multe obiecte din casă, cum ar fi un sfeșnic vorbitor. În timp ce negociază cu răpitorul ei, își consolidează relațiile cu ceainicul și altele, iar bestia începe să fie mișcat de compasiunea ei. Așa începe o fantezie misterioasă despre blestemul care a adus castelul și locuitorii săi sub forma asta ciudată. Tot filmul e plin de cântece, zăpadă, lumânări și globuri – toate perfecte pentru sărbători.

Dracula lui Bram Stoker

Mulți au încercat să spună povestea lui Dracula, cel mai cunoscut vampir din istorie, dar nimeni nu a reușit cu atât de mult stil și grație ca Francis Ford Coppola în readaptarea romanului clasic de Bram Stoker. În Dracula lui Bram Stoker, ești transportat într-o lume cu adevărat magică cu costume captivante și decoruri extravagente. Keanu Reeves, Gary Oldman și Wynona Ryder te poartă prin una dintre cele mai frumoase și eterne povești despre dragoste, trădare și destin – cuprinzând tot ce ți-ai putea dori de la un film de sărbători.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.