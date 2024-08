Ce superstiții și ritualuri îi ajută pe studenții români în timpul sesiunii

Că e februarie sau iunie, un singur cuvânt bagă spaima în toți studenții. Nici nu l-am rostit și deja știi la ce mă refer: „SESIUNE”! Îți vin în cap toate înjurăturile posibile, te întrebi pe unde sunt hainele norocoase, pixul cu care iei note mari, cine are cursuri sau nu.

Mai toți studenții au superstiții în perioada asta, inclusiv eu: la examenele orale intru ultimul (până atunci aflu tot ce au fost întrebați colegii), am un pix pe care-l folosesc la toate examenele, iar pe lângă asta, niciodată nu-mi iau foi la mine, mereu împrumut. De asemenea, merg la examen îmbrăcat cât mai office și-s plin de încredere, de parcă aș cunoaște răspunsurile la toate întrebările din Univers.

Am și un ritual cu muzică motivațională pe care o ascult înainte de a merge la examene: de la „Good feeling”, de Flo Rida, până la „Merge bine afacerea”, de Nicolae Guță, iar uneori bag chiar și o „Regina din Maroc”, de regele Salam. Altfel pleci la examen când îți iei energia aia blanao. Și toate chestiile astea funcționează, pentru că, în trei ani de facultate, nu am avut nici măcar o restanță.

Așadar, dacă nu prea ai învățat pentru sesiune și metodele mele de a fenta Sistemul nu-ți fac cu ochiul, vezi mai jos ce mi-au zis studenții despre ritualul lor înainte de examene.

Alexandru, 22 de ani

Nu cred prea tare în treaba cu pisica neagră sau altele, dar când vine sesiunea, chiar dacă am învățat sau nu, am două chestii pe care le fac la fiecare examen. Înainte să plec de acasă, în timp ce mă schimb, dau drumul la „Am norocul scris în frunte”, de Florin Salam. Înainte să intru-n examen o bag din nou în căști, o bat lent pe picior și apoi intru în bancă, fac o cruce, precum fotbaliștii când dau gol, și mă pun pe treabă. Ori copiez, ori scriu ce am învățat. În 95% din cazuri a funcționat, pentru c-am avut doar două restanțe timp de trei ani.

Ioana, 22 de ani

Când vine sesiunea mă pun pe învățat, dar am și câteva chestii pe care le urmez cu sfințenie. În primul rând, nu duc niciodată gunoiul înainte de examen, ca să nu dau zecele afară în casă. În al doilea rând, ca să mă simt sigură pe mine, îmi fac unghiile și mă îmbrac elegant, mai ales dacă este un examen oral.

Mihaela, 22 de ani

Sunt puțin mai emotivă și vreau mereu să iau note mari, chiar dacă o să par tocilară. Învăț mereu din timp, până în ziua examenului, chiar până intru-n sala unde susțin proba scrisă sau orală. Superstiția mea a pornit de la bunica, care mi-a spus că, dacă dorm cu un caiet sub pernă, voi lua notă mare. Asta am făcut în liceu și încă o fac la facultate, când am câte un examen greu, unde contează să iau măcar cinci.

Florina, 22 de ani

La mine superstiția este puțin ciudată, dar a ținut mereu. Totul ține de ochiul care mi se zbate în ziua examenului. Dacă mi se zbate cel drept, atunci e clar că îl voi pica, dacă se zbate cel stâng, îl iau sigur. Era bun încă un ochi care să-mi spună și nota, dar măcar aflu înainte de examen dacă iau cinci sau nu.

Sabina, 21 de ani

Nu mă panichez aiurea, învăț ca orice student pe ultima sută de metri, dar când vine vorba de cel mai greu examen, registrul se schimbă. În noaptea dinaintea lui nu citesc nimic, ies în club și apoi merg să-l dau. Faza amuzantă este că nu am avut nicio restanță până acum. Se pare că superstiția mea a ținut.

Florian, 20 de ani

Eu nu citesc nimic în ziua examenului, dar am două melodii pe care le ascult mereu când plec de acasă, dar și înainte să intru în sală. Chiar dacă sunt genuri diferite, mie melodiile astea îmi dau un vibe bun și parcă scrisul merge mult mai bine: „În lipsa mea”, de Smiley, dar și o manea forță de pe meleagurile noastre, „Ruleta Rusească”, de Dani Mocanu.

Andreea, 20 de ani

Ritualul meu înainte de examen este unul foarte „complex”: scriu pe foi galbene (așa am auzit că îți memorezi mai repede notițele) și mestec gumă în timp ce învăț, dar și când dau examenul, pentru că, astfel, îmi aduc mai ușor aminte ce am învățat. Iar în ziua cu pricina am un baton de ciocolată și un „Doamne ajută!” mereu la mine.

Ștefan, 22 de ani

Nu am superstiţii în legătură cu examenele, dar am câteva obiceiuri. Nu cred că e unul pe care îl practic doar eu: când vine sesiunea, parcă am chef de curăţenie, stau mai des de vorbă cu mama, anul trecut am tuns şi câinele, doar ca să nu pun mâna pe cursuri. În anul întâi, la primul meu examen, mă simţeam puţin rău şi am zis să cumpăr ceva dulce: un Kinder Bueno şi o apă. Ulterior, la fiecare examen veneam cu acest „starter pack” inventat. A doua sesiune am zis să păstrez tradiţia. Bine că de la an la an am tot mai puţine examene, pentru că nu vreau să fac diabet.

Adrian, 19 ani

Înainte de fiecare examen, în timp ce mă îmbrac și mă pregătesc, fac un pariu cu mine: de exemplu, că la ora 09:30 trebuie să fiu la metrou. Dacă nu ajung la ora stabilită pe peron, e clar că pic examenul. Chestia asta s-a adeverit în toate cazurile, așa că prefer să alerg și să iau examenul.

Claudia, 21 de ani

Întotdeauna am lucrat mai bine sub presiune, că așa mi-e stilul. Nu am cine știe ce superstiții, dar pot spune că noaptea îmi e sfetnic bun: dau play la un mix chill de câteva ore și încerc să răsfoiesc materia în cel mai logic mod posibil. Dacă noaptea începe bine, construiesc și niște anagrame prin care să rețin mai ușor. Un alt lucru pe care îl fac este să-mi scriu numele, prenumele și data cu același pix pe care l-am folosit când am dat bacul. Încerc să țin de el măcar până termin facultatea.

Alexa, 23 de ani

De obicei, dau bani tuturor cerșetorilor care-mi ies în cale. Chiar și când mă grăbesc să ajung, tot mă opresc să le dau ceva, ca să îmi meargă bine la scris și să nimeresc un subiect bun. Totuși, cum aproape înainte de fiecare examen întâlnesc mai mulți cerșetori decât de obicei, cred că data viitoare o să iau un Uber, ca să nu dau faliment.

Camelia, 22 de ani

Când se apropie sesiunea, încep să stau mai mult în casă. Cu două-trei zile înainte de examen nu mai ies deloc, ca să nu mă simt vinovată, chiar dacă nu învăț prea mult. Ca toată lumea, am și eu haine norocoase, pe care le-am purtat și la alte examene. Îmi pregătesc hainele de notă mare mai bine decât materia. O altă chestie: când am examen oral, nu mă aranjez prea tare, ca să pară că am învățat toată noaptea.

