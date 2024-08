Fotografii cu tranziția Anei de-a lungul a cinci ani

Camera de fumat a Institutului Saint-Luc de Tournai a fost locul de întâlnire pentru Anna și Chloé în timpul studiilor. Oricât ar fi de periculoase țigările, nimeni nu poate nega că au un rol social.

Între cele două s-a dezvoltat o prietenie bazată pe încredere care i-a dat Annei curajul să devină cine e azi. Timp de cinci ani, Chloé i-a documentat tranziția prin fotografii care i-au permis Annei să-și urmărească propria evoluție și să devină tot mai conștientă de identitatea ei.

VICE: Anna, când ai realizat care e identitatea ta și ai început să te gândești la tranziție? Anna: Foarte devreme, încă din copilărie. Fie că e vorba de terapia hormonală sau de schimbarea sexului în buletin, deja mă gândeam la tranziție când am cunoscut-o pe Chloé. Ea mi-a dat curajul să încep să fac acești pași. Aveam 15-16 ani. După ce m-am întâlnit cu Chloé, totul s-a accelerat.

A fost doar o coincidență sau chiar datorită ei s-a întâmplat tranziția? Anna: Chloé mi-a dat foarte multă încredere în mine. Înainte s-o cunosc pe ea, eram foarte retrasă, mereu considerasem că situația mea e un handicap. Ea a fost prima persoană care m-a ajutat să înțeles că eram frumoasă și interesantă și în niciun caz monstruoasă, așa cum mă numesc multe persoane. Chloé a fost prima care mi-a permis să mă accept și mi-a validat existența și emoțiile.

Așadar, înainte să începeți proiectul foto, erați deja prietene. Anna: Absolut.

Când ai început să te interesezi de procesele clinice? Anna: Am pregătit treaba asta mult timp, fără să știe ai mei. În Saint-Luc, am primit ajutor de la o profesoară care m-a ascultat. I-am cerut sfatul și ea m-a pus în legătură cu oameni care mă puteau ajuta. M-am pregătit pentru tranziție până la 18 ani, pentru că nu puteam face nimic fără consimțământul părinților mei. De ziua mea, când am împlinit 18 ani, i-am anunțat de planul meu. A urmat o perioadă în care am vorbit mult despre asta și m-am consultat cu doctori și endocrinologi.

Când a început proiectul? Chloé: Am avut un proiect în primul meu an la Saint-Luc: masculin și feminin. Am remarcat-o pe Anna în fumoar și am abordat-o. Cum era foarte androgină, nu-mi puteam da seama dacă e bărbat sau femeie. Ne-am împrietenit și proiectul a urmat în mod natural. Când am făcut primele fotografii, i-am dat Annei hainele mele și ne-am distrat. Așa a început totul.

Am ajuns să facem fotografii timp de cinci ani. Inițial, nu știam multe despre asta. M-am băgat fără să calculez ce ar însemna. Nu știam că va urma o astfel de transformare fizică. Nici n-am vrut să fiu prea intruzivă în viața ei. E un subiect puternic și delicat.

Dacă proiectul a durat cinci ani, înseamnă că l-ai continuat și după ce ai absolvit Saint-Luc? Chloé: Da, am simțit că e un proiect pe termen lung și că trebuie să documentez toată evoluția. Am continuat până în 2020.

Acum îl considerați încheiat? Chloé: Ne-am gândit să luăm o pauză ca să putem pune la punct o carte, dar nu vrem să ne oprim de tot. Plus că nici pandemia nu ne-a ajutat.

Care au fost cele mai mari provocări ale tale ca fotografă? Chloé: Faptul că nu am vrut să devin prea intruzivă într-un mod pervers. Am profesori care m-au îndemnat să o dezbrac mai mult pe Anna, s-o spionez la ea acasă. Dar eu n-am vrut s-o grăbesc sau să o fac să se simtă inconfortabil.

Anna, s-a schimbat relația ta cu aparatul foto pe parcursul proiectului? Anna: Absolut. Până la Chloé, nimeni nu se uita la mine. Sunt sensibilă și mă afectează multe lucruri. A fost prima oară când m-am simțit bine să mă uit la imagini cu mine. Până să încep proiectul, nu trăiam cu adevărat. Eram închisă în mine.

Te-ai simțit confortabil încă de la primele fotografii? Anna: Da. Îmi amintesc că am fost mai timidă la început, dar m-am simțit în siguranță. Nu m-am mai gândit la toate lucrurile care mă împovărau. A venit natural.

Crezi că fotografia scoate în evidență lucruri pe care alte arte nu le arată? Chloé: Cred că fotografia i-a permis Annei să se vadă și să se cunoască pe ea însăși. Încă de la primele fotografii, am reușit să scoatem din ea lucruri care până atunci fuseseră ascunse. Când te vezi într-o fotografie, vezi lucruri noi despre tine. Mai multe decât ai vedea într-un text despre tine, de exemplu.

Deci fotografia a avut un rol real în construirea identității tale. Anna: Da, m-a făcut mai conștientă de mine. Mi-a dat încredere în mine. E prima oară când am avut încredere în cineva, iar chestia asta se vede în fotografii.

Proiectul are o parte mai regizată, în studio, și una mai spontană, acasă. Chloé: Ne-am jucat cu ambele. Studioul e un loc în care amândouă ne simțim confortabil și în siguranță. De fiecare dată, studioul ne-a permis să intrăm în altă etapă, să descoperim ceva nou. Studio, apoi acasă la ea, studio, apoi acasă la mine. Ultimele fotografii din fundal au fost făcute înainte de operație.

Deci veți continua proiectul și în viitor. Anna: Da. Tranziția mea va lua o nouă turnură, după operație. Înainte de tranziție nu am putut trăi normal. Nu voiam să fiu diferită de alții, voiam să mă integrez. Abia cu Chloé am reușit. Tranziția nu se încheie odată cu operația. Trebuie să mă adaptez, să scap de dubiile pe care le aveam înainte.

Ai intenționat ca prin proiectul foto să le spui oamenilor cum să te privească? Anna: Cumva, da, la început. Acum nu. Acum vreau doar să deschid o discuție despre problemele de gen. Vreau să îi facă să gândească, fără să încerc să îi conving de nimic.

Articolul a apărut inițial în VICE Belgia.