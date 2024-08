Cum e să fii o traficantă de iarbă care învârte sute de mii de dolari

Articolul a apărut inițial pe VICE Canada.



Când am pășit în apartamentul lui Queen C din Harlem, am rămas șocată.



Eu sunt obișnuită să văd oameni de vârsta mea care locuiesc în cutii de pantofi, mai ales când vizitez New York, dar locul ăla era masiv. Avea patru dormitoare, un living spațios cu bucătărie deschisă și podele din lemn masiv. Într-adevăr, ea nu locuiește singură acolo, dar ar putea dacă ar vrea. În schimb, ea preferă să subînchirieze camerele pentru a acoperi propria ei chirie. Tipa de 26 de ani aplică aceeași filozofie de afaceri pentru jobul ei principal: distribuție en-gross de iarbă în New York.



Queen C (vă explic mai târziu de unde vine porecla) își cumpără iarba din California și e livrată de camionagii în New York, în loturi de câte 45 până la două sute de kilograme. După care ea aprovizionează dealerii locali și serviciile de livrare. În ultimii opt ani, ea a devenit milionară dintr-o afacere care a început ca ceva pe lângă.



Ea spune că factorul cheie pentru succesul ei e că e o „femeie asiatică mignonă” și pare mai de încredere decât competiția ei masculină. Însă ea recunoaște că există și părți negative ale carierei.



„Eu sunt Queen C, sunt o tipă dură. Dar și eu am un secret”, spune ea.

VICE s-a întâlnit cu Queen C ca să aflăm cum a ajuns să domine industria de iarbă din New York și ce plănuiește să facă cu banii ei.



VICE: Spune-mi ce înseamnă porecla ta?

Queen C: Queen C e mai mult decât o poreclă. E personajul unei femei puternice, care sparge barierele și domină industria ilicită a ierbii. Aliasul Queen C a venit din partea clientului meu, care deservea zona East Village. El mereu îmi spunea că sunt o regină infractoare, deoarece aprovizionez diverse zone din New York și Jersey. Litera C e o prescurtare a prenumelui meu, care va rămâne anonim, dar vine și de la canabis.

Cum te-ai apuca să vinzi iarbă?

Când m-am mutat acum opt ani, să cumperi iarbă era un întreg proces. Mă întâlneam cu tipi dubioși, care vindeau sub gramaj și nu aveai ce să le faci, pentru că cererea era mare, iar oferta limitată. Mă săturasem să primesc țepe și să mă simt inconfortabilă de fiecare dată când trebuia să-mi cumpăr. La momentul respectiv, prietenul meu cel mai bun vindea iarbă, așa că el m-a băgat în schemă, ca să pot distribui la prieteni și să fac un ban.

Țin minte cum am desenat o diagramă piramidală pentru colega mea de apartament, ca să-i explic lanțul de distribuție a ierbii și cum eu eram la baza piramidei și că eram determinată să ajung în frunte. Prin diverse contacte, într-un sfârșit, am cunoscut un cultivator din California și asta mi-a schimbat cu totul tactica. Am văzut o lipsă pe piață și am profitat de asta. Am creat un mediu care să denote un sentiment plăcut, în care clienții să se simtă confortabili și să primească cele mai bune oferte. Am început să vând ca să fac un ban în plus când eram în facultate, dar chestia asta e evoluat și m-a prins cu totul.



Cum funcționează afacerea ta?

Scopul e să furnizez iarbă de calitate și alte produse cu canabis la prețuri competitive. Eu mă duc cu avionul în California și iau flori de la fermieri. Pentru că am o putere de cumpărare destul de mare, reușesc să negociez prețurile. Produsul este transportat în New York cu camionul, pregătit pentru distribuție. Afacerea mea funcționează în principal ca distribuție en-gross către alți dealeri și servicii de livrare. Eu am întâlniri cu clienți ca să mă asigur că sunt stocuri cu tot ce au nevoie. Când inventarul scade, eu mai fac un drum și reiau ciclul.



Ai avut vreodată probleme legale sau ai fost vreodată aproape să fii prinsă de autorități?

Nu, încerc să fiu precaută. Deoarece sunt o femeie asiatică mignonă, mă ajută. Majoritatea clienților meu sunt muzicieni, dansatori și cascadori. E o rețea strânsă de oameni buni.



Care a fost cea mai dubioasă situația în care ai intrat?

Făceam o tranzacție de două sute de mii de dolari cu un prieten apropiat, de vreo trei ani deja. El obișnuia să fie dealerul meu, înainte să ajung să-l aprovizionez eu. El trecea printr-o situație financiară precară și m-a jefuit. Am făcut multe tranzacții mari cu el în trecut și nu mă așteptam la asta. El era ca un frate pentru mine, însă banii te schimbă.



