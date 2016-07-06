Худшие пляжи Америки

Лучше всего летом тихонько сидеть дома со включённым кондиционером. На втором месте по этой части – походы на пляж, это как парк, только мокрее. Что здесь можно не любить? Лежите себе на полотенце, бросайтесь в солёную воду, постройте замок из песка, купите мороженое, собирайте ракушки, выройте большую яму, чтобы там засесть, пейте втихаря водку из термоса, потеряйте счёт времени, бегите за волной, пока не потеряетесь, приставайте к спасателю, ругайтесь с чайками, потеряйте сознание на солнышке, очнитесь обгоревшим в окружении копов. Пляж!

Даже самый обычный пляж – это лучше, чем, допустим, неплохой гастроном. Даже худший пляж в стране лучше самого лучшего Департамента регистрации транспортных средств. Лучший пляж, если вам интересно, вероятно, находится на Гавайях, во Флориде или в Нью-Джерси, если верить туристическим вебсайтам, но чтобы найти хороший пляж, не нужно лететь в какой-нибудь другой штат – просто идите в одном направлении, пока не доберётесь до воды.

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Чтобы составить список отличных пляжей, достаточно просто загуглить «список отличных пляжей». Но как насчёт самых хреновых пляжей Америки? Где эти мутные жемчужины? Песок там, быть может, и не белый, вода, быть может, и не лазурная, на них, быть может, можно увидеть бродячих собак, поедающих что-то непонятное, но они также достойны признания.

Чтобы составить этот список, я прочесал Yelp на предмет пляжей с самой низкой оценкой (получить оценку ниже трёх из пяти очень сложно, если речь идёт о пляже), а затем выделил некоторые из самых злых отзывов. Опять-таки, эти пляжи, вероятно, вполне хороши, но они исключительно неудовлетворительны для своей местности. Не хочу здесь никого оскорбить, дело в основном в том, что, на мой вкус, забавно читать, как люди жалуются на пляжи.

МАНХЭТТЕН-БИЧ, КАК НИ СТРАННО, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В БРУКЛИНЕ (3 ЗВЕЗДЫ)

У TommyK множество претензий:«Пляж – оторви и брось, в том смысле, что на пляже много мусора: битое стекло, полиэтиленовые пакеты, куриные кости и всевозможные обёртки – и это, люди, попадает в воду! Хотите плавать в мусоре? Некоторым людям нормально, а мне – нет.

Вода тёмная, очень тёмная. Интересно, выплывает ли здесь кто-нибудь достаточно далеко, чтобы помочиться.

Местность патрулирует на предмет алкоголя полиция, так что будьте осторожны».

У DreD также есть дельные замечания:«Песок так себе… ТУАЛЕТЫ!!!! МАТЕРЬ БОЖЬЯ!!!! Хоть на пол мочись. ВОДА!!!!!! МАТЕРЬ БОЖЬЯ!! Когда я прошёл по сухому песку в сторону мокрой части… Я поднял голову, и на расстоянии 800 метров увидел 4 нефтяных вышки, которые просто там стояли. Чёзанах? Вода была и есть грязная!»

СТОУНСТЕПС-БИЧ В ЭНСИНИТАСЕ, ЧТО К СЕВЕРУ ОТ САН ДИЕГО (3.5 ЗВЕЗДЫ)

Стоунстепс-Бич, который на самом деле выглядит вполне мило. Фото от пользователя Flickr Скотта Дюргана

MichaelB, по-видимому, изящно пытается оградить свой пляж от столпотворения: «Так как пляжи находятся под большими утёсами, будьте в форме. Утёсы неустойчивы, а пляж воняет старыми водорослями. Туристам не ходить».

LisaL продолжает проект Майкла и, сдаётся мне, насмехается над Карлсбадом? Здесь явно замешана какая-то сложная южно-калифорнийская пляжная политика:«Несколько лет назад загоравшего человека придавило насмерть упавшим куском утёса. В Карлсбаде можно найти гораздо более безопасные пляжи. Ещё очень крутые ступеньки – если вы ищете пляж на Yelp, то вам лучше ходить на пляж в Карлсбаде ;)»

VincenzoM делает разумные замечания:«На ступеньках нет ни душей, ни туалетов, ни других удобств, а спасателей мало… Если есть прилив, то пляжа нет!.. Есть кучка стариков (которым больше нечем заняться), которые постоянно зависают на ступеньках и разглядывают всех, как ястребы. Даже о крайне незначительных нарушениях сообщают шерифу».

BrockJ он честно не понравился, и непохоже на то, чтобы он участвовал в кампании по отпугиванию туристов слухами, как Майкл и Лиза:«Ужасный пляж. Везде букашки, и ВЕЗДЕ на пляже водоросли».

