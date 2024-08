Am mâncat stridii o săptămână întreagă ca să văd dacă mor după sex

Acum câteva săptămâni, am ieșit la o întâlnire cu un tip care nu suporta fructele de mare. Am comandat o porție mare de stridii și m-am îndopat cu ele sub privirea lui, pe jumătate dezgustată, pe jumătate amuzată, până când i-am surprins expresia.

„Ce e?” l-am întrebat, cu gura plină.

„Știi că stridiile sunt afrodiziace, nu?”

Am dat ochii peste cap și am hotărât că probabil n-o să fac sex cu el, după care m-am întrebat cât de multă dreptate are. Mai târziu, după ce am ajuns singură acasă, am căutat pe Google: „Stridiile sunt afrodiziace?”, dar n-am găsit nimic concludent. Am descoperit că sunt pline de zinc, care ajută la producția de testosteron și crește apetitul sexual atât la bărbați, cât și la femei, dar majoritatea informațiilor pe care le-am găsit păreau foarte non-științifice.

Așadar, în numele științei, am hotărât să țin un regim cu stridii timp de o săptămână. Planul era să mănânc un număr tot mai mare în fiecare zi. Între timp, îmi vedeam de viața mea obișnuită. Singura diferență era că urma să aflu de câte stridii e nevoie ca să te exciți.

Luni: o stridie

Am început cu o stridie, deci nici nu mi-am satisfăcut foamea, nici nu mi-a crescut apetitul sexual. Eu lucrez serile într-un bar plin de tipi care miros a parfum Tom Ford și poartă pantofi scumpi, așa că m-am dus la job ca de obicei, dar n-am simțit nimic deosebit. Bineînțeles, am flirtat – mereu o fac –, dar cred că eram mai interesată de pantofi decât de bărbați.

Voi face o paranteză: Am descoperit că prima asociere între stridii și libidou a fost făcută de împăratul roman Aulus Vitellius, care ar fi consumat 1 200 la un festin în 69 AD. Mi s-a părut drăguț, dar se pare că mitul a fost cu adevărat întărit de faimosul cuceritor venețian Giacomo Casanova. Conform jurnalului lui Casanova, acesta consuma zeci de stridii la micul dejun, mai ales pentru efectul lor afrodiziac. A scris și despre cum pot fi utilizate în jocul seducției:

„I-am pus cochilia pe buze și, după ce a râs îndelung, a sorbit interiorul moale al stridiei și l-a păstrat între buze. Mi-am lipit imediat gura de a ei și i l-am furat…”

Marți: două stridii

Marțea a fost înnorat și urât și m-am simțit nasol de tot. Morocănoasă și în plin sindrom premenstrual, m-am dus la vinotecă să beau și să mănânc stridii. Tipul de la bar mi-a dat numărul lui de telefon, ceea ce cred că era împotriva regulamentului. În orice caz, când am ieșit de acolo mă simțeam mult mai bine, deși nu știam exact de ce: de la alcool, de la numărul de telefon sau de la cele două stridii.

În noaptea aia am fost la ziua de naștere a unei prietene și m-am sărutat cu o fostă iubită. Umblăm în aceleași cercuri, dar eu am tot evitat-o, așa că nu intenționasem s-o întâlnesc. Am avut o despărțire destul de urâtă și de atunci nu m-am mai gândit la ea dintr-o perspectivă sexuală. Dar ghici ce? În seara aia am făcut sex super marfă. De ce am făcut asta? Știam că o să stârnim din nou drama, dar am făcut-o oricum. O fi fost de la stridii?

Miercuri: patru stridii

Am început ziua cu o discuție cu o femeie pe nume Emily Currie, care e dieteticiană la clinica RDNS din Adelaide. Emily e de părere că legătura dintre excitație și stridii depinde mult de starea mea.

„Valoarea, gustul, textura, aspectul și statutul mâncării din mintea ta afectează orice creștere a dorinței”, a zis ea.

Emily are dreptate, pentru că, evident, stridiile arată ca niște vagine. Straturi moi și sărate de carne în jurul unei perle…mmm… plus că sunt scumpe ca naiba. E posibil să mă excite și din toate aceste motive.

„Savurăm mâncărurile scumpe când le asociem cu valoarea și statutul”, a explicat Emily. „Iar dacă savurăm mâncarea fără grabă, experiența e mai intensă și mai plăcută.”

