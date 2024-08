Câți bani câștigă în realitate modelele de videochat

Sunt multe moduri de a face bani din pat, dar niciunul atât de atractiv ca videochatul. Pe măsură ce jobul e tot mai destigmatizat, numărul persoanelor care lucrează în industrie crește, conform spuselor Elysiei Downings, o videochatistă de 29 de ani din Derbyshire. „Competiția e tot mai acerbă”, mi-a zis.

Cifrele par să-i confirme spusele. Platforma principală de videochat din UK, AdultWork, se laudă că pe site lucrează în orice clipă până la 50 de mii de fete. E greu să colectezi date clare despre cât se câștigă în industria asta, dar ONS a estimat în 2014 că industria valorează 5,3 miliarde de lire numai în Marea Britanie.

Dar cât câștigă, de fapt, videochatistele? Percepția fiecăruia despre bani e diferită, așa că am hotărât să aflu chiar de la fete.

Elysia Downings. Fotografie din arhiva ei.

ELYSIA DOWNINGS, 29 DE ANI, DERBYSHIRE

VICE: Crezi că oamenii au o idee greșită despre cât câștigă videochatistele?

Elysia Downings: Cred că circulă multe informații false, sinceră să fiu. Oamenii cred că e un job simplu și că nu necesită talent sau investiții, dar nu e cazul. Dacă se plătește bine, e pentru că modelul se pricepe la ce face – la fel ca în orice alt job.

Te gândeai cât o să câștigi înainte să te apuci de videochat?

Nu prea! A fost, așa, ultima mea șansă, pentru că tocmai îmi pierdusem jobul, și am un copil mic de crescut. Inițial am semnat contract cu Off The Record, o agenție, și am câștigat șapte sute de lire în prima săptămână. Nu mi-a venit să cred! Atunci am știut că făcusem alegerea corectă.

Dar cum funcționează industria? Cum ești plătită și de către cine?

Mă loghez pe AdultWork și pornesc camera. Prețul se taxează pe minut și variază de la o fată la alta. De exemplu, eu iau două lire pe minut pentru grupurile de chat, cele în care mai mulți clienți intră în aceeași cameră. În aceste cazuri, ți se dă bacșiș – odată, am primit câte zece lire de câte ori mi-am tras o palmă la fund. A fost o nebunie, dar m-am simțit atât de bine! Pentru sesiunile private, cu un singur client, iau patru lire pe minute, iar dacă am o ședință de dominare, taxez opt lire pe minut. Dau 35% din tot ce câștig platformei AdultWork, cinci procente agenției și trei procente unui alt furnizor de software. Pe lângă asta, mai sunt și sugar baby.

Cât ai câștigat cel mai mult într-o săptămână?

Cam cinci mii de lire! Dar s-a întâmplat și să lucrez opt ore și să câștig doar o liră! Depinde de mulți factori. E un job unde primești exact cât investești – cu cât lucrezi mai multe ore, cu atât îți faci mai mulți clienți fideli. Practic, câștigurile nu au limită, depinde de tine.

SCARLETT, 29 DE ANI, BRISTOL

VICE: De cât timp faci videochat?

Scarlett: De un an, part-time.

Cum ți se pare?

Minunat! Mi-aș fi dorit să încep mai devreme, dar mi-a fost rușine, pentru că e un domeniu stigmatizat. Mi-a permis să-mi cresc veniturile, am putut face o excursie de două luni prin Thailanda!

Cât ai câștigat până acum?

Cam șapte mii de lire. Dar lucrez doar part-time și am luat pauza aia de două luni pentru călătorie. Mai fac și masaj, dar mai bine câștig din videochat.

Merită să dai un procent la agenții?

Clar! Am cunoscut multe fete minunate și, sincer, te ajută mult să ai o rețea de susținere când ești începătoare în domeniu. Agențiile ne promovează mult, iar asta ne ajută să găsim clienți.

Lola Moon. Foto: Steeve Thielleux

LOLA MOON, 24 DE ANI, DORSET

VICE: Aveai idee cât o să câștigi când te-ai apucat prima oară de videochat?

Lola: Nu! La fel ca multe alte fete, am început să fac asta ca să am niște bani pentru călătorit după facultate. În prima săptămână de lucru part-time, am câștigat cinci sute de lire. După câteva luni, am renunțat la jobul la un magazin unde lucram, și am făcut doar videochat.

Cum începi să faci bani din asta?

Eu am intrat pe chat-ul gratis ca să obțin niște atenție la început. Apoi am început să iau oamenii pe grupuri de chat sau în chat-uri private. Un lucru pe care multă lume nu-l înțelege e că nu mă dezbrac atât de des pe cât se crede. Nu pe grupurile de chat. Uneori le arăt sânii câteva secunde pentru bacșișuri consistente.

Cât ai câștigat cel mai mult într-o săptămână?

Șapte sute de lire, după ce am achitat taxele. Înainte să fac asta, nu reușeam să pun deoparte niciun ban – jobul ăsta mi-a permis să strâng șase mii de lire și să călătoresc prin India. Fiecare are părerea lui despre videochat, dar mie mi-a oferit o libertate financiară de care n-am avut parte la niciun alt job.

Elizabeth. Foto: Elysia Downings

ELIZABETH, 26 DE ANI, SCOȚIA

VICE: Am auzit că ai profituri mari! Cât ai câștigat în primul an de videochat?

Elizabeth: E o nebunie. M-am apucat de asta cu gândul că o să fac o mie de lire pe săptămână. Și, după un an, am început să am câștiguri de șase cifre. Într-o săptămână proastă, scot două mii de lire. Sunt foarte recunoscătoare, pentru că am putut să strâng bani să-mi cumpăr o casă.

Ai câștigat mereu atât de mult?

Sincer, da! Nu doar din videochat, eu sunt și dominatrix.

Ai vreun sfat pentru femeile care vor să facă bani?

Fii tu însăți. Eu sunt chiar bleguță pe cameră, sunt mereu așa cum simt. Nu încerc să joc un personaj sexy și cred că clienții îmi apreciază autenticitatea, pentru că așa putem construi o relație reală.

Cred că e greu să nu lași banii ăia să ți se urce la cap…

Să știi! E important să nu te lași purtată de ego. Eu sunt cu picioarele pe pământ, am o viață normală, nu am cheltuieli mari și locuiesc într-un apartament mic, dar drăguț. Cu cada stricată. Donez mulți bani organizațiilor caritabile, pentru că e important să folosești banii și în scopuri mai puțin egoiste.

