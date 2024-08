Am întrebat români ce-au mâncat când s-au îngrășat cel mai tare

Mare parte din viață, adică până la 30 de ani, m-am menținut pe la 50 de kilograme. La o înălțime de 1,72 m, asta înseamnă o femeie șnur, fără forme, aproape anorexică. Prea mândră n-am fost de silueta asta a mea, deși mulți mă avertizau c-o să duc dorul zilelor în care puteam băga șaorma cu pâine, fără să se așeze ceva pe mine. Dracu’ gol, cum ar veni. După 30 de ani, a început viața aia mai așezată, de stat foarte mult cu fundul pe scaun și luat prânzul corespunzător pe la cantinele de lângă firma la care lucrez. Pe scurt, declinul siluetei mele a început odată cu prosperitatea firmelor de catering.



Când am ajuns la 57 – 58 de kilograme, am știut c-am dat de naiba. Pentru confortul mâncatului în oraș sau al comandatului de porcării rafinate la birou am plătit cu colăceii, celulita și începutul de burtă pe care n-am crezut, în trecut, c-o să le asociez vreodată cu mine. Și slăbuții plâng câteodată, să știi.

Mai nasol e că, odată cu înaintarea în vârstă, am descoperit dulciurile. La 18 – 20 de ani, puteam să mor de foame lângă un platou cu amandine sau ce vrei tu. Azi, intru în sevraj dacă stau prea mult fără o felie de tort cu ciocolată. Sau intram, pentru că da, am luat măsuri.

Mi-am dat seama că drumul spre pierzanie începe cu un abdomen pufos și-am renunțat la comoditate. Da, încerc pe cât posibil să mănânc acasă și să ies în oraș sătulă. Da, m-am apucat să fac prăjituri în casă, cu ingrediente naturale și nu cu prafuri. Și, da, mi-am dat seama că pot să rezist fără acei cartofi prăjiți, mica mea plăcere vinovată, mai mult de o săptămână. La abdomenul ăla plat, aproape concav, de la 20 de ani, nu am revenit, dar încerc. Cineva mi-a recomandat 100 de abdomene în fiecare seară, dar aștept și alte sugestii.

Până una – alta, dacă și tu ai nelămuriri din astea de body and soul, te invit să te inspiri din experiențele oamenilor ăstora. Cei care mi-au mărturisit franc ce făceau greșit, de-au ajuns să se îngrașe.

Mese împărătești seara, după ora 19

Ciprian, 35 de ani

„Când și cum m-am îngrășat cel mai mult? Am început să mănânc mult seara, după ora 19, și asta după ce m-am căsătorit, la 30 de ani. Am pus așa cel puțin zece kilograme, am sărit de la 82 la 92. Și mâncam pizza, ceea ce era și mai tragic, după o masă fixă pe la ora 14, cu felul întâi, doi și desert. Nu puteam să mă abțin să mănânc dulciuri, din acelea cumpărate din supermarket.

Este o formulă sigură de a te îngrășa serios: să mănânci mult, seara. Așa că le dau un sfat celor care vor să slăbească. E foarte simplu: țineți minte cum v-ați îngrășat? Ei bine, dacă vreți să slăbiți, faceți exact invers! E foarte simplu. Nu trebuie nici măcar să-ți interzici mâncarea, ci să ai grijă să mănânci cumpătat.“

Mâncărurile gătite ca la mama acasă și pastele oricând, oricum

Cătălina, 27 de ani

„La o înălțime de 1,63 m, am acum 55 – 56 de kilograme. Am ajuns aici de la o greutate inițială de 64 de kg, cea din vremurile în care aveam un stil de viață nesănătos. În principiu, n-o ardeam pe Cola și Mc în fiecare zi, dar am avut un an de obsesie pentru paste. Le găteam după toate rețetele și mâncam la orice oră din zi sau din noapte. Apoi, orice fel de mâncare era acompaniat de pâine.

De departe cele mai nocive mâncăruri au fost cele pe care chiar eu le găteam și la care rețetele începeau cu «se-ncinge ulei și de adaugă ceapă». Iar gogoșile, covrigii și alte produse de patiserie n-au ajutat nici ele. Cât despre program, nu aveam unul. Mâncam când mi-era foame, când venea cineva în vizită, neapărat când mă uitam la un film ori când făceam un maraton de seriale. Adică, oricând, oricum.