БРАЙЯН-БИЧ ПОД ХЬЮСТОНОМ (2 ЗВЕЗДЫ)

MichaelH вдохновился на сарказм, а это дурной знак:«Избегайте любой ценой, если не любите коричневую воду и стены разлагающихся водорослей».

CarolaM может рассказать историю о смятении и боли:«Когда мы с мамой приехали на этот пляж, мы думали, что это – тот пляж, на который мы пытались попасть, но заметили, что оказались не на том пляже. Там была табличка «Брайан-Бич», а не «Кинтана-Бич». Мы зашли посмотреть, и явственно видно, что за этим пляжем никто не следит. Там повсюду были водоросли, места не хватает даже на то, чтобы поставить палатку или даже припарковать машину, а ещё повсюду был мусор. Он был в очень плохом состоянии, и я совершенно не собираюсь туда возвращаться».

На Хоби-Бич хотя бы вид хороший. Фото взято у пользователя Flickr osseous

AllisonF этот пляж не нравится:«Неважно. Совсем неважно… В буквальном смысле два фута песка от автостоянки до береговой линии, а песок усеян осколками битых пивных бутылок и прочих стеклянных деталей длиной в дюйм. Разуваться нельзя, если не хотите изрезаться.

Ещё в песке зарыт всяческий мусор, в том числе нечто похожее на старые куриные крылышки; на самом деле это могло быть что угодно, так как я не приглядывалась, а потом моя собака это сожрала. ФУ».

У AD аналогичные жалобы:«Вода и береговая линия совершенно отвратны. Были тонны мусора и мёртвых чаек (скелеты, разлагающиеся) по всему берегу. Вода была мутная и коричневая, с кучей битого стекла, обломков кораллов, водорослей. Слава Богу, что я присматривал за своей собачкой, когда та обнюхивала мёртвых птиц».

MarilynM высоко ценит то, что собачьих пляжей в округе немного, но у неё есть вопросы:«Почему столько денег потратили на усовершенствование автостоянки, если самым интересным собрались полностью пренебречь? Почему здесь нет табличек с правилами и нормами (насчёт собак, мусора и запрещённых предметов вроде стекла), почему нет никаких мусорных корзин поближе к пляжу? Почему на этом пляже ЯВНО никогда не убирают?»

ДЕМПСТЕР-БИЧ В ЭВАНСТОНЕ, ИЛЛИНОЙС (2 ЗВЕЗДЫ)

У людей к Демпстер-Бич есть претензии. Фото взято у пользователя Flickr Марка Ордонеза

KristenW заявляет, что этим пляжем управляет САМ, а также выступает с социально-экономической критикой:«Этот пляж мог бы быть очень хорош, если бы не две вещи: назойливые, словно государство-нянька, спасатели и высокая плата за вход. Пропуски (или «жетоны») на один день по 8 долларов. Можно купить пропуски на сезон для местных или приезжих, однако они дорогие. Полагаю, именно поэтому на данном пляже нет разнообразия».

DA согласен с KristenW, и им, возможно, следует создать петицию или что-то в этом роде: «Бесплатный пляж полезен для местного сообщества. Это общественный ресурс. Это привело бы больше людей на пляж, а также в местность и к предприятиям вокруг него. Ой, стоп, извините; если он будет бесплатным, сюда могут прийти бедные люди, а они нам тут не нужны, правда, Эванстон? Не дай Бог, бедные люди придут пользоваться нашим песком».

У SteveR отзыв, который показывает, что все, независимо от политических взглядов, терпеть не могут платить за пляж:«Я живу в Эванстоне и плачу тысячи долларов налогов на недвижимость, и мне приходится платить, чтобы пользоваться пляжами своего города. Поэтому, если семья моего брата и моя будет пользоваться пляжем один день, это будет стоить больше 100 долларов. Это типичное либеральное правительство государства-няньки. Они все там, от спасателей до полицейских, только и хотят, что досаждать и штрафовать. Чтобы бюджетники Эванстона могли уходить на покой с хорошими пенсиями в 55 лет. Я выставил своё жилище на продажу и переезжаю. Этот город ещё отвратительнее, чем Чикаго».

БАСТЕНДОРФФ-БИЧ В ЮЖНОМ ОРЕГОНЕ (3.5 ЗВЕЗДЫ)

JuliaR заявляет, что этот пляж плох:«Что ж, мы вчера планировали отправиться на пляж, а не на свалку… Фу, Парковое управление! Расходы, что ль, урезали??? Там было ГРЯЗНО! Везде ржавые гвозди, битое стекло, пивные банки, крышки из-под бутылок, картонные блоки для пива, остатки фейерверков, соски, обёртки от презиков и бычки от сигарет!»

TommyC спокойнее:«Просто обычный пляж. Не из-за чего лютовать».