Cum te-a ajutat faptul că ești femeie?

În afacerile cu iarbă, încrederea face toți banii. Nu poți opera fără. Ca femeie, sunt mai ușor de abordat și mai puțin suspicioasă, lucru care e în avantajul meu. M-a pus în fruntea piramidei.

Eu mai contactez și alți dealeri pe care clienții mei îi recomandă și le propun să ne întâlnim și să discutăm în cifre. Deși sună absurd, eu căutam dealeri consacrați, care nu păreau suspicioși. Mulți dealeri au recunoscut că dacă nu aș fi fost fată, probabil nu s-ar fi întâlnit cu mine și cât de surprinși erau când reușeam să le ofer prețuri mai bune. Mentalitatea asta a declanșat expansiunea afacerii mele. Pe partea de vânzări, să fii femeie e un avantaj.



Există și dezavantaje?

Partea de aprovizionare e mai grea. Cultivatorii presupun că sunt naivă în legătură cu prețurile și calitatea și încearcă să-mi vândă produse mediocre la prețuri mari. Am avut nevoie de o putere mare de cumpărare ca să mă ia în serios, care mi-a ieșit până la urmă. Banii vorbesc. E uimitor cât de mulți oameni din industria asta te subestimează pentru că ești femeie. Dar pe mine nu mă deranjează, pentru că mă simt cu atât mai bine să le dovedesc contrariul și să le arăt ce potențial am.



Câți bani ai făcut din afacerea asta?

Cel puțin un milion de dolari. E greu să mai țin socoteala.

Ce vrei să faci cu banii?

O să investesc în imobiliare și o să încerc să-mi trăiesc viața cât sunt tânără.



Cum ți-a influențat afacerea legalizarea?

Legalizarea ierbii din alte state a afectat sursa de aprovizionare în New York. Accesul la iarbă este din ce în ce mai mare, ceea ce scade prețul. [De menționat: o optime de iarbă costă în jur de 50-65 de dolari în New York] Prețurile la iarbă scad constant, ceea ce împuținează profitul, dar poți recupera pe alte părți. Trebuie să te adaptezi. Cu cât marijuana devine din ce în ce mai comună, se dezvoltă și produsele pe bază de canabis, cum ar fi uleiuri și comestibile și astea deschid o piață diferită, care poate fi capitalizată pentru a suplimenta profitul.

Esențial e să diversifici oferta și să te adaptezi condițiilor schimbătoare. Există o zonă ambiguă în care vânzătorii vor să scape de produsele cu canabis și le vând cumpărătorilor de pe piața neagră. Chiar și atunci când New York va legaliza iarba, o să fie mult mai ieftină. Nu sunt foarte îngrijorată.



Fumezi iarbă?

Da, trebuie să încerc produsele, ca să văd ce cumpăr. Plus, îmi face plăcere să încerc diverse soiuri și arome.



Când crezi că te vei retrage din afacerea asta?

În curând, dar asta spune toată lumea. Pe la 20 de ani era distractiv să duc o viață dublă, dar cu timpul evoluezi și principiile tale se schimbă, iar acum cred că sunt pregătită să trec la alte lucruri, după ce am fost bișnițar timp de opt ani de zile.

Ce vrei să faci după ce te retragi?

Aș vrea să revin la educație. Pot să urmez orice carieră, fără să am griji financiare. Am o grămadă de inițiativă și motivație, iar în orice industrie în care m-aș băga, știu că o să mă descurc de minune.

Te simți vreodată sătulă să duci o viață dublă?

Tot timpul. M-a distanțat de familia mea. Ei cred că eu am un job normal în vânzări, la o companie farmaceutică, care nu e foarte departe de adevăr. Nu toți prietenii mei știu cu ce mă ocup și sunt foarte vagă despre viața mea, ceea ce mă împiedică să mă deschid și să fiu eu însămi. Afacerea mea secretă e o parte atât de mare din viața mea, încât nu știu cum să o separ de restul.

Câteodată, duc o luptă interioară cu mine însămi și alter egoul meu. Înainte să fiu Queen C, eram doar C, și de abia aștept să mă cunosc mai bine, după ce termin cu toate secretele.

Ești mândră de ce ai reușit să faci?

Categoric. Am construit o afacere de succes, în timp ce am spart bariere. Am plecat de la a fi un dealer mic la un distribuitor mare.



Care e cea mai grea parte a jobului?

Să-mi aduc aminte să nu mă las consumată de job și că viața mea e mai mult decât atât.



