Lunga și obositoarea mea istorie de relații cu bărbați însurați

În clasa a zecea profesoara mea de engleză mi-a împrumutat una dintre cărțile ei preferate, Fortune’s Rocks. Nu a fost prima carte pe care mi-a împrumutat-o, dar a fost prima care m-a excitat. Fortune’s Rocks este un roman de dragoste din 1999 despre o aventură dintre o fată de 15 ani și profesorul ei de 40 de ani care era căsătorit. A fost prima oară când am citit scene de sex explicite și m-a prins.

Am citit-o ca pe un secret: sub pătură noaptea, în baie, în spatele autobuzului. Mi-a dat acel sentiment electrizant pe care mai târziu urma să-l recunosc ca dorința de a face sex sau de a mă masturba, ambele neîncercate pe atunci. Nu doar scenele de sex m-au excitat, ci modul cum mi le-am imaginat, dorința nerostită, ideea că ceva „greșit” e dorit fără pic de rușine.

Nu știu de ce dinamica asta „tabu” m-a atras sau de ce a devenit un catalizator al primelor mele experiențe sexuale.

La câțiva ani după ce am împlinit 18 ani l-am cunoscut pe primul meu iubit, care era pe atunci în relație cu altcineva. Se îndrăgostiseră în altă țară, iar ea încă locuia acolo. În ziua când l-am cunoscut a intrat în bucătăria prietenei mele și aproape că mi s-au tăiat picioarele. Nu mai simțisem niciodată așa ceva și am stat împreună un an.

Ocazional mai vedem la el pe telefon mesaje de amor de la ea, deci știam că încă erau împreună, dar nu am avut niciodată curajul să deschid subiectul. Mă temeam că s-ar fi simțit vinovat și că ar fi nevoit să facă o alegere, care nu eram eu. A fost prima mea iubire, primul meu orgasm, prima persoana cu care voiam să mă țin de mână în public. Era dureros să știu că mai iubea și pe alta, dar în mare parte nu ne-a umbrit dragostea. Când ne-am despărțit ei au rămas împreună, încă sunt.

Un an mai târziu am avut prima relație cu un bărbat însurat. Aveam 19 ani și el m-a susținut într-o perioadă grea; mi-a oferit un job și mult vin. Eram tânără și el parcă ieșit din catalogul Country Road, cu o helancă, patchouli și puțină barbă. Am fost atrasă de el încă dinainte să accept noul job, deci când a început să flirteze cu mine la muncă, m-am băgat. Alți oameni au văzut atracția și m-au avertizat că era căsătorit. Nu știam multe despre el și relația cu nevasta, dar i-am auzit urlând unul la altul în parcare de multe ori, și știam că locuiau separat.

Într-o pauză de masă a venit la muncă cu vânătăi și mușcături pe tot corpul. Mi-am dat seama că plânsese. L-am îmbrățișat și a plâns mai mult, apoi m-a sărutat. S-a simțit ca o reacție emoțională impulsivă, dar m-a excitat. Ăla a fost începutul unei relații ocazionale care a durat aproape un an.

De-a lungul relației m-am întrebat adesea dacă eram o persoană rea că mă culcam cu el și nu mă simțeam vinovată. Din când în când îl aducea nevastă-sa la muncă sau vedeam câte o poză cu ea pe social media, dar nu mi-am reproșat niciodată ce făceam, cum ar fi trebuit.

Principalul motiv a fost că nu simțeam că deciziile lui erau responsabilitatea mea. Era clar o parte din minte care nu era de acord cu lipsa lui de sinceritate. Nu cred că lipsa de onestitate este vreodată un mod productiv să gestionezi o problemă. Dar eu simțeam că îi ofeream ceva de care el avea nevoie, lucru pentru care nu mă simțeam prost.

Bineînțeles că nu a durat mult până a aflat de noi, în ziua când a dat buzna în apartamentul lui și ne-a găsit giugiulindu-ne goi pe canapea. El a înghețat în timp ce mă ținea strâns sub privirile ei. A fost un moment în care parcă amândoi au realizat simultan că relația lor se terminase. După câteva minute a plecat fără să zică nimic.

Mă așteptam cumva ca ea să mă caute după faza aia. Nu sunt sigură ce credeam că ar putea spune. Poate că avea nevoie să-și descarce durerea pe cineva sau că poate voia să vorbească. Dar de fapt n-am mai văzut-o niciodată, lucru care m-a făcut să cred că relația lor s-a încheiat în ziua aia în mintea ei.

Mi-a spus că mă iubea, dar nu l-am crezut niciodată și bine am făcut. Simțeam în mod egal și atracție și milă față de el, dar fiindcă mă dorea mă excita. O parte din mine se simțea incapabilă să-l facă să se simtă mai bine, dar partea mai puternică voia să încerce. Nevoia lui se transpunea în modul cum făceam sex, într-un fel intens și pasional pe care nu-l mai experimentasem până atunci. Atunci am învățat că sexul poate fi terapeutic. A fost primul mediu sexual care mi-a oferit putere.