Acestea fiind zise, m-am dus la altă vinotecă să îmi savurez cele patru stridii și să dau pe gât niște șampanie. Mă simțeam foarte bine. Nu excitată, ci într-o stare care cerea șampanie și o carte bună. Dar tocmai atunci a trecut pe lângă mine un tip pe care îl plac de ceva vreme. I-am făcut semn să se așeze și, cum nu avea planuri, a rămas cu mine și ne-am îmbătat.

Evident, am ajuns să ne sărutăm și m-am excitat teribil. Dar nu ne-am tras-o. Aș fi vrut, dar a fost una dintre nopțile alea în care n-a mers. Uf!

Joi: opt stridii

Am fost la piața Regina Victoria și am mâncat singură o tavă de stridii. Au fost delicioase. Atât de proaspete și zemoase, dar, sinceră să fiu, nu mi-au tratat mahmureala. M-am dus acasă și nici măcar n-am avut chef să mă masturbez. A fost cea mai dezamăgitoare zi.

Vineri: 16 stridii

Până acum, am observat că stridiile funcționează diferit în funcție de stare. În zilele optimiste, au părut să-i dea vieții o aură excitantă, dar în zilele proaste, mi-au adus doar bucurie culinară și n-au reușit să mă facă să mă simt sexy.

Vineri a fost una dintre aceste zile. A început la bar cu un pahar de lichior și 16 stridii și, deodată, m-am uitat în jur și am văzut că eram înconjurată de bărbați. Apăruseră din senin. Dar m-am uitat la ei și la farfuria cu cochilii goale și n-am simțit nimic. Nicio căldură între picioare, nicio dorință disperată de a săruta pe cineva. În momentul acela am hotărât că efectele medicale ale stridiilor depind de emoțiile mele existente și nu au efect pe cont propriu.

Sâmbătă: 32 de stridii

N-am avut timp să iau micul dejun, așa că am mâncat direct 32 de stridii. Dap. 32. Le-am mâncat într-un parc și, sincer, mi s-a făcut cam rău. Erau incredibil de proaspete, poate prea proaspete. Cred că ar fi mers niște topping la ele să le ia din gustul de apă de mare. A trebuit să mă întind după ce le-am mâncat. Dar apoi, în timp ce dormeam, s-a întâmplat ceva neașteptat: m-am excitat îngrozitor.

Am avut numai vise cu stridii. Mă tăvăleam prin deșert, mă sărutam cu cineva și persoana respectivă îmi tot spunea că miros a stridii. Apoi m-am trezit din somn cu gândul că sunt gata de distracție.

Am lucrat iar la bar și am primit două numere de telefon, după care m-am culcat cu tipul pe care îl plăceam de câteva săptămâni și cu care mă întâlnisem în restaurant miercuri. Uau. Mulțumesc, zâna stridiilor. A fost cea mai tare partidă de sex pe care am avut-o în luni de zile. M-am simțit epuizată, satisfăcută și liberă.

Duminică: o grămadă de stridii, dar nu 64, pentru că mi s-a făcut rău

M-am trezit din nou excitată. În timp ce zăceam în pat, m-am gândit că probabil am fost mai excitată decât de obicei toată săptămâna. M-am gândit zilnic la stridii și la conținutul lor nutrițional, ceea ce m-a făcut să mă concentrez pe propriul corp, iar asta m-a dus cu gândul la sex. În general, treaba asta m-a făcut mai sociabilă în situațiile în care îmi doream să fac sex, ceea ce a dus la și mai mult.

Duminică m-am apucat de un munte de stridii, dar mi s-a făcut rău și am renunțat. Eram mai mult excitată decât înfometată, așa că am ieșit, am băut niște cocktailuri și am ajuns acasă la tipul cu care făcusem sex cu o noapte înainte.

E greu să măsor cât sex fac în fiecare săptămână, pentru că nu sunt într-o relație, așa că variază. În timpul săptămânii cu stridiile, am făcut sex de trei ori cu două persoane diferite, ceea ce nu e vreun record. Dar provocarea era să îmi dau seama dacă mă simt mai excitată. Și pot spune că a funcționat. Am fost excitată cam în fiecare zi.

Chiar cred că stridiile sunt un afrodiziac subtil, dacă mănânci foarte multe. Sub zece e o pierdere de timp. Peste 16 deja sună promițător. Dar dacă mănânci peste 32 într-o zi bună, asigură-te că ai cu cine să faci sex.

