Poveștile horror pe Tinder și alte aplicații de dating ale celor care au vrut să agațe așa

Intri pe Tinder și alte rețele de dating cu speranță. Apoi lucrurile se schimbă. Fie că ai dat peste un West Elm Caleb (un tip de pe Hinge care a ajuns viral după ce mai multe femei au realizat că le-a ghostuit simultan) sau peste un Tinder Swindler (șarlatanul care a pozat în fiul unui miliardar ca să păcălească femeile de pe rețea și le-a luat banii), sigur ai avut și tu parte de cel puțin un date dezastruos pe rețelele de agățat.

Când vine vorba de oameni pe care îi cunoști pe aplicații ca Tinder, de obicei nu ai idee cine sunt și care e faza cu ei. Bineînțeles că par amabili și fermecători inițial, dar e aproape imposibil să stabilești dacă persoana cu care rezonezi pe o aplicație e la fel de ok și în viața reală.

Uneori, când mergi la date pe bune, moare toată chimia pe care ați dezvoltat-o în online. Sau, dacă ai ghinion, poți ajunge într-un loc super dubios, ca femeia pe care un tip de pe Tinder s-a gândit să o ducă la date la morgă.

Am rugat câteva persoane să îmi povestească cele mai dubioase și nasoale date-uri ale lor de pe aplicațiile de dating ca Tinder, Grindr și altele. Sper ca poveștile lor să te ajute să nu uiți că, deși rețelele sociale sunt adesea niște spații toxice și pline de troli, aplicațiile de dating sunt și mai nașpa. Sau, nu știu, măcar să simți că nu ești singurul sau singura care a avut ghinion să dea peste oameni dubioși în timp îți căutai dragostea vieții.

Pe Tinder: „Avea cuțite ascunse în diverse colțuri ale casei”

Am făcut match cu fata asta acum câțiva ani și ne-am înțeles foarte bine. Am vorbit prin mesaje câteva săptămâni și apoi am hotărât să bem ceva împreună ca să ne cunoaștem mai bine.

Familia ei era plecată din oraș, așa că m-a întrebat dacă vreau să ne vedem la ea. Am ajuns seara, pe la 10.

Locuia într-o clădire din aia sofisticată, cu multă pază, așa că m-am gândit că de aia se simte în siguranță să cheme un necunoscut la ea. La început a fost un pic ciudat, dar pe măsură ce am băut niște alcool, ne-am relaxat. Am întrebat-o cum de i s-a părut ok să invite acasă un necunoscut.

A zis că avea ceva să-mi arate și a scos un cuțit de sub una dintre pernele canapelei pe care stăteam. Apoi a început să scoată cuțite din toate colțurile casei, inclusiv din spatele picturilor de pe pereți și de după televizor. Avea cel puțin cinci cuțite ascunse.

M-am speriat, dar am încercat să nu arăt asta. În orice caz, la scurt timp, am plecat de acolo. Mai târziu, am realizat că, deși mă speriase cu cuțitele alea, probabil erau doar un mijloc de apărare pentru ea.

Sameer, 25 de ani, marketing manager

Pe Grindr: „Aproape m-a sugrumat”

În 2019, am început să ies cu un tip de pe Grindr. Era cu câțiva ani mai mare decât mine, dar părea super dulce și carismatic. Locuia într-o vilă imensă cu 12 camere la marginea orașului meu natal, așa că mergeam cu mașina la el în fiecare weekend.

Când era vorba de sex, era mișto și se purta ca și cum eram singura persoană de care era interesat. Dar, treptat, după al treilea date, am început să observ niște lucruri ciudate. Când ne-o trăgeam, începea să plângă și să facă niște zgomote și fețe ciudate, de parcă se sufoca. Sau se trezea pe la trei dimineața să facă duș sau ritualuri puja.

Am încercat să ignor chestiile astea, dar scotea sunete dubioase de fiecare dată când făceam sex și uneori începea să mă lovească atunci când se apropia de orgasm, fără să fi discutat asta cu mine înainte. Deja mă atașasem de el, așa că am încercat să-i găsesc scuze. Dar, într-o zi, a fost prea dubios.