ДОЭНИ-СТЕЙТ-БИЧ К ЮГУ ОТ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА (3 ЗВЕЗДЫ)

Симпатичный вид с, очевидно, не очень симпатичного пляжа. Фото взято у пользователя Flickr Charles Wagner aka ChumpChange

ShanaM кратко формулирует проблему этого пляжа, который, судя по всему, действительно весьма плох:«Наверное, один из самых грязных и самый худший пляж в Ориндже!!! Мы заплатили 15 долларов за парковку, чтобы заехать и просто увидеть неухоженный пляж».

ThomasG объясняет подробнее:«Пляж отвратительный. Я в этих местах недавно и начал приезжать сюда, пытаться немного плавать и возвращаться в океан. Заметил, что каждый день после плавания по 2-3 дня приходилось избавляться от ощущения, будто я заболел гриппом. Прочтя в Интернете, что его оценили как один из худших пляжей Калифорнии за загрязнение и ядовитые бактерии, я осознал, что происходит».

У MarkM есть твёрдое мнение:«Ну и дырища. Все, кому нравится это место, никогда не бывали на приличном пляже. Унылый пляж с крошечными занюханными волнами с плохим стоком. У меня там друзья гепатитом заражались».

TanyaF повторяет то, что говорят остальные, но преисполнена сожаления:«По всему берегу природный мусор, и он полностью обсажен мухами. По дороге к воде я едва не наступила на мёртвую птицу, на стекло и на какую-то странную чёрную субстанцию, похожую на дёготь. Меня этот пляж очень волнует, так как у меня с ним связано множество приятных воспоминаний, и я бы с удовольствием туда возвращалась».

ПЛЯЖИ ЛОНГ-БИЧ В ЛОНГ-БИЧ, И ТУПОМУ ПОНЯТНО (2.5 ЗВЕЗДЫ)

HollyT, написавшая исчерпывающий, грамотный отзыв, слишком длинный, чтобы его здесь цитировать, подытоживает:«На пляжах Лонг-Бич есть хорошие участки, если знать, куда идти. Но по сравнению с любым другим пляжем в этих местах они действительно проигрывают, и это печально».

AndryaH оценил пляж на четыре звезды, но на мой взгляд, это сарказм:«Судя по тому, что мы нашли вдоль берега множество презервативов, жители Лонг-Бич занимаются безопасным сексом».

RiskyR принимает недостатки пляжа близко к сердцу:«Я вырос и живу у берега в Лонг-Бич. С сожалением признаю, что у нас самый худший пляж в округе. Загрязнённая вода, грязный песок и зловонный воздух – вот и все наши впечатления от пляжа».

ChipA выражает несогласие:«отзыв, да кому, блин, нужен тот отзыв. Мы все знаем, что живем в Лонг-Бич не ради пляжа… здесь дешевле, чем в HB, LB, MB … а вода рядом та же самая».

SusanL, не думаю, что «люди» так говорят, но ладно:«Люди правду говорят – в лонг-бич самый худший пляж».

КАРСОН-БИЧ В БОСТОНЕ (3 ЗВЕЗДЫ)

Карсон-Бич на вид ничего? Фото взято у пользователя Flickr Bill Ilott

JosieG знает, что её реакция, возможно, слишком эмоциональна, чтобы быть хорошим примером действительно объективного отзыва на Yelp, но всё равно идёт дальше:«В универе я приезжала сюда, думая, что здесь лучше всего. Затем я за один день наступила на окровавленный пластырь и на осколок стекла. Нет уж, спасибо. Его однозначно немного расчистили, и мне нравится местный снек-барчик. Но с того дня у меня остался неприятный осадок, и с тех пор я не возвращалась».

WendyS, хорошо, знаю, что я раньше говорил, что все пляжи вполне ничего, но это, похоже, действительно плохое впечатление от пляжа:«На этом пляже я увидела не только огромное количество мусора, но ещё и наткнулась на человеческую кость».

JoeR даёт советы, которые почему-то совершенно меня обескураживают:«Обязательно наведайтесь, только не забудьте захватить с собой невысокие ожидания и достаточно средства для дезинфекции рук для всей семьи».

JulieA не останавливается на полпути:«Думаю, что это, возможно, самый худший пляж в моей жизни. Это отвратная песочница рядом с мутной водой».

ПАСС-КРИСТИАН-БИЧ В МИССИСИПИ МЕЖДУ ГАЛФПОРТОМ И ЛУИЗИАНОЙ (2.5 ЗВЕЗДЫ)

JJ явно очень много думал об этом пляже, а кто мы такие, чтобы ему перечить?:«Абсолютно ничего особенного по сравнению с 50 милями среднего песка и мутной воды в обоих направлениях по побережью залива. Отсюда также не дойти пешком ни до чего похожего на ресторан или бар. Подозреваю, что местные зазывалы пиарят это место, чтобы подзаработать».

А последнее слово останется за AnaC, потому что она – самый немногословный критик пляжей на Yelp:«Этот пляж вообще не понравился… Наэтомпляжедовольногрязно».