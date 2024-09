Cum e să fii curvă cu soț și iubit

În momentul în care am citit un articol despre părerea autorului britanic Dylan Jones, mi-am dat seama că sunt o curvă adevărată, cu acte în regulă.

În articolul ăsta, Jones descrie conotația apelativului de curvă, după ce a purtat o discuție la o petrecere despre numărul bărbaților cu care s-a culcat, aproximativ 400. Pentru mine, e mic. Ce mi s-a părut mai grav au fost comentariile din articolul care a întregit eseul lui Dylan: mulți au atribuit numărul lui de parteneri sexuali cu standarde joase și respectul față de sine, chiar și presupuse „boli psihice”, de parcă valoarea cuiva scade cu fiecare persoană cu care te fuți. Au apărut și suporterii sexului liber care i-au admirat sinceritatea și i-au demontat pe puritani. Eu nu pot decât să-mi imaginez ce mi-ar spune un puritan închis la minte.

Videos by VICE

Ca să te culci cu 400 de bărbați, asta înseamnă cam 40 de parteneri pe an, timp de zece ani. Soțul meu Alex și cu mine probabil ne-am futut cu 40 de bărbați în decursul a cinci săptămâni când am fost în Europa, în luna de miere.

Am avut un threesome la vârsta de 14 ani, cu doi băieți din cartier. Am o viață sexuală activă de la 16 ani și fac sex de 32 de ani. Deci 32 înmulțit cu 40 înseamnă 1 280 de parteneri sexuali și asta cu aproximație. Numărul real de bărbați cu care m-am culcat, din câte mai țin minte, e undeva între cifra asta și 3500.

Am avut parte de mult sex și pentru asta mă simt norocos.

„Ce contează este calitatea timpului petrecut împreună, indiferent de cantitate. Încerc să-mi aduc aminte mereu că fiecare bărbat cu care mă culc este o ființă umană și că pot să-l iubesc pentru câteva minute prețioase.”

Sexul nu este doar despre descărcarea hormonală, e vorba și de conexiunile formate și intimitate. Chiar și în cele mai obscure combinații, am găsit un pic de magie. Să faci o muie unui străin la baie poate fi la fel de intim și fantastic ca orice alt sex. Sexul este transcendental și minunat, chiar dacă străinul ăla te dă la o parte, își trage pantalonii și pleacă. Chiar dacă nu o să-l mai vezi niciodată. Câteodată, tocmai de asta e mișto.

Mi-am petrecut weekendurile din adolescență acasă la prietenul meu cel mai bun din cartierul Central Park West. Tocmai ce am citit John Rechys Numbers, o veritabilă biblie a escapadelor și în scurt timp m-am trezit în parcul Griffith devorând pe oricine și oricum. Acum știu că eu căutam, mai presus de sex, prietenie și o modalitate de intimitate cu altcineva, indiferent că era pentru câteva momente. Am petrecut mult timp în care am sărutat, am futut și am ținut de mână bărbați care se masturbau, am șoptit lucruri în urechile străinilor și am împărtășit momente pierdute, mai puțin în amintirile mele.

Citește și: Am vorbit cu cei doi gay căsătoriți care luptă cu mentalitatea homofobă a românilor

Există o frumusețe reală atunci când ții pe cineva în brațe în timp ce îl penetrezi, să-i simți bătăile inimii și să-i auzi respirația sacadată. Câteodată e suficient să împarți acel sentiment și nimic mai mult. Ocazional, în momentele mele de singurătate, în care mi-era silă de mine și eram disperat, găseam pe cineva și pentru câteva minute ne ancoram unul de celălalt în lumea asta întunecată și izolată.

Nu mi-e rușine de nimic. M-am futut cu oameni extraordinari, oameni pe care îi iubesc și de care am grijă. Ăștia sunt oameni care ar face orice pentru mine și eu la fel pentru ei. Cu unii tipi încă se minte magia, de parcă ceva cu adevărat important se întâmplă.

„M-am futut cu oameni extraordinari, oameni pe care îi iubesc și de care am grijă. Ăștia sunt oameni care ar face orice pentru mine și eu la fel pentru ei”

Refuz să judec persoanele pentru alegerile personale, chiar dacă nu sunt lucruri pe care eu le-aș face. Timp de 12 ani din viața mea am fost un davist. Am lucrat ca escortă și m-am culcat cu tipi pentru o linie de coca. Am ținut în brațe bărbați, pe care i-am iubit, în timp ce mureau. Am furat de la oameni care însemnau totul pentru mine. Am fost egoist, neomenos și meschin. Am mințit, am înșelat dar am găsit salvarea: o modalitate să mă plac așa cum sunt, să mă iert și să-i caut pe cei pe care i-am rănit și să mă revanșez.

Citește și: Tipii ăștia gay din România au mai mult testosteron decât tine

Suntem niște ființe rănite și trăim într-o lume aspră. De ce să nu fim buni unii cu ceilalți? De ce să nu ne futem, sprijinim, apreciem și iubim unii pe ceilalți? Eu vreau să iubesc și să fiu iubit de cât mai mulți oameni cât o să mai fiu pe lumea asta. Sincer, îmi doresc ca soțul meu să se îndrăgostească și să fută cât mai multe persoane în viața asta și doresc același lucru pentru iubitul nostru. Doresc asta oricărui tip cu care fac dragoste, acum și în viitor.

Ce contează este calitatea timpului petrecut împreună, indiferent de cantitate. Încerc să-mi aduc aminte în fiecare zi că fiecare bărbat cu care mă culc este o ființă umană și că îl pot iubi pentru câteva minute prețioase. Pot să-l țin în brațe și să-l protejez. Asta e esența noastră și valoarea pe are o putem oferi.

Urmărește-l pe Jeff Leavell pe Twitter

Traducere: Diana Pintilie

Citește mai multe despre LGBT:

Sunt fiul gay al unui preot român care a strâns semnături împotriva homosexualilor



Tot ce știm până acum despre cazul românilor adoptați de un cuplu de homosexuali din Marea Britanie



Poveștile persoanelor LGBT agresate în România îți arată cât de încuiați suntem