Făceam sex pe canapea când deodată m-a apucat de gât și a început să mă strângă. Inițial, am crezut că e o fantezie inofensivă de-ale lui. Dar a devenit tot mai brutal și deja nu mai puteam respira. I-am zis să se oprească, dar n-a vrut. Atunci mi-a intrat în funcțiune instinctul de supraviețuire. Am înhățat o tigaie, i-am dat cu ea în cap și a fugit. A alergat după mine, dar am reușit să ies.

Cred că persoanele queer din orașe mici au opțiuni limitate și ajungem să avem întâlniri cu oameni periculoși. Și mai și acceptăm să ne întâlnim cu ei în condiții de discreție maximă, că na, să nu știe lumea că suntem gay. Eu consider că la faza asta am scăpat ca prin urechile acului, pentru că eram la mama dracului și nimeni nu m-ar fi auzit dacă strigam după ajutor.

Aditya, 23 de ani, student

Pe Hinge: „Mi-a dat papucii în mijlocul unui festival, în alt oraș”

Am făcut match cu tipul ăsta de pe Hinge și ne-am înțeles bine din prima. Aveam gusturi foarte similare în muzică și ne-am făcut unul altuia playlist-uri. După vreo săptămână, m-a invitat în oraș. A fost un gentleman și nici n-a propus să facem sex, așa că m-am relaxat.

Am mai ieșit de două ori cu el și apoi m-am culcat cu el. După aia am plecat din oraș câteva zile, dar când m-am întors l-am contactat și m-a întrebat entuziast dacă vreau să merg cu el la un festival la cinci ore distanță de orașul nostru, unde avea concert unul dintre artiștii noștri preferați. La festival, mi s-a părut că e o atmosferă ciudată între noi, dar n-am dat importanță.

Cam la o oră înainte de concertul pe care îl așteptam, eram un pic amețită și m-am întins spre el să îl sărut. Atunci s-a uitat în ochii mei și mi-a dat vestea: Cât plecasem din oraș, cunoscuse pe altcineva și nu mai voia să se vadă cu mine. Ceea ce ar fi fost ok, dacă mi-ar fi zis asta înainte să mergem împreună în alt oraș. L-am întrebat de ce m-a chemat să vin cu el și a zis: „A, n-am avut cu cine să merg la festival și n-am vrut să merg singur”.

Claire, 23 de ani, copywriter

Pe Grindr: „Mi-a furat lucrurile în timp ce dormeam”

După o despărțire, mi-am făcut cont pe toate aplicațiile de dating. După ce am dat peste mulți dobitoci, în sfârșit am găsit un tip pe Grindr care era super politicos, sexy și cu talent la conversație. Cum greu găsesc astfel de tipi, am trecut peste red flags când m-a întrebat ce job am, unde locuiesc, în ce vacanțe îmi place să merg, unde fac cumpărături – pe scurt totul. Mai avea să mă întrebe câți bani am în cont.

După ce am vorbit cu el câteva zile, l-am chemat la mine. M-am îmbătat mai mult decât el, dar am făcut sex mișto și a dormit la mine.

A doua zi, când m-am trezit, n-am mai găsit laptopul și nici portofelul. Nici cheile de la mașină nu mai erau. M-am speriat și am fugit afară. În dimineața aceea, șoferul meu venise mai devreme și mi-a povestit că spăla mașina când tipul ăsta i-a zis să-i dea cheile să meargă să cumpere micul dejun. Dar șoferul n-a vrut să i le dea și i-a spus că îl duce el cu mașina până acolo, dar i-a zis că s-a răzgândit.

Mai târziu, am descoperit că lipseau și alte lucruri: o scrumieră, o lumânare, o pereche de pantofi scumpi și un vinil. Am încercat să dau de el, dar nu l-am mai găsit și nici nu aveam fotografii relevante cu el. M-am gândit să merg la poliție, dar mi-a fost frică, pentru că sunt gay și n-aveam niciun chef să fiu hărțuit de polițiști. Așa că am lăsat-o baltă.