S-a terminat între noi fiindcă soția lui a aflat că era gravidă. Ne-am despărțit și ei au divorțat amiabil un an mai târziu.

De atunci am fost „cealaltă femeie” de mai multe ori. Nu toate au fost relații serioase și nu toate cu bărbați însurați. Unii dintre ei erau în relații de lungă durată, unele mai scurte, alții în „pauză” sau în toiul unei despărțiri. N-au fost mereu sinceri cu mine despre statusul relației, lucru deloc șocant, dar nu prea întreb decât dacă mă atașez emoțional.

Nu mă mândresc cu experiențele mele, dar nici nu mă rușinez. Sunt relații care au avut motivele, scopurile și emoțiile lor.

Șervețele. Ilustrații de Owi Liunic

Cred că trebuie să discutăm despre infidelitate. Istoric vorbind cealaltă femeie nu este susținută în alegerile relației, nici de familie, de prieteni, adesea nici de iubit. Deci are sens că romanele care le susțin sunt rare. Adesea femeile își reamintesc poveștile dorindu-și să „fi văzut semnele”, și spun cum nu ar fi trebuit „să aibă niciodată încredere în el” sau că „rar funcționează așa ceva”.

După cum spune psihoterapeuta belgiană Esther Perel în cartea The State of Affairs: Rethinking Infidelity, cealaltă femeie este adesea dată la o parte, dacă nu chiar ignorată, de terapeuți, consilieri și critici. Între timp, societatea o insultă și o consideră o figură egoistă și calculată, în loc de o persoană cu propriile complexe, dorințe și emoții. O demonizăm, ca și cum ea este singura cauză a despărțirilor; cum a plănuit totul; ca și cum dorința altcuiva era responsabilitatea ei.

Din experiența mea, infidelitatea este mai puțin despre lipsa de onestitate și mai mult despre autodescoperire. Cu toții ar trebui să fim trași la răspundere pentru propriile relații și alegeri. Nu am simțit niciodată că ar fi datoria mea să neg dorințele cuiva din cauză că era într-o relație. Oamenii se abat de la relații dintr-un miliard de motive, nu toate justificabile, dar adesea bazat pe un fel de instinct pe care trebuie să-l urmeze.

Ia ca exemplu bărbatul pe care l-am cunoscut în New York. Era logodit și trebuia să se însoare cu o femeie mai în vârstă, pe care am descoperit-o luni mai târziu pe Instagram. Venise în Australia să-și viziteze familia de Crăciun și, din nu știu ce motiv, logodnica lui nu era cu el. L-am servit într-o sâmbătă la barul unde lucram mahmură și am dat peste el pe stradă o săptămână mai târziu. Ne-am reconectat și făcut din nou cunoștință. Câteva ore mai târziu eram amândoi goi la el în piscină cu sticle de șampanie.

Pentru mine a fost un flirt de vară, pentru el o aventură. Îmi spunea des că se temea de bătrânețe, să nu devină ca părinții lui sau ca persoana la care se așteptau alții. Se simțea blocat la job, în identitatea și în planurile lui. La cei 20 de ani ai mei nu prea aveam ce sfaturi de viață să-i dau, dar sigur că i-am oferit alinare prin distracție. O persoană cu care se putea juca.

Nu a fost o relație profundă emoțional pentru mine, dar m-am întristat când s-a întors la New York și am fost confuză când m-a blocat pe social media. Am aflat mai târziu de ce. Nu am mai vorbit cu el de atunci, dar am auzit de la o cunoștință comună că a anulat logodna la scurt timp după ce s-a întors.

Acum sunt îndrăgostită de cineva care este într-o singură relație: a noastră. E prima oară pentru mine și e al naibii de grozav. Cu cât am fost mai mult prinsă în infidelitate, cu atât a devenit mai puțin atrăgătoare. Minciunile oamenilor m-au acaparat și m-au obosit, lucru deloc sexy. Eram pregătită să fiu îndrăgostită de cineva care avea capacitatea să mă iubească liber și cu ușurință.

Nu sunt sigură dacă asta înseamnă că să fiu cealaltă femei și-a pierdut atracția pentru mine. Cred că relațiile interzise vor fi mereu ceva plăcut în romane și cărți, dar și în imaginația mea, și poate în clipurile porno din când în când.

Toată introspecția asta recentă m-a făcut să-mi cumpăr o copie a Fortune’s Rocks. Nu am găsit-o în nicio librărie, așa că mi-am luat una second-hand de pe eBay. După toți anii ăștia mă întreb dacă experiențele mele ca amantă au scos fiorul din poveste și dacă va fi mai puțin excitantă și sexuală la citire.

Sau poate că nu. Chiar și acum un sentiment familiar ca o furnicătură îmi invadează corpul în timp ce deschid pachetul primit prin poștă.