La ce am renunțat? La aproape tot de mai sus. Am ajuns de la 64 de kg la 55 – 56 în doar cinci luni. Nu consum pâine decât când e absolut necesar (mâncăruri tartinabile), mai slăbuț cu mâncărurile gătite (le prefer pe cele la cuptor ori în dry cooker) și spre zero cu dulciurile (noroc cu zile de nașteri și alte sărbători). Desigur, m-a ajutat să slăbesc și că-n primele trei – patru luni de dietă am mers la sală (antrenamente cardio, dar și cu greutăți!) de trei – patru ori pe săptămână. Ba, uneori, chiar și cinci zile din șapte!“

Câteva ore de somn pe noapte pot face minuni. Contra siluetei!

Narcisa, 39 de ani

„În ultima jumătate de an am luat în greutate peste 10 kilogram. Cred că problema este că am ajuns să dorm doar patru – cinci ore pe noapte și asta de aproape șase luni. În plus, am început să mănânc foarte mult dulce. Înainte nu simțeam nevoia. Nu am ore fixe la care mănânc și nici un anumit număr de mese. Îmi place să ronțăi ceva seara, când mă uit la televizor, iar de când au venit căldurile, nu-mi lipsește înghețata.

Mesele mele înseamnă lapte cu cereale dimineața, ciorbe și pizza la prânz și seara, multă înghețată, mult Pepsi și capuccino. Dar sunt hotărâtă să-mi fac curat în meniu, cât mai curând posibil.“

Alexandra, 40 de ani

„Am 40 de ani, sunt mică de statură și mare mâncătoare de dulciuri. Și cartofi prăjiți. Și la ore nepotrivite, și în cantități mari. Cu toate astea, sunt slabă. Sau, mai bine spus, eram. Nu că n-aș mai intra pe ușa acum, dar am colăcei cu care nu m-am mai întâlnit niciodată până acum. Și nu, nu dau vina pe vârstă, ci tot pe mâncare.

Am luat de la niște amici obiceiul de-a mânca chipsuri. De-alea din comerț. Cartofii prăjiți pe care-i înfulecam eu până recent erau făcuți de mine, acasă. Acum ciugulesc seara câte un tub întreg de chipsuri de n-am aer. Plus că am mai adăugat și câte un cidru tot din comerț, iar eu nu eram băutoare de sucuri sau băuturi atât de dulci.

Totul s-a dat peste cap în organismul meu odată cu aceste schimbări, iar acum mă chinui la sala să scap de urmări. Cu greu am renunțat la chipsuri. Și tot mă mai gândesc la ele câteodată. Amor nebun!“

Ia cu pâine și fast food!

Andreea, 26 de ani

„Toate alimentele nesănătoase care mi-au adus kilograme în plus au fost carbohidrații – pâinea, pastele, cartofii, mâncarea tradițională, combinațiile de bombe calorice gen fast food sau cartofi cu carne și cu pâine, dar și mâncatul la ore târzii sau în cantități mari și, nu în ultimul rând, consumul mare de dulciuri. La toate acestea, trebuie adăugat și sedentarismul. Obișnuiam să mănânc seara târziu sau aveam mese neregulate, ceea ce îmi dădea peste cap metabolismul și încetinea arderea grăsimilor. Sau obișnuiam să mănânc în cantități mai mari la o singură masă.

Ca să slăbesc nu am renunțat la nimic, ci am redus din alimente și am început să fac sport în mod constant. Sunt mult mai antentă la cât mănânc, când mănânc și ce mănânc. Am mese regulate, adică trei pe zi, și mănânc lactate, cereale integrale, fructe și legume și mâncăruri preparate ușor, la cuptor sau pe grătar, ori fierte.

Consum multe proteine și am redus considerabil pâinea și dulciurile. În plus, am mese fixe și gustări sănătoase atunci când e nevoie, dar am și cheat days, însă compensez cu sport. Și am grijă să mă hidratez cu multă apă și ceai de ghimbir.“

Sper că acum, la final, să-ți faci și tu o listă cu ce n-ar trebui. Sigur, nu sunt surprinzătoare toate astea, dar e mai bine să înveți din experiențele negative ale altora decât să le ai pe ale tale. Și dacă tot ți-ai plănuit niște maratoane cu multe seriale vara asta, bagă doar binging și nu mâncare.