Sam, 33 de ani, antreprenor

„M-a rugat să mă prefac că sunt soțul ei decedat”

M-am cuplat cu o milfă super sexy acum doi ani și m-a invitat acasă la ea, într-o zonă foarte elegantă. A fost mișto, am băut rom și am stat de vorbă, dar nu simțeam nicio tensiune sexuală în aer.

După o vreme, m-a întrebat dacă vreau să mergem în dormitor. Am ezitat, dar am urmat-o. Apoi a deschis un dulap, a scos niște haine foarte formale și m-a întrebat dacă vreau să le port pentru ea. M-am gândit că îi place sexul în haine de birou, așa că am acceptat. Apoi mi-a cerut să ies din cameră și să mă prefac că mă întorc de la muncă.

Nu mi-am dat seama care era ideea până când nu mi-a zis că soțul ei murise într-un accident de mașină cu un an în urmă, când se întorcea acasă de la muncă. N-am știut ce să fac și i-am zis că îmi pare rău, dar nu mă simt confortabil să fac asta. A fost super trist.

Ali, 24 de ani, scriitor

„A refuzat să-și pună prezervativul, deși stabilisem asta înainte”

Când mă întâlnesc cu cineva de pe o aplicație de dating, mereu stabilesc întâlnirea într-un loc public, ca să mă asigur că avem aceleași păreri despre limite și consimțământ. Ei bine, m-am întâlnit cu tipul ăsta într-o cafenea și mi-a zis, pe la mijlocul întâlnirii, că a făcut sex neprotejat cu toată lumea cu care a ieșit de pe aplicații.

Eu sunt o persoană care folosește mereu protecție și își face regulat analizele, așa că nu mi s-a părut deloc ok și i-am zis asta. A spus că nu e problemă, pentru mine își pune prezervativ. Am luat o cameră la hotel și ne pregăteam să ne-o tragem, când am văzut că nu-și pusese prezervativ, așa cum îmi promisese. L-am întrebat de ce și a zis: „A, m-am gândit că putem face măcar o dată fără”. Mă înfurie când oamenii trag concluzia că limitele tale sunt negociabile, lucru care mi s-a întâmplat des pe rețelele de agățat.

Ridhima, 23 de ani, jurnalistă

Am zis că Bumble e mai bun decât Tinder, dar m-am înșelat

De curând, am făcut match cu un tip de pe Bumble. Am vorbit zilnic timp de o lună și, în jurul Crăciunului, mi-a zis că ar vrea să ne vedem. M-am dus la el acasă și m-am simțit grozav, ba chiar i-am cunoscut și părinții.

Am petrecut câteva ore împreună, dar, înainte să plec, mi-a zis că are o iubită stabilă care locuiește în străinătate. Mi-a zis că voia să fie sincer cu mine, pentru că îi plăcusem mult, după care a adăugat că prietena lui se întorcea din India săptămâna următoare, așa că nu putea să se ma vadă cu mine.

Aplicațiile de dating îmi dau deja coșmaruri. Odată, un tip mi-a zis: „Ești musulmană, așa că sigur sexul cu tine o să fie bombă”. Haha, ce glumă bună, nu?

Shrea, 22 de ani, muziciană

„M-a folosit ca pe un dildo uman”

Am făcut match pe Hinge cu o tipă și mi-a zis direct că vrea să mi-o tragă. Ne dădusem mesaje timp de câteva săptămâni, așa că m-am gândit „de ce nu?”. Mi-a cerut să ne vedem la un hotel. În primul rând, nu arăta deloc ca în pozele de profil, dar am decis să trec peste asta.

Am fumat un joint și ne-am distrat până când, deodată, mi-a zis că nu vrea să fac nimic. M-a rugat să mă întind pe spate ca o stea de mare și apoi mi-a folosit penisul ca pe un dildo. M-am simțit super nasol și mi-aș dori să șterg complet amintirea asta din minte.

Lakshay, 26 de ani, business